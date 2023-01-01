В Сербии затонул ночной клуб во время празднования Нового года

Вот уж что будет внукам рассказать!
Мода на сплавы (клубы на воде) в Сербии возникла несколько лет назад. Старые речные платформы, баржи, дебаркадеры - все идет в ход, когда нужно сделать необычное увеселительное заведение. Но иногда, старые постройки не выдерживают новую жизнь и уходят на дно. Вот так и произошло в аккурат под Новый год с ночным клубом Freestyle.
В Белграде известный клуб на воде Freestyler решил, что с 2022 годом надо попрощаться эффектно, и затонул во время празднования Нового года.
Очевидцы рассказали, что половина платформы, на которой располагался ночной клуб, ушла под воду. Одни посетители в ужасе покидали помещение, стоя по колено в воде. Другие залезли на столы и диваны.
Заведение начало тонуть через несколько минут после наступления 2023-го года. По сообщениям очевидцев, это могло произойти потому, что гости слишком активно отмечали праздник.
«Люди пытались выбраться и перепрыгнуть друг через друга, не было никаких указаний от охраны <…> был только один выход, это небезопасно для чрезвычайных ситуаций», — рассказал один из посетителей Freestyle.
По предварительной информации удалось обойтись без жертв, только одна девушка получила небольшие повреждения.
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