Глядя на эти изображения не сразу и поймёшь — это современные фото или картины эпохи Ренессанса

Вот живёшь себе спокойно, учишься там, работаешь, суетишься чего-то, а потом раз, и перед твоими глазами возникает сцена точно картина! Да не просто абстракция там какая-то, а настоящее искусство эпохи Возрождения! А потом приглядишься и вроде ничего особенного, просто кто-то суп ест под лампой.

Но наше воображение настолько коварное, что способно видеть прекрасное в любой мелочи.





Киану Ривз нисходит на Землю, чтобы спасти человечество