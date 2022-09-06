Тот неловкий момент, когда чуть-чуть переборщил с фотошопом

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Некоторым так не терпится стать звездой социальных сетей, что они начинают использовать фотошоп и фильтры, не зная меры. Результаты если и заставят кого-то ахнуть, то не от восторга, а разве что от страха.
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63-летняя Мадонна явно хочет показаться девушкой своего 22-летнего сына, но локоть выдает обман
Источник: — переведено специально для fishki.net
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