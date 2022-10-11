13 рекордов Гиннесса, которые с легкостью заставят поверить в невозможное

Книга рекордов Гиннесса появилась в далёком 1955 году. С момента выхода удивительная энциклопедия фиксирует различные достижения, которые отвечают на вопросы о самых быстрых, сильных и необычных мира сего. Люди с разных уголков планеты стараются заявить о своих необычных способностях или отличиях, чтобы увековечить своё имя на страницах этого издания.

Джозеф Гризамор — обладатель ирокеза, высотой в 129,4 сантиметров