Как в США появился туберкулёз?

Но есть и определённые скрытые штрихи.

В поселениях индейцев муисков, которые жили на плато рядом с современной Боготой (именно их позвонки и исследовали). Археологи не находили тюленьих костей, а палеодиетологи не выявили тюленьих изотопов в их рационе, но болели они именно тюленьим туберкулёзом. Они торговали, конечно, изумрудами, солью и хлопком с прибрежными муисками, но те, насколько известно, с тюленями не дружили. Скорее всего, эти индейцы заражались от ластоногих не напрямую, а через каких-то других животных, которых ещё не удалось выявить.

И эти же загадочные переносчики могли участвовать в распространении M. pinnipedii по Новому Свету. Не исключено, что резервуарами болезни могли стать одомашненные ламы или морские свинки, отметили палеогенетик Осхильд Вогене из Копенгагенского университета и палеопатолог Танви Хонап из Оклахомского университета, ведущие авторы исследования. Вот только морские свинки и ламы, насколько известно, тюленей не ели.