Тот неловкий момент, когда чуть-чуть переборщил с фотошопом

Некоторым так не терпится стать звездой социальных сетей, что они начинают использовать фотошоп и фильтры, не зная меры. Результаты если и заставят кого-то ахнуть, то не от восторга, а разве что от страха.

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То ли красотка, то ли злой клоун 0 Источник:

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Зомби в аэропорту 0 Источник:

Подружки с нюансами 0 Источник:

Звезда соцсетей с Ближнего Востока 0 Источник:

2020 - 2022. Да, жизнь потрепала за полтора года... 0 Источник:

Борьба с возрастом затягивает 0 Источник:

Виртуальная наследница Майкла Джексона 0 Источник:

Ногогрудь 0 Источник:

Красавица и чудовище. В одном флаконе 0 Источник:

Расплела косички - и вот 0 Источник:

Тренога 0 Источник:

Брат и сестра выложили в соцсети одно и то же фото. Угадайте, у кого какое?.. 0 Источник:

В гостях у сказки 0 Источник:

Тот неловкий момент, когда твоя голова теряется на фоне твоих бицепсов 0 Источник:

Аж подбородок отпал от удивления 0 Источник:

Фото для тиндера, на котором только стакану можно верить 0 Источник:

Девушка, у вас что-то с лифчиком 0 Источник:

Она правда находит это красивым? 0 Источник:

Спортсменка и просто красавица, нда... 0 Источник:

Необыкновенное умение втягивать подмышку 0 Источник:

Представьте такой сюрприз на свидании 0 Источник:

Рапунцель, а они не перевешивают? 0 Источник:

Глянцевая кожа - это у нас семейное! 0 Источник:

Лапа с когтями пугает размерами 0 Источник:

Как за 20 минут сбросить 20 лет 0 Источник:

Еще чуть-чуть, и она сломается пополам 0 Источник:

63-летняя Мадонна явно хочет показаться девушкой своего 22-летнего сына, но локоть выдает обман 0 Источник:

Зачем приглашать модель "плюс сайз", если все равно ее зафотошопишь? 0 Источник:

Встретишь и не узнаешь 0 Источник:

Резиновые руки 0 Источник: