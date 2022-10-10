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Своими руками: интересные работы из керамики

Своими руками: интересные работы из керамики

Автор:
10 октября 2022 21:15
Сообщество : Искусство
Метки: Скульптуры   идеи   керамика   керамические изделия   красиво   креатив   своими руками   творчество   фото   фотографии   
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Керамика - одно из древнейших изобретений человека. На юге Китая находили куски керамики, которой более 20 тысяч лет. Сначала из неё делали сосуды, используемые для хранения и приготовления пищи.. Но сейчас созданием изделий из керамики может заняться любой желающий - сотворить из неё можно много интересных вещей! В последнее время керамика набрала популярность. Взглянем на некоторые примеры работ из керамики, которыми поделились пользователи сети.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Скульптуры   идеи   керамика   керамические изделия   красиво   креатив   своими руками   творчество   фото   фотографии   
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1  комментарий
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9k
Света 2 часа назад
Некоторые вещи очень классные! Ваза с грибочками забавная. Космическая ваза тоже красивая. Кружка с потёками фиолетовая милая. Да и с черепушками ничего так. И морские кружки тоже отличные.
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