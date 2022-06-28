В Канаде нашли мумию мамонтёнка, у которой сохранились шерсть и когти

Эксперты определили, что малыш был примерно того же размера, что и мумия шерстистого мамонта по кличке Люба возрастом 42 тысяч лет, обнаруженная в Сибири в 2007 году. То, что шерстистые мамонты обитали на канадской территории Юкон, давно известно. Но исследования 2021 года показывают, что они бродили там даже пять тысяч лет назад. В раннем голоцене окружающая среда на Юконе резко изменилась из-за изменения климата - по этой причине мамонты начали исчезать с этой территории.