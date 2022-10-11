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13 рекордов Гиннесса, которые с легкостью заставят поверить в невозможное

13 рекордов Гиннесса, которые с легкостью заставят поверить в невозможное

Автор:
11 октября 2022 09:33
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Рекорд Гиннесса   в мире   забавно   люди   удивительно   фото   
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Сегодня в книге заявлено 47 тысяч рекордов. Уверены, что с каждым годом их количество будет стремительно расти. Ниже представлены рекорды, на которые вам наверняка будет интересно взглянуть.

Книга рекордов Гиннесса появилась в далёком 1955 году. С момента выхода удивительная энциклопедия фиксирует различные достижения, которые отвечают на вопросы о самых быстрых, сильных и необычных мира сего. Люди с разных уголков планеты стараются заявить о своих необычных способностях или отличиях, чтобы увековечить своё имя на страницах этого издания.


Джозеф Гризамор — обладатель ирокеза, высотой в 129,4 сантиметров

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Этот впечатляющий мегаманго весит 4,25 килограмма

Колумбийские фермеры Герман Орландо Новоа Баррера и Рейна Мария Маррокин побили рекорд, сумев вырастить самый тяжёлый в мире манго в 2020 году.


Дрю Бэрримор установила рекорд, станцевав в самом большом в мире парике. Его размеры — 2,23 метра

В рамках шоу Джимми Фэллона «The Tonight Show» Дрю Бэрримор установила ещё два мировых рекорда. Актрисе предложили накрасить 10 добровольцев красной помадой за 30 секунд. Затем ей нужно было с разбега порвать несколько бумажных баннеров, с чем она справилась на отлично.


Самая высокая домашняя кошка Фенрир Антарес Пауэрс — 47,83 сантиметров

Рам Сингх Чаухан из Индии является обладателем самых длинных усов в мире

Длина усов составляет 4 метра 30 сантиметров. Рам Сингх Чаухан не состригал их с 1970 года.


Данте Барнс — обладатель языка с самой большой окружностью, она составляет 12,19 сантиметров

Самые длинные ногти на паре рук принадлежат Дайане Армстронг. Их длина 1,306 сантиметров

Женщина отказалась от маникюра на 25 лет и попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных ногтей в мире.


Самые большие женские руки принадлежат Румейсе Гелги. Их длина 24,93 сантиметра

Также Румейса Гелги носит титул самой высокой женщины в мире из ныне живущих.


Самая высокая супружеская пара Сунь Минмин и его жена Сюй Янь из Китая

Общий рост супругов составляет 423,47 сантиметров. Рост мужа — 236,17 сантиметров, жены — 187,3.


Самая короткая корова Рани имеет длину всего 50,8 сантиметров

Ю Цзянься отрастила ресницы, длиной в 12,40 сантиметров

50,8-сантиметровый шарик из жвачки без использования рук надул Чад Фелл

Моти «Мо» Риккерт — сенбернар с самым длинным языком в мире

Независимый ветеринар официально измерил его и зафиксировал длину в 18,58 сантиметров.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Рекорд Гиннесса   в мире   забавно   люди   удивительно   фото   
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5  комментариев
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134
Sata33 2 часа назад
Половину из этой книги надо на вменяемость проверять ...
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2k
килми Полчаса назад
Как надо жить с длинными ногтями чтобы они не сломались ? И как вырастить ресници если они не растут?
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11k
Ivan 2 часа назад
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2k
SHAGREEN 2 часа назад
Вызывает рвотный рефлекс
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30k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
Дрю Бэрримор если б в нём ещё срать села, тоже наверное рекорд поставила?
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