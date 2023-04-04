16 штуковин, которые были случайно обнаружены людьми на пляже

Порой отдыхающие сталкиваются с крайне необычными , загадочными и уникальными находками, появление которых на песчаном берегу не всегда возможно объяснить.

Как правило, времени новоиспечённые кладоискатели зря не теряют и стараются побыстрее поделиться в интернете яркими снимками своих сокровищ. Предлагаем вам тоже насладиться ими.

Таинственный металлический шар, который прибило к одному из японских пляжей