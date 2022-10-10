Своими руками: интересные работы из керамики

Керамика - одно из древнейших изобретений человека. На юге Китая находили куски керамики, которой более 20 тысяч лет. Сначала из неё делали сосуды, используемые для хранения и приготовления пищи.. Но сейчас созданием изделий из керамики может заняться любой желающий - сотворить из неё можно много интересных вещей! В последнее время керамика набрала популярность. Взглянем на некоторые примеры работ из керамики, которыми поделились пользователи сети.

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Тарелка с котиком 0 Источник:

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Стаканчики ручной работы. Многослойная керамика 0 Источник:

Тарелочка из керамики 0 Источник:

Креативно! 0 Источник:

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Миниатюрные кувшинчики 0 Источник:

Керамическая обожжённая ваза 0 Источник:

"Это мои первые чаши из керамики, которые я сделала сама" 0 Источник:

Пёс-герой мемов 0 Источник:

Мыльница 0 Источник:

Кружка в виде осьминога 0 Источник:

Подставка для лопаток 0 Источник:

Миски с узорами 0 Источник:

"Космическая" ваза 0 Источник:

Миска в виде мухомора 0 Источник:

Банка для хранения в виде енота 0 Источник:

Керамическая скульптура в виде разлитого молока с хлопьями 0 Источник:

Жутковатая кружка 0 Источник:

"Мой папа начал делать этих гномиков из керамики два года назад. Теперь он продает их, и даже принимает участие в ежегодных выставках" 0 Источник:

Необычная ваза 0 Источник:

Скульптура для сада 0 Источник:

Тарелка с домиком на холме 0 Источник:

Ваза с грибочками 0 Источник:

Яркие горшки для цветов 0 Источник:

Кружка с книжными полками 0 Источник:

Креативные тарелки 0 Источник:

Дозатор для мыла 0 Источник:

Ваза как будто со дна океана 0 Источник:

В процессе создания красоты 0 Источник: