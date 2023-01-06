Нарисованные точки возрастом 20 000 лет могут быть самым ранним письменным языком, утверждает исследование

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Точки, линии и Y-образные знаки каменного века могут представлять тип протописьма, созданного охотниками-собирателями, жившими в Европе не менее 20 000 лет назад.
По меньшей мере 20 тыс. лет назад люди, жившие в Европе, создавали поразительные наскальные рисунки животных, которые они сочетали с любопытными знаками: линиями, точками и Y-образными символами. Эти знаки, которые хорошо известны исследователям, могут быть связаны с сезонным поведением хищных животных, что делает знаки первыми известными письменами в истории человечества, утверждает новое исследование.
И хотя пещерное искусство эпохи палеолита более известно своими грациозными лошадьми и призрачными отпечатками рук, существуют тысячи нефигуративных или абстрактных знаков, которые специалисты начали изучать только в последние несколько десятилетий. В исследовании, опубликованном 5 января в Cambridge Archeology Journal, группа учёных предполагает, что эти, казалось бы, абстрактные точки и линии, расположенные рядом с изображениями животных, на самом деле представляют собой сложную систему письма, которая объясняет понимание древними людьми сезонов спаривания и рождения важных местных видов.
И хотя пещерное искусство эпохи палеолита более известно своими грациозными лошадьми и призрачными отпечатками рук, существуют тысячи нефигуративных или абстрактных знаков, которые специалисты начали изучать только в последние несколько десятилетий. В исследовании, опубликованном 5 января в Cambridge Archeology Journal, группа учёных предполагает, что эти, казалось бы, абстрактные точки и линии, расположенные рядом с изображениями животных, на самом деле представляют собой сложную систему письма, которая объясняет понимание древними людьми сезонов спаривания и рождения важных местных видов.
Наскальный рисунок 21 500-летней давности с изображением зубра, вымершего вида крупного рогатого скота, в пещерах Ласко во Франции. Обратите внимание на четыре точки, которые могли иметь особое значение для народов ледникового периода
Однако другие исследователи не убеждены интерпретацией этих созданных человеком отметин, сделанной в ходе исследования.
Мелани Чанг (Melanie Chang), палеоантрополог из Портлендского государственного университета, не участвовавшая в исследовании, сообщила Live Science в электронном письме, что она согласна с оценкой исследователей о том, что «люди верхнего палеолита обладали когнитивными способностями писать и вести учёт времени». Однако она предупредила, что «гипотезы исследователей недостаточно хорошо подтверждаются их результатами, и они также не затрагивают альтернативные интерпретации проанализированных ими знаков».
Мелани Чанг (Melanie Chang), палеоантрополог из Портлендского государственного университета, не участвовавшая в исследовании, сообщила Live Science в электронном письме, что она согласна с оценкой исследователей о том, что «люди верхнего палеолита обладали когнитивными способностями писать и вести учёт времени». Однако она предупредила, что «гипотезы исследователей недостаточно хорошо подтверждаются их результатами, и они также не затрагивают альтернативные интерпретации проанализированных ими знаков».
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На этом изображении выгравированного лосося возрастом 17 тыс. лет из пещеры Пиндаль в Астурии, Испания, внутри расположены три линии
Что означают нарисованные знаки?
Ранние люди в Европе были охотниками-собирателями, которые ели много мяса лошадей, оленей и бизонов. Когда эти животные сезонно собирались в стада, они становились неплохими мишенями для людей.
«Из этого следует, что знание времени миграций, спаривания и рождения детей имело центральное значение для поведения в верхнем палеолите», — написали в своём исследовании первый автор исследования Беннетт Бэкон (Bennett Bacon), независимый исследователь и реставратор мебели из Лондона, и его коллеги.
Изучив общее количество отметок — точек или линий — найденных в последовательностях в сотнях пещер, исследователи обнаружили, что ни одна из серий не содержит более 13 отметок, что соответствует 13 лунным месяцам в каждом году.
«Мы предполагаем, что последовательности передают информацию о связанных с ними таксонах животных в единицах месяцев, — написали они, отметив, что весна, — с её очевидными сигналами конца зимы и соответствующими миграциями фауны к местам размножения, обеспечила бы очевидную, хотя и регионально различающуюся, точку происхождения лунного календаря.»
«Из этого следует, что знание времени миграций, спаривания и рождения детей имело центральное значение для поведения в верхнем палеолите», — написали в своём исследовании первый автор исследования Беннетт Бэкон (Bennett Bacon), независимый исследователь и реставратор мебели из Лондона, и его коллеги.
