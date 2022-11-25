Фотограф разыскал незнакомцев, снимки которых делал много лет назад, и снова повторил эти кадры

Имя молодого человека с фота — Стивен Осбор, в прошлом байкер. Со временем он стал хорошим другом для Криса. Хотя, как признался сам фотограф, он не сразу узнал своего товарища в 2016 году, когда они впервые встретились для проекта «Воссоединение». Со временем люди меняются до неузнаваемости!

Морковка на палке, 1981-2021