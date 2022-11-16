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Как в США появился туберкулёз?

Как в США появился туберкулёз?

Автор:
16 ноября 2022 18:50
Сообщество : RealFishki
Метки: животные   заболевания   интересное   исследования   наука   туберкулез   ученые   
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В 1990-х годах антрополог Фелипе Карденас Арройо из Колумбийского института антропологии и истории при раскопках рядом с Боготой нашёл человеческие позвонки с крошечными дырочками. Он сразу понял, что это следы туберкулёза.
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Источник:

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Метки: животные   заболевания   интересное   исследования   наука   туберкулез   ученые   
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