Обезьяны до сих не говорят как люди: почему?

В животном мире есть представители, которые способны вполне неплохо подражать человеческой речи. Не только попугаи, но даже слоны или морские котики. Но удивительно, что самый близкий собрат человеку - обезьяна, так и не научилась хорошо говорить и понимать человеческую речь.

Были ранее версии о недоразвитости гортани и речевого комплекса, но они не нашли научного подтверждения. Но почему?