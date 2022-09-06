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Тот неловкий момент, когда чуть-чуть переборщил с фотошопом

Тот неловкий момент, когда чуть-чуть переборщил с фотошопом

Автор:
06 сентября 2022 14:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   искусственные дивы   ну вы даете!   соцсети   странные люди   фильтры   фото   фотошоп   
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Некоторым так не терпится стать звездой социальных сетей, что они начинают использовать фотошоп и фильтры, не зная меры. Результаты если и заставят кого-то ахнуть, то не от восторга, а разве что от страха.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   искусственные дивы   ну вы даете!   соцсети   странные люди   фильтры   фото   фотошоп   
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2  комментария
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1k
Тупняк 50 минут назад
У группы Мальчишник есть замечательная песня "Если есть у бабы рот - значит баба не урод". Так вот. Эти нелюди с картинок полностью опровергают весь припев той песни.
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9k
Павел 43 минуты назад
было сложно, но я хоть старался
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Белая Муха

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