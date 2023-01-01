В Сербии затонул ночной клуб во время празднования Нового года

Мода на сплавы (клубы на воде) в Сербии возникла несколько лет назад. Старые речные платформы, баржи, дебаркадеры - все идет в ход, когда нужно сделать необычное увеселительное заведение. Но иногда, старые постройки не выдерживают новую жизнь и уходят на дно. Вот так и произошло в аккурат под Новый год с ночным клубом Freestyle.

В Белграде известный клуб на воде Freestyler решил, что с 2022 годом надо попрощаться эффектно, и затонул во время празднования Нового года.