Изучив общее количество отметок — точек или линий — найденных в последовательностях в сотнях пещер, исследователи обнаружили, что ни одна из серий не содержит более 13 отметок, что соответствует 13 лунным месяцам в каждом году.
«Мы предполагаем, что последовательности передают информацию о связанных с ними таксонах животных в единицах месяцев, — написали они, отметив, что весна, — с её очевидными сигналами конца зимы и соответствующими миграциями фауны к местам размножения, обеспечила бы очевидную, хотя и регионально различающуюся, точку происхождения лунного календаря.»
Аннотированное изображение картины возрастом примерно 23 тыс. лет, на которой изображены четыре точки, связанные с рисунком зубра красной охрой в пещере Ла-Пасьега в Кантабрии, Испания
Статистический анализ исследователями более 800 последовательностей знаков, связанных с животными, подтверждает их идею — они обнаружили сильную корреляцию между количеством знаков и лунными месяцами, в которые, как известно, конкретное животное спаривается.
Продвинув свою гипотезу на шаг вперёд, Бэкон и его коллеги сосредоточились на Y-образном знаке, который, по их мнению, относится к определённому событию в жизненном цикле животного. Подобный статистический анализ подтверждает их вывод о том, что размещение Y-образного знака в серии отметок сигнализирует о сезоне рождения животных.
«Способность присваивать абстрактные знаки явлениям в мире, — говорят они, — фиксировать прошлые события и предсказывать будущие события, была глубоким интеллектуальным достижением.»
Продвинув свою гипотезу на шаг вперёд, Бэкон и его коллеги сосредоточились на Y-образном знаке, который, по их мнению, относится к определённому событию в жизненном цикле животного. Подобный статистический анализ подтверждает их вывод о том, что размещение Y-образного знака в серии отметок сигнализирует о сезоне рождения животных.
«Способность присваивать абстрактные знаки явлениям в мире, — говорят они, — фиксировать прошлые события и предсказывать будущие события, была глубоким интеллектуальным достижением.»
Письменность или протописание?
Но является ли это самой ранней известной письменностью? Бэкон и его коллеги возражают, предполагая, что «её лучше всего описать как протописание, промежуточный шаг между более простыми обозначениями/соглашениями и полноценным письмом».
Эйприл Ноуэлл (April Nowell), палеолитический археолог из Университета Виктории в Канаде, которая не участвовала в данном исследовании, сообщила, что «любое исследование, в котором более подробно исследуются нефигуративные знаки, приветствуется, но я думаю, что здесь делается ряд предположений, которые ещё предстоит доказать. В частности, Ноуэлл подвергла сомнению знак Y.
«Большинство животных, рассматриваемых в этом исследовании, — четвероногие, а люди обычно рожают на корточках, — сказала она. — Если этот знак должен символизировать процесс рождения, то для меня это неочевидно.»
Чанг, палеоантрополог, которая также является наездницей и владелицей лошадей, предложила два альтернативных объяснения знака Y. В некоторых случаях это может быть край плечеголовной мышцы, заметный ориентир на шее лошади.
«В других случаях, — сказала она, — возможно, что то, что они записали как Y, представляет то, что современные люди, занимающиеся лошадьми, называют «примитивными отметинами», такими как полосы на ногах, которые ассоциируются с окрасом лошадей дикого типа, или они могут представлять волосяные узоры или другие анатомические особенности.»
Соавтор исследования Роберт Кентридж (Robert Kentridge), профессор факультета психологии Даремского университета в Великобритании, сообщил Live Science в электронном письме, что одной из сильных сторон их исследования является то, что они «официально протестировали гипотезы Бена (Бэкона) о значении положения знака Y в последовательности знаков и длины последовательностей точек и линий и показали, что они на самом деле передают значение, то значение, которое было бы важно в жизни охотников эпохи палеолита».
Обобщая свои выводы, Бэкон и его коллеги написали, что они «предположили существование системы обозначений, связанной с недвусмысленным животным, связанным с биологически значимыми событиями», и что это позволяет им «впервые понять систему обозначений эпохи палеолита во всей её полноте».
Эйприл Ноуэлл (April Nowell), палеолитический археолог из Университета Виктории в Канаде, которая не участвовала в данном исследовании, сообщила, что «любое исследование, в котором более подробно исследуются нефигуративные знаки, приветствуется, но я думаю, что здесь делается ряд предположений, которые ещё предстоит доказать. В частности, Ноуэлл подвергла сомнению знак Y.
«Большинство животных, рассматриваемых в этом исследовании, — четвероногие, а люди обычно рожают на корточках, — сказала она. — Если этот знак должен символизировать процесс рождения, то для меня это неочевидно.»
