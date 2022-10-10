Своими руками: интересные работы из керамики

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Керамика - одно из древнейших изобретений человека. На юге Китая находили куски керамики, которой более 20 тысяч лет. Сначала из неё делали сосуды, используемые для хранения и приготовления пищи.. Но сейчас созданием изделий из керамики может заняться любой желающий - сотворить из неё можно много интересных вещей! В последнее время керамика набрала популярность. Взглянем на некоторые примеры работ из керамики, которыми поделились пользователи сети.
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"Мой папа начал делать этих гномиков из керамики два года назад. Теперь он продает их, и даже принимает участие в ежегодных выставках"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Скульптуры идеи керамика керамические изделия красиво креатив своими руками творчество фото фотографии
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