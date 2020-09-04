Размеры тираннозавра на самом деле были не совсем такими, как мы себе их представляли

По костям тираннозавров можно понять их примерный рост и длину, а вот с весом дело обстоит сложнее.



Существует два способа оценки массы динозавров — масштабирование и реконструкция. Оба варианта объединили в своём исследовании учёные из Австралии и Канады, которые смогли вычислить более реалистичный вес древнего ящера.



"Наше новое исследование предполагает, что мы лучше определяем вес динозавров, и это открывает путь для более реалистичной оценки их веса в будущем."