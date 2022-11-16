Как в США появился туберкулёз?

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В 1990-х годах антрополог Фелипе Карденас Арройо из Колумбийского института антропологии и истории при раскопках рядом с Боготой нашёл человеческие позвонки с крошечными дырочками. Он сразу понял, что это следы туберкулёза.
Учёный отправил кости Джейн Буйкстре - коллеге, которая интересовалась историей туберкулёза в Новом Свете. Не очень-то она горела своими исследованиями, если присланный подарок пролежал у неё 20 лет в ящике и она только недавно про них вспомнила.
В наше время туберкулёз каждый год убивает миллионы людей по всему миру, в Америке и Европе генетически схож, что намекает на то болезнь попала в Новый Свет из Старого с колонистами примерно 500 лет назад. Но следы туберкулёза в США находили в человеческих останках более ранних времён. Из лёгких мумий, живших более тысячи лет назад, в прибрежном Перу, выделили ДНК возбудителя. Также есть и более древние кости с явными признаками болезни.
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Поначалу Буйкстра предполагала, что старинный туберкулёз могли с собой принести предки первых американцев, что мигрировали в Северную Америку через Берингов перешеек и потом они последовали в Южную Америку. Но датировки не очень укладываются в эту гипотезу, ведь старые кости со следами туберкулёза были найдены в Чили и Перу. Их относят примерно к 700 году (некоторые даже и к 290 году), в то время как на территории Мексики и Америки такие свидетельства стали накапливаться не ранее 900 года.
Решили сравнить геномы разных микробактерий туберкулёзного комплекса, заражающих разных млекопитающих - шимпанзе, людей, коз, полёвок, коров, тюленей и других. Самой близкородственной по отношению к перуанскому штамму оказалась не палочка Коха, а тюленья заразная M. pinnipedii.
Похоже, что древние перуанцы охотились на ластоногих и заражались от них туберкулёзом. Но передавали ли они тюленью бациллу по человеческой цепочке дальше? Или же это была локальная эпидемия? Стали искать следы M. pinnipedii на археологических памятниках далеко от берегов - в горах, где индейцы не могли встретить ластоногих. Примерно в этот момент Джейн Буйкстра вспомнила о позвонках из-под Боготы, которые 20 лет лежали в её шкафу.
Похоже, что древние перуанцы охотились на ластоногих и заражались от них туберкулёзом. Но передавали ли они тюленью бациллу по человеческой цепочке дальше? Или же это была локальная эпидемия? Стали искать следы M. pinnipedii на археологических памятниках далеко от берегов - в горах, где индейцы не могли встретить ластоногих. Примерно в этот момент Джейн Буйкстра вспомнила о позвонках из-под Боготы, которые 20 лет лежали в её шкафу.
Столица Колумбии находится в 600 км от побережья, на высоте больше 2600 метров над уровнем моря, где нет тюленей. Но как показала ДНК из позвонков, бактерия M. pinnipedii была и там. До города Мокегуа в Перу тоже был найден скелет с тюленьим туберкулёзом. Обладатель его умер в период с 1250 по 1470 года, а колумбийские индивиды (двое) - в 1265–1380 гг. и 1450–1640 гг., то есть один из них мог застать конкисту, правда в его смерти виноваты не испанцы, а тюлени.
То есть можно уже прорисовать клиническую картину туберкулёза Америки до Колумба.
То есть можно уже прорисовать клиническую картину туберкулёза Америки до Колумба.
Первые мазки соотносят к Африке, где туберкулёзная микробактерия M. tuberculosis стала убивать местных жителей несколько тысяч или десятков тысяч лет назад. Потом перекинулась на животных, в том числе и на ластоногих, которые адаптировали собственный штамм M. pinnipedii. И уже в таком виде болезнь перешла на Новый Свет. Уже там, тюленей забивали и ели индейцы и в первом тысячелетии нашей эры туберкулёз снова оказался в людях. По континенту он распространялся от побережья к горам по торговым путям и потом проник в Северную Америку, где потом его вытеснил европейский штамм, привезённый колонизаторами. Сегодня бактерия M. pinnipedii может заразить людей разве только в зоопарках - инфекция иногда встречается среди киперов ластоногих.
Но есть и определённые скрытые штрихи.
В поселениях индейцев муисков, которые жили на плато рядом с современной Боготой (именно их позвонки и исследовали). Археологи не находили тюленьих костей, а палеодиетологи не выявили тюленьих изотопов в их рационе, но болели они именно тюленьим туберкулёзом. Они торговали, конечно, изумрудами, солью и хлопком с прибрежными муисками, но те, насколько известно, с тюленями не дружили. Скорее всего, эти индейцы заражались от ластоногих не напрямую, а через каких-то других животных, которых ещё не удалось выявить.
И эти же загадочные переносчики могли участвовать в распространении M. pinnipedii по Новому Свету. Не исключено, что резервуарами болезни могли стать одомашненные ламы или морские свинки, отметили палеогенетик Осхильд Вогене из Копенгагенского университета и палеопатолог Танви Хонап из Оклахомского университета, ведущие авторы исследования. Вот только морские свинки и ламы, насколько известно, тюленей не ели.
В поселениях индейцев муисков, которые жили на плато рядом с современной Боготой (именно их позвонки и исследовали). Археологи не находили тюленьих костей, а палеодиетологи не выявили тюленьих изотопов в их рационе, но болели они именно тюленьим туберкулёзом. Они торговали, конечно, изумрудами, солью и хлопком с прибрежными муисками, но те, насколько известно, с тюленями не дружили. Скорее всего, эти индейцы заражались от ластоногих не напрямую, а через каких-то других животных, которых ещё не удалось выявить.
И эти же загадочные переносчики могли участвовать в распространении M. pinnipedii по Новому Свету. Не исключено, что резервуарами болезни могли стать одомашненные ламы или морские свинки, отметили палеогенетик Осхильд Вогене из Копенгагенского университета и палеопатолог Танви Хонап из Оклахомского университета, ведущие авторы исследования. Вот только морские свинки и ламы, насколько известно, тюленей не ели.
Источник:
АНТИФИШКИ
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