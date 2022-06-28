В Канаде нашли мумию мамонтёнка, у которой сохранились шерсть и когти

1184
7
На золотых приисках Клондайк в Канаде нашли мумию мамонтёнка, которая удивительным образом отлично сохранилась. Мумифицированное тело детеныша шерстистого мамонта обнаружили местные шахтёры. Предполагается, что он жил более 30 тысяч лет назад.
Канадские шахтеры-золотоискатели нашли на золотых приисках Клондайк, территория Юкон, мумию мамонтёнка. Останки детеныша шерстистого мамонта пролежали в вечной мерзлоте более 30 тысяч лет. Ученые определили, что это самка, и дали ей кличку Нун чо га (Nun cho ga), что с языка хэн означает "большой детёныш". Тело мамонтенка прекрасно сохранилось - целыми остались даже его когти и шерсть. Дальнейший анализ показал, что самка жила рядом с дикими лошадьми, пещерными львами и гигантскими степными бизонами, которые когда-то населяли эту местность.
Сейчас тело мамонтенка находится в лаборатории - учёные собираются его исследовать и проводить анализы. "Юкон всегда был известен находками ледникового периода. Мы в восторге от этой удивительной находки. Нун чо га - уникальное создание, и является одним из самых невероятных мумифицированных животных ледникового периода, когда-либо обнаруженных в мире. Нам не терпится исследовать её и сделать открытия," - сказал министр туризма и культуры Рандж Пиллаи.
×
×
Эксперты определили, что малыш был примерно того же размера, что и мумия шерстистого мамонта по кличке Люба возрастом 42 тысяч лет, обнаруженная в Сибири в 2007 году. То, что шерстистые мамонты обитали на канадской территории Юкон, давно известно. Но исследования 2021 года показывают, что они бродили там даже пять тысяч лет назад. В раннем голоцене окружающая среда на Юконе резко изменилась из-за изменения климата - по этой причине мамонты начали исчезать с этой территории.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Ученые нашли останки одной из самых больших саблезубых кошек
- Ученые заглянули в мозг рыбок, чтобы понять, как создаются воспоминания
- В Англии ученые нашли останки животных ледникового периода
- Чешские археологи обнаружили гвоздь с распятия Христа
- Ученые открыли новый вид динозавра
Новости партнёров
https://antropogenez.ru/quote/148/https://antropogenez.ru/quote/148/
На каждом пальце отдельные. На подошву не заходят - не "копыта".