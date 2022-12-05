Обезьяны до сих не говорят как люди: почему?

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На весь мир известна горилла Коко, которая, при помощи специалиста Франсин Паттерсон, овладела больше тысячей жестов американского жестового языка амслена. Также она воспринимала и понимала больше двух тысяч английских слов.
В животном мире есть представители, которые способны вполне неплохо подражать человеческой речи. Не только попугаи, но даже слоны или морские котики. Но удивительно, что самый близкий собрат человеку - обезьяна, так и не научилась хорошо говорить и понимать человеческую речь.
Были ранее версии о недоразвитости гортани и речевого комплекса, но они не нашли научного подтверждения. Но почему?
Были ранее версии о недоразвитости гортани и речевого комплекса, но они не нашли научного подтверждения. Но почему?
Как возникает речь
Для того, чтобы произносить длинные слова нужна активная работа мозга. Чем длиннее и сложнее слово, тем более развитые зоны мозга будут задействованы. У деятельности мозговых центров есть ряд особенностей.
За идеальное произношение отвечают нервные ядра, особые области коры, которые расположены под черепом. От них зависит контроль над нервами и мышцами речевого аппарата.
За идеальное произношение отвечают нервные ядра, особые области коры, которые расположены под черепом. От них зависит контроль над нервами и мышцами речевого аппарата.
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В слоях коры головного мозга совершаются процессы нервной активности, которым также подконтрольно поведение приматов. Биологи, проведя исследования, выяснили, что есть прямая связь между звуковым запасом обезьян и объемом этих корковых зон.
К примеру, человекообразные обезьяны владеют большими возможностями в произношении звуков. Есть даже такие, кто могут соотнести предмет и его название, точнее его произношение, миксуют слова.
К примеру, человекообразные обезьяны владеют большими возможностями в произношении звуков. Есть даже такие, кто могут соотнести предмет и его название, точнее его произношение, миксуют слова.
Серьёзный вклад в изучение этой темы внесли генетики и археологи. К примеру, исследования анализов ДНК животных и людей позволили выявить существование набора речевых генов.
Если этот ген мутирует, то возникают нарушения слуха, произношения, проблемы с челюстным аппаратом. То есть анатомически обезьяны могли бы говорить, но так как их мозг развит недостаточно, то им недоступно произношение слов.
Если этот ген мутирует, то возникают нарушения слуха, произношения, проблемы с челюстным аппаратом. То есть анатомически обезьяны могли бы говорить, но так как их мозг развит недостаточно, то им недоступно произношение слов.
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Метки: животные интересное исследования наука ученые человек
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Речь не единственный способ общения и передачи информации. Человек общается с помощью речи, обезьяны, наверное, другим способом. И если всё-таки найдутся "братья по разуму", они вряд ли будут общаться с помощью речи. Да и "разум" скорее всего будет не "братский".
Ну и ребенок типа Маугли, пропустивший развитие человеческой речи в определенном возрасте, не заговорит потом ни в 10 ни в 20 лет.
А так про мозг, это к Савельева. Он и про Коко порой всякое рассказывает. Он, кстати, ее живьём успел увидеть. Так сказать пообщался лично :)))
Самые умные исландцы и немцы?