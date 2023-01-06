Нарисованные точки возрастом 20 000 лет могут быть самым ранним письменным языком, утверждает исследование

Но является ли это самой ранней известной письменностью? Бэкон и его коллеги возражают, предполагая, что «её лучше всего описать как протописание, промежуточный шаг между более простыми обозначениями/соглашениями и полноценным письмом».



Эйприл Ноуэлл (April Nowell), палеолитический археолог из Университета Виктории в Канаде, которая не участвовала в данном исследовании, сообщила, что «любое исследование, в котором более подробно исследуются нефигуративные знаки, приветствуется, но я думаю, что здесь делается ряд предположений, которые ещё предстоит доказать. В частности, Ноуэлл подвергла сомнению знак Y.



«Большинство животных, рассматриваемых в этом исследовании, — четвероногие, а люди обычно рожают на корточках, — сказала она. — Если этот знак должен символизировать процесс рождения, то для меня это неочевидно.»



Чанг, палеоантрополог, которая также является наездницей и владелицей лошадей, предложила два альтернативных объяснения знака Y. В некоторых случаях это может быть край плечеголовной мышцы, заметный ориентир на шее лошади.



«В других случаях, — сказала она, — возможно, что то, что они записали как Y, представляет то, что современные люди, занимающиеся лошадьми, называют «примитивными отметинами», такими как полосы на ногах, которые ассоциируются с окрасом лошадей дикого типа, или они могут представлять волосяные узоры или другие анатомические особенности.»



Соавтор исследования Роберт Кентридж (Robert Kentridge), профессор факультета психологии Даремского университета в Великобритании, сообщил Live Science в электронном письме, что одной из сильных сторон их исследования является то, что они «официально протестировали гипотезы Бена (Бэкона) о значении положения знака Y в последовательности знаков и длины последовательностей точек и линий и показали, что они на самом деле передают значение, то значение, которое было бы важно в жизни охотников эпохи палеолита».



Обобщая свои выводы, Бэкон и его коллеги написали, что они «предположили существование системы обозначений, связанной с недвусмысленным животным, связанным с биологически значимыми событиями», и что это позволяет им «впервые понять систему обозначений эпохи палеолита во всей её полноте».