Чанг, палеоантрополог, которая также является наездницей и владелицей лошадей, предложила два альтернативных объяснения знака Y. В некоторых случаях это может быть край плечеголовной мышцы, заметный ориентир на шее лошади.
«В других случаях, — сказала она, — возможно, что то, что они записали как Y, представляет то, что современные люди, занимающиеся лошадьми, называют «примитивными отметинами», такими как полосы на ногах, которые ассоциируются с окрасом лошадей дикого типа, или они могут представлять волосяные узоры или другие анатомические особенности.»
Соавтор исследования Роберт Кентридж (Robert Kentridge), профессор факультета психологии Даремского университета в Великобритании, сообщил Live Science в электронном письме, что одной из сильных сторон их исследования является то, что они «официально протестировали гипотезы Бена (Бэкона) о значении положения знака Y в последовательности знаков и длины последовательностей точек и линий и показали, что они на самом деле передают значение, то значение, которое было бы важно в жизни охотников эпохи палеолита».
Обобщая свои выводы, Бэкон и его коллеги написали, что они «предположили существование системы обозначений, связанной с недвусмысленным животным, связанным с биологически значимыми событиями», и что это позволяет им «впервые понять систему обозначений эпохи палеолита во всей её полноте».
Нефигуративные знаки, датируемые 15 тыс. лет назад, которые охотники-собиратели нарисовали чёрным марганцем и красной охрой в пещере Нио во французских Пиренеях
Однако десять лет назад Ноуэлл и тогдашняя аспирантка Женевьева фон Петцингер (Genevieve von Petzinger) совместно создали базу данных десятков знаков и повторяющихся мотивов из более чем 200 пещер на юге Франции и Испании. В диссертации фон Петцингер подробно описаны схемы символов стен пещер во времени и пространстве, чтобы лучше понять, что эти знаки означали для людей ледникового периода.
«Есть как минимум 32 различных повторяющихся знака, — объяснил Ноуэлл. — Авторы решили изучить три из них в очень специфическом контексте.»
В итоге авторы отстояли своё решение сосредоточиться на трио.
«Казалось разумным сначала сосредоточиться на наиболее распространённых знаках, связанных с фигуративными изображениями, — сообщил Live Science в электронном письме соавтор исследования Пол Петтит (Paul Pettitt), профессор археологии Даремского университета. — Простые точки и линии встречаются чаще всего. Из более сложных знаков наиболее распространённым является знак Y.»
Исследователи планируют расширить свою работу.
«Мы анализируем другие знаки, — рассказал Бэкон. — Вместо того, чтобы искать значение отдельных знаков, мы ищем лингвистические и когнитивные основы, лежащие в основе системы «письма».»
Ноуэлл согласилась с авторами исследования в том, что символы, скорее всего, были выбраны не случайно и что, вполне возможно, линии и точки представляют собой числа. Она отметила, что даже если авторы правы, 90% знаков остаются без какого-либо известного значения.
«В графическом общении в эпоху палеолита ещё много такого, чего мы не понимаем, — сказала Ноуэлл.
«Есть как минимум 32 различных повторяющихся знака, — объяснил Ноуэлл. — Авторы решили изучить три из них в очень специфическом контексте.»
В итоге авторы отстояли своё решение сосредоточиться на трио.
«Казалось разумным сначала сосредоточиться на наиболее распространённых знаках, связанных с фигуративными изображениями, — сообщил Live Science в электронном письме соавтор исследования Пол Петтит (Paul Pettitt), профессор археологии Даремского университета. — Простые точки и линии встречаются чаще всего. Из более сложных знаков наиболее распространённым является знак Y.»
Исследователи планируют расширить свою работу.
«Мы анализируем другие знаки, — рассказал Бэкон. — Вместо того, чтобы искать значение отдельных знаков, мы ищем лингвистические и когнитивные основы, лежащие в основе системы «письма».»
Ноуэлл согласилась с авторами исследования в том, что символы, скорее всего, были выбраны не случайно и что, вполне возможно, линии и точки представляют собой числа. Она отметила, что даже если авторы правы, 90% знаков остаются без какого-либо известного значения.
«В графическом общении в эпоху палеолита ещё много такого, чего мы не понимаем, — сказала Ноуэлл.
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Как говорил дедушка Фрейд, иногда несколько черточек - это просто несколько черточек.
И вообще, этим меткам можно приписать любое высосанное из пальца значение.
Например, ранние люди в Европе были охотниками-собирателями, т.е. сожрав всё, что можно было сожрать в округе, они вынуждены откочевывать в другое место. Таким образом 13 меток на стене - типа напоминалки "пора сйобывать".