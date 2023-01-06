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Нарисованные точки возрастом 20 000 лет могут быть самым ранним письменным языком, утверждает исследование

Нарисованные точки возрастом 20 000 лет могут быть самым ранним письменным языком, утверждает исследование

Автор:
06 января 2023 11:47
Метки: животные   исследования   наскальные рисунки   наука   палеолит   ученые   
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Точки, линии и Y-образные знаки каменного века могут представлять тип протописьма, созданного охотниками-собирателями, жившими в Европе не менее 20 000 лет назад.
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Что означают нарисованные знаки?

Ранние люди в Европе были охотниками-собирателями, которые ели много мяса лошадей, оленей и бизонов. Когда эти животные сезонно собирались в стада, они становились неплохими мишенями для людей.

«Из этого следует, что знание времени миграций, спаривания и рождения детей имело центральное значение для поведения в верхнем палеолите», — написали в своём исследовании первый автор исследования Беннетт Бэкон (Bennett Bacon), независимый исследователь и реставратор мебели из Лондона, и его коллеги.

Изучив общее количество отметок — точек или линий — найденных в последовательностях в сотнях пещер, исследователи обнаружили, что ни одна из серий не содержит более 13 отметок, что соответствует 13 лунным месяцам в каждом году.

«Мы предполагаем, что последовательности передают информацию о связанных с ними таксонах животных в единицах месяцев, — написали они, отметив, что весна, — с её очевидными сигналами конца зимы и соответствующими миграциями фауны к местам размножения, обеспечила бы очевидную, хотя и регионально различающуюся, точку происхождения лунного календаря.»

Письменность или протописание?

Но является ли это самой ранней известной письменностью? Бэкон и его коллеги возражают, предполагая, что «её лучше всего описать как протописание, промежуточный шаг между более простыми обозначениями/соглашениями и полноценным письмом».

Эйприл Ноуэлл (April Nowell), палеолитический археолог из Университета Виктории в Канаде, которая не участвовала в данном исследовании, сообщила, что «любое исследование, в котором более подробно исследуются нефигуративные знаки, приветствуется, но я думаю, что здесь делается ряд предположений, которые ещё предстоит доказать. В частности, Ноуэлл подвергла сомнению знак Y.

«Большинство животных, рассматриваемых в этом исследовании, — четвероногие, а люди обычно рожают на корточках, — сказала она. — Если этот знак должен символизировать процесс рождения, то для меня это неочевидно.»

Чанг, палеоантрополог, которая также является наездницей и владелицей лошадей, предложила два альтернативных объяснения знака Y. В некоторых случаях это может быть край плечеголовной мышцы, заметный ориентир на шее лошади.

«В других случаях, — сказала она, — возможно, что то, что они записали как Y, представляет то, что современные люди, занимающиеся лошадьми, называют «примитивными отметинами», такими как полосы на ногах, которые ассоциируются с окрасом лошадей дикого типа, или они могут представлять волосяные узоры или другие анатомические особенности.»

Соавтор исследования Роберт Кентридж (Robert Kentridge), профессор факультета психологии Даремского университета в Великобритании, сообщил Live Science в электронном письме, что одной из сильных сторон их исследования является то, что они «официально протестировали гипотезы Бена (Бэкона) о значении положения знака Y в последовательности знаков и длины последовательностей точек и линий и показали, что они на самом деле передают значение, то значение, которое было бы важно в жизни охотников эпохи палеолита».

Обобщая свои выводы, Бэкон и его коллеги написали, что они «предположили существование системы обозначений, связанной с недвусмысленным животным, связанным с биологически значимыми событиями», и что это позволяет им «впервые понять систему обозначений эпохи палеолита во всей её полноте».

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Метки: животные   исследования   наскальные рисунки   наука   палеолит   ученые   
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39k
turyst 18 часов назад
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42k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 3 часа назад
а может всё просто как угол? потратил 4 стрелы или копья ? или камня.
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Фомич 8 часов назад
Может тоже в такие ученые пойти? "Это может означать...а может и наоборот, ничего не означать! Но мы постараемся за 5-7 лет разобраться."
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37k
Mamin Sibiriak 16 часов назад
<<< ни одна из серий не содержит более 13 отметок >>>

Как говорил дедушка Фрейд, иногда несколько черточек - это просто несколько черточек.

И вообще, этим меткам можно приписать любое высосанное из пальца значение.

Например, ранние люди в Европе были охотниками-собирателями, т.е. сожрав всё, что можно было сожрать в округе, они вынуждены откочевывать в другое место. Таким образом 13 меток на стене - типа напоминалки "пора сйобывать".
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352
Давид 17 часов назад
Иезуит Тейяр де Шарден. Пилтдаунская подделка. За те сорок лет, которые прошли, прежде чем выяснилось, что это шляпа, учёные мужи ( это вам не бабушки, которые перед обоссаной стеной молятся) защитили более 100 диссертаций на эту тему. Наука, ёптыть..
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turyst 18 часов назад
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39k
turyst 18 часов назад
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3k
Past 18 часов назад
Есть ощущение, что в большинстве своем если эти точки и имеют значение то только сугубо практическое. Обучение молодых охотников. Условно куда надо ткнуть копьем(острогой) или попасть стрелой, что бы завалить рыбу или зверя.
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22k
hebpat 18 часов назад
да это же "Война и мир", каждый знак это том, Толстой плагиатор
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18k
alexis 19 часов назад
Да я просто палку-рисовалку расписывал, да руки от краски вытирал.

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