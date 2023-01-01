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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 167 постов • 18 подписчиков подписаться
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В Сербии затонул ночной клуб во время празднования Нового года

В Сербии затонул ночной клуб во время празднования Нового года

Автор:
01 января 2023 13:59
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: freestyle   белград   видео   новый год   ночной клуб   река   сербия   
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Вот уж что будет внукам рассказать!

Мода на сплавы (клубы на воде) в Сербии возникла несколько лет назад. Старые речные платформы, баржи, дебаркадеры - все идет в ход, когда нужно сделать необычное увеселительное заведение. Но иногда, старые постройки не выдерживают новую жизнь и уходят на дно. Вот так и произошло в аккурат под Новый год с ночным клубом Freestyle.


В Белграде известный клуб на воде Freestyler решил, что с 2022 годом надо попрощаться эффектно, и затонул во время празднования Нового года.


Очевидцы рассказали, что половина платформы, на которой располагался ночной клуб, ушла под воду. Одни посетители в ужасе покидали помещение, стоя по колено в воде. Другие залезли на столы и диваны.


Заведение начало тонуть через несколько минут после наступления 2023-го года. По сообщениям очевидцев, это могло произойти потому, что гости слишком активно отмечали праздник.

«Люди пытались выбраться и перепрыгнуть друг через друга, не было никаких указаний от охраны <…> был только один выход, это небезопасно для чрезвычайных ситуаций», — рассказал один из посетителей Freestyle.

По предварительной информации удалось обойтись без жертв, только одна девушка получила небольшие повреждения.

Источник:

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Метки: freestyle   белград   видео   новый год   ночной клуб   река   сербия   
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10  комментариев
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2k
Алексей Час назад
Повезло так повезло.
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10k
kaboza 49 секунд назад
Фристало!!!ракамакрафон...диррррябио)))) норм отожгли, че паниковать, речушка у берега не глубокая))
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15k
K7OO 10 минут назад
Хорошо, когда все живы. Сегодня проспятся, а завтра будут воспринимать всю эту байду, как веселое приключение. Это вам не "Хромая лошадь".
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6k
Али Ди 15 минут назад
Српски ноћни клуб тоне током прославе Нове године
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Copycat 22 минуты назад
да умеют братушки гульнуть) похоже они очень буквально поняли фразу "раскачаем это место"
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Patmaz Полчаса назад
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Patmaz Полчаса назад
Титаник 2. Версия лайт.
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vijilante 39 минут назад
Шииикарно гульнули .
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388k
Алексей 47 минут назад
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