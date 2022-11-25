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Фотограф разыскал незнакомцев, снимки которых делал много лет назад, и снова повторил эти кадры

Фотограф разыскал незнакомцев, снимки которых делал много лет назад, и снова повторил эти кадры

Автор:
25 ноября 2022 09:39
Сообщество : ФотоМир
Метки: Крис Порш   в мире   забавно   люди   уличный фотограф   фото   
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Крис Порш — уличный фотограф, который прославился своим замечательным проектом под названием «Воссоединение».

В далёких 1970-90-х годах Крис прогуливался по улицам Питерборо, Великобритания, и фотографировал незнакомцев. Спустя 40 лет он решил повторить запечатлённые моменты, отыскав людей с этих снимков. Эта идея могла кому-то показаться немного безбашенной, но этот проект подарил людям незабываемые эмоции и воспоминания о прошлом.


Продавец мороженого и его маленькая покупательница, 1980-2021

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Проект «Воссоединение» состоит из двух серий книг, которые были выпущены в разные года. Все вырученные деньги с продаж фотограф Крис Порш отправляет на благотворительность.


Сёстры с цветами для их мамы, 1978-2021

Отец со своими дочками, 1994-2021

Молодой человек на костылях, 1980-2021

Имя молодого человека с фота — Стивен Осбор, в прошлом байкер. Со временем он стал хорошим другом для Криса. Хотя, как признался сам фотограф, он не сразу узнал своего товарища в 2016 году, когда они впервые встретились для проекта «Воссоединение». Со временем люди меняются до неузнаваемости!


Морковка на палке, 1981-2021

По словам фотографа, это был один из самых забавных случаев воссоздания фото из прошлого. Ведь задний фон просто великолепен!


Работницы больницы на обеденном перерыве, 1983-2020

Ярмарка, 1985-2021

Девочки на фото только что сдали школьные экзамены, и спустя много лет они снова прокатились вместе на аттракционе и от души повеселились.


Мама с двумя доченьками, 1985-2011

Школьные подружки на автобусной остановке, 1981-2020

Сам фотограф Крис Порш и его любимая жена, 1971-2021

Медсестра Бэмбридж, 1980-2020

Бабушка и внучка, 1993-2021

Подготовка к Новому году идёт полным ходом, 1980-2021

Весёлая компашка снова вместе, 1985-2020

Влюблённая парочка, 1980-2020

Прыжок в воду, 1985-2021

Довольные дети и мистер Т, 1987-2021

Рождество близко, 1981-2020

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Метки: Крис Порш   в мире   забавно   люди   уличный фотограф   фото   
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