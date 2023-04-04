16 штуковин, которые были случайно обнаружены людьми на пляже

Пляж — всеми любимое место для отдыха и принятия солнечных ванн. Наблюдать за игрой волн, нежась на горячем песке, конечно же, очень приятно. Но иногда привычный отдых приобретает совсем неоднозначный поворот.
Порой отдыхающие сталкиваются с крайне необычными , загадочными и уникальными находками, появление которых на песчаном берегу не всегда возможно объяснить.
Как правило, времени новоиспечённые кладоискатели зря не теряют и стараются побыстрее поделиться в интернете яркими снимками своих сокровищ. Предлагаем вам тоже насладиться ими.
Таинственный металлический шар, который прибило к одному из японских пляжей
Таинственная железная сфера, выброшенная на японский пляж, сбила с толку власти и вызвала бурю эмоций в социальных сетях. Полиция предположила, что это какое-то опасное устройство. Однако вскоре выяснилось, что это всего-навсего морской буй.
Загадочное яйцо, найденное на пляже
Вероятнее всего, это водоросль валония пузатая (ещё она известна под названием «Глаз моряка»). Обитает в тропических и субтропических регионах.
Старинный циферблат часов был найден на ночном пляже
Так выглядят распространенные в Средиземноморье зелёные водоросли, которые остаются на берегу после шторма
Нашёл на пляже закрытый сейф. К сожалению, внутри ничего не оказалось
Окаменевшие позвонки кита, которые мы нашли на пляже
Вы только вдумайтесь, сколько им лет!
Идеально отполированный кусочек стекла, найденный на пляже
Удивительные ледяные образования на пляже
Металлическое кольцо, найденное на пляже в Северной Каролине
Вероятно, это часть обломков корабля (а именно парового котла), которые обнажились из-за эрозии и недавнего бурного прибоя.
Девушка нашла зубную пластину ската. Довольно крутая находка
Нашёл на берегу пляжа яйцо кошачьей акулы вместе с живым зародышем
Забрал яйцо с собой, чтобы дождаться, пока детёныш вылупится, и выпустить его на свободу.
Нашёл двух окаменевших кальмаров. Они отлично сохранились в скале
Путешественник нашёл на пляже старую виллу. Как она там оказалась?
Большинство людей предполагают, что заброшенный дом был унесен мощным ураганом «Митч», после которого оказался в океане и со временем прибился к берегу.
9-летняя девочка из Мэриленда нашла зуб мегалодона возрастом 15 миллионов лет в Чесапикском заливе
Этот зуб огромный! Вдоль залива есть несколько пляжей, где вы можете буквально зачерпывать горсти окаменелостей и старых осадочных пород. Я потратил около 2 часов на просеивание зубов акулы, и моей лучшей находкой был зуб размером с драже. Местные жители сказали мне, что что-то больше размера ногтя встречается довольно редко. Это сокровище однозначно!
Сотни медуз были выброшены на берег пляжа. Выглядят как драгоценные камни
Светящийся камень йооперлит можно встретить на каменистых пляжах
Необычные светящиеся камни богаты содалитом, из-за чего они светятся под ультрафиолетом.
Источник:
- 17 снимков уличного фотографа, который замечает забавные совпадения
- 13 рекордов Гиннесса, которые с легкостью заставят поверить в невозможное
- 18 странных и необычных вещей и явлений, которые довелось увидеть людям на пляже
- Фотограф разыскал незнакомцев, снимки которых делал много лет назад, и снова повторил эти кадры
- Глядя на эти изображения не сразу и поймёшь — это современные фото или картины эпохи Ренессанса