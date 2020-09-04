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Размеры тираннозавра на самом деле были не совсем такими, как мы себе их представляли

Размеры тираннозавра на самом деле были не совсем такими, как мы себе их представляли (5 фото)

Автор:
04 сентября 2020 08:58
Сообщество : Наука
Метки: животные   исследование   наука   размер   тираннозавр   ученые   фото   
668
5
Ученые провели исследование, показавшее размеры ящера!

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Метки: животные   исследование   наука   размер   тираннозавр   ученые   фото   
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10  комментариев
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1k
SSD Час назад
И мы узнаем что-нибудь новенькое об этом огромной ящере! (с)
А зачем? Кто старое помянет - глаз вон...
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22k
Sergey Полминуты назад
Спрашивается, на хрена Рексюшу красавчика, превращать в дистрофичного заморыша?
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4k
Ivan 5 минут назад
Размеры тираннозавра на самом деле были не совсем такими, как мы себе их представляли
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3k
Петрович 8 минут назад
Ну мне прям полегчало. Какие то тьфу несчастные 7 тонн.
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3k
rutt 53 минуты назад
Ну травоядным он точно не был. Какие ещё аспекты для нас важны? Наших дальних предков он вряд-ли хомячил по причине их мелкости, для такой махины(7 тонн мяса) 50 кг( в лучшем случае) это даже не "беляшик"
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2k
Варяг rutt 49 минут назад
Это как рад беляшек... только начинка....ээээ не очень!
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3k
rutt Варяг 43 минуты назад
Очень мелкий беляшик, скорее пельмешка)
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27k
BuG rutt Полчаса назад
Во времена ТиРекса наши предки были не крупнее землеройки.
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11k
Андрей Дядя rutt 56 секунд назад
ученые склоняются что рекс вообще был приемущественно падальщиком.
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1k
Vladimir Taranovich 54 минуты назад
7 тонн, судя по всему, не так д.о.х.у.я. Да? Человечешка с весом в 60-100 кг))) ой, не могу. Вообще, теперь не такой страшный. 7 тонн, х.у.л.и. Монтировкой можно забить:-)))
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