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15 забавных сравнений, демонстрирующих, что искусство и спорт не ушли далеко друг от друга

15 забавных сравнений, демонстрирующих, что искусство и спорт не ушли далеко друг от друга

Автор:
01 декабря 2022 09:19
Сообщество : Искусство
Метки: Спорт   забавно   искусство   люди   сравенение   творчество   фото   