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Обезьяны до сих не говорят как люди: почему?

Обезьяны до сих не говорят как люди: почему?

Автор:
05 декабря 2022 18:59
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересное   исследования   наука   ученые   человек   
1132
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На весь мир известна горилла Коко, которая, при помощи специалиста Франсин Паттерсон, овладела больше тысячей жестов американского жестового языка амслена. Также она воспринимала и понимала больше двух тысяч английских слов.
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Метки: животные   интересное   исследования   наука   ученые   человек   
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5  комментариев
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16k
Alex ASK Час назад
Некогда им говорить. Посты ни о чём на фишках надо писать
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2k
elf2000 9 минут назад
А зачем им говорить?
Речь не единственный способ общения и передачи информации. Человек общается с помощью речи, обезьяны, наверное, другим способом. И если всё-таки найдутся "братья по разуму", они вряд ли будут общаться с помощью речи. Да и "разум" скорее всего будет не "братский".
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4k
satra 45 минут назад
Эта горилла Коко развенчала кучу мифов о "венце творения".

Ну и ребенок типа Маугли, пропустивший развитие человеческой речи в определенном возрасте, не заговорит потом ни в 10 ни в 20 лет.

А так про мозг, это к Савельева. Он и про Коко порой всякое рассказывает. Он, кстати, ее живьём успел увидеть. Так сказать пообщался лично :)))
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19k
Corvus Corax 48 минут назад
"Чем длиннее и сложнее слово, тем более развитые зоны мозга будут задействованы"

Самые умные исландцы и немцы?
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