FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8031 пост • 830 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
16 штуковин, которые были случайно обнаружены людьми на пляже

16 штуковин, которые были случайно обнаружены людьми на пляже

Автор:
04 апреля 2023 09:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   забавно   люди   находка   пляж   удивтельно   фото   штуковина   
633
17

Пляж — всеми любимое место для отдыха и принятия солнечных ванн. Наблюдать за игрой волн, нежась на горячем песке, конечно же, очень приятно. Но иногда привычный отдых приобретает совсем неоднозначный поворот.

Порой отдыхающие сталкиваются с крайне необычными , загадочными и уникальными находками, появление которых на песчаном берегу не всегда возможно объяснить.

Как правило, времени новоиспечённые кладоискатели зря не теряют и стараются побыстрее поделиться в интернете яркими снимками своих сокровищ. Предлагаем вам тоже насладиться ими.


Таинственный металлический шар, который прибило к одному из японских пляжей

×
×

Таинственная железная сфера, выброшенная на японский пляж, сбила с толку власти и вызвала бурю эмоций в социальных сетях. Полиция предположила, что это какое-то опасное устройство. Однако вскоре выяснилось, что это всего-навсего морской буй.


Загадочное яйцо, найденное на пляже

Вероятнее всего, это водоросль валония пузатая (ещё она известна под названием «Глаз моряка»). Обитает в тропических и субтропических регионах. 


Старинный циферблат часов был найден на ночном пляже


Так выглядят распространенные в Средиземноморье зелёные водоросли, которые остаются на берегу после шторма


Нашёл на пляже закрытый сейф. К сожалению, внутри ничего не оказалось


Окаменевшие позвонки кита, которые мы нашли на пляже

Вы только вдумайтесь, сколько им лет!


Идеально отполированный кусочек стекла, найденный на пляже


Удивительные ледяные образования на пляже


Металлическое кольцо, найденное на пляже в Северной Каролине

Вероятно, это часть обломков корабля (а именно парового котла), которые обнажились из-за эрозии и недавнего бурного прибоя.


Девушка нашла зубную пластину ската. Довольно крутая находка


Нашёл на берегу пляжа яйцо кошачьей акулы вместе с живым зародышем


Забрал яйцо с собой, чтобы дождаться, пока детёныш вылупится, и выпустить его на свободу.


Нашёл двух окаменевших кальмаров. Они отлично сохранились в скале

Путешественник нашёл на пляже старую виллу. Как она там оказалась?

Большинство людей предполагают, что заброшенный дом был унесен мощным ураганом «Митч», после которого оказался в океане и со временем прибился к берегу. 


9-летняя девочка из Мэриленда нашла зуб мегалодона возрастом 15 миллионов лет в Чесапикском заливе

Этот зуб огромный! Вдоль залива есть несколько пляжей, где вы можете буквально зачерпывать горсти окаменелостей и старых осадочных пород. Я потратил около 2 часов на просеивание зубов акулы, и моей лучшей находкой был зуб размером с драже. Местные жители сказали мне, что что-то больше размера ногтя встречается довольно редко. Это сокровище однозначно!


Сотни медуз были выброшены на берег пляжа. Выглядят как драгоценные камни

Светящийся камень йооперлит можно встретить на каменистых пляжах

Необычные светящиеся камни богаты содалитом, из-за чего они светятся под ультрафиолетом.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: в мире   забавно   люди   находка   пляж   удивтельно   фото   штуковина   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Евгений Час назад
"Нашёл на пляже закрытый сейф. К сожалению, внутри ничего не оказалось."



Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Андрей 24 минуты назад
И на старинном циферблате есть надпись "Кварц".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1152220



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Белорусский язык: чем он отличается от русского, почему так смешит россиян
Белорусский язык: чем он отличается от русского, почему так смешит россиян
Ещё один российский игрок НХЛ отказался надевать свитер в поддержку ЛГБТ
Ещё один российский игрок НХЛ отказался надевать свитер в поддержку ЛГБТ
Набирающие популярность в сообществах
Глазами исторической персоны: 15 селфи из тех времён, когда они ещё не были популярны
Глазами исторической персоны: 15 селфи из тех времён, когда они ещё не были популярны
Завершены каркасы зданий кампуса мирового уровня НГУ
Завершены каркасы зданий кампуса мирового уровня НГУ
Microsoft встроила рекламу в меню Пуск
Microsoft встроила рекламу в меню Пуск
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный план

Лучшие демотиваторы
Глаз не оторвать...⁠⁠

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#машина#подборка#СССР#аварии#факты#драка#истории#наука
#Юмор#автомобили#интересно#картинки#в мире#дтп#Фотографии#дети#кино#Санкт-Петербург
#Прикол#автомир#интересное#позитив#полиция#Приколы#авто аварии#животные#люди#шоу бизнес
Никаких больше черных дыр Никаких больше черных дыр 16 находок от людей, которые обнаружили удивительные вещи 16 находок от людей, которые обнаружили удивительные вещи 17 снимков уличного фотографа, который замечает забавные совпадения 17 снимков уличного фотографа, который замечает забавные совпадения 18 странных и необычных вещей и явлений, которые довелось увидеть людям на пляже 18 странных и необычных вещей и явлений, которые довелось увидеть людям на пляже 13 рекордов Гиннесса, которые с легкостью заставят поверить в невозможное 13 рекордов Гиннесса, которые с легкостью заставят поверить в невозможное Барахолка — место для людей, которые ищут что-то крутое за сущий бесценок Барахолка — место для людей, которые ищут что-то крутое за сущий бесценок

На что жалуетесь?

Вернуться