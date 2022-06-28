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В Канаде нашли мумию мамонтёнка, у которой сохранились шерсть и когти

В Канаде нашли мумию мамонтёнка, у которой сохранились шерсть и когти

Автор:
28 июня 2022 13:13
Сообщество : Животные
Метки: Мамонты   древние животные   животные   исследования   мамонтенок   наука   находки   ученые   фото   
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На золотых приисках Клондайк в Канаде нашли мумию мамонтёнка, которая удивительным образом отлично сохранилась. Мумифицированное тело детеныша шерстистого мамонта обнаружили местные шахтёры. Предполагается, что он жил более 30 тысяч лет назад.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мамонты   древние животные   животные   исследования   мамонтенок   наука   находки   ученые   фото   
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9  комментариев
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5k
Roman 2 часа назад
Слон с когтями - это пять!

https://antropogenez.ru/quote/148/https://antropogenez.ru/quote/148/
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2k
Алекс 55 минут назад
На заднем плане, походу, еще одна мумия))))
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582
Arti 2 часа назад
Так думаю самое время запускать мамонтовирус и закрывать границы ))
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
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3k
Евгений 2 часа назад
Ребят, ну хватит уже. Тут 2022 ущё не закончился, офигеваешь как бы без работы не остаться, а вы тут 2023 подготавливаете. Не трогайте её, закопайте обратно и помойте руки.
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