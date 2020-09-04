Размеры тираннозавра на самом деле были не совсем такими, как мы себе их представляли

Ученые провели исследование, показавшее размеры ящера!
Мы уже привыкли к тому, как изображаются динозавры в кино и мультфильмах, однако возможно нам придётся забыть о привычных образах этих ящеров, а всё из-за современных исследований. Группа учёных из Австралии и Канады провела исследование и поняла, что более ранние предположения о размерах тираннозавров несколько преувеличены.
Ящер, которого называют «царём» — главный герой всех фильмов про динозавров, где его изображают громадиной, всё время пытающейся куснуть главных героев.
Однако последние исследования ученых заставляют предполагать, что размеры тираннозавра были не так внушительны, как мы привыкли себе представлять.
Однако последние исследования ученых заставляют предполагать, что размеры тираннозавра были не так внушительны, как мы привыкли себе представлять.
На самом деле ящер весил в среднем около 7 тонн
Ранее учёные предполагали, что вес этих ящеров колебался от 3 до 18 тонн, но сейчас стало понятно, что они вряд ли достигали таких внушительных размеров.
Проблема в понимании веса давно была сложным вопросом для исследователей
По костям тираннозавров можно понять их примерный рост и длину, а вот с весом дело обстоит сложнее.
Существует два способа оценки массы динозавров — масштабирование и реконструкция. Оба варианта объединили в своём исследовании учёные из Австралии и Канады, которые смогли вычислить более реалистичный вес древнего ящера.
"Наше новое исследование предполагает, что мы лучше определяем вес динозавров, и это открывает путь для более реалистичной оценки их веса в будущем."
Существует два способа оценки массы динозавров — масштабирование и реконструкция. Оба варианта объединили в своём исследовании учёные из Австралии и Канады, которые смогли вычислить более реалистичный вес древнего ящера.
"Наше новое исследование предполагает, что мы лучше определяем вес динозавров, и это открывает путь для более реалистичной оценки их веса в будущем."
Зачем нужна такая точность при определении веса вымершего существа?
Руководитель исследования, Николас Кампионе, рассказал, что точная информация о массе динозавров помогает лучше понять их жизнь.
"Масса тела определяет почти все аспекты жизни животного, включая его питание, размножение и движение."
Возможно благодаря появлению новой информации об этом динозавре, учёные смогут лучше понять его жизнь. И мы узнаем что-нибудь новенькое об этом огромной ящере!
"Масса тела определяет почти все аспекты жизни животного, включая его питание, размножение и движение."
Возможно благодаря появлению новой информации об этом динозавре, учёные смогут лучше понять его жизнь. И мы узнаем что-нибудь новенькое об этом огромной ящере!
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Метки: животные исследование наука размер тираннозавр ученые фото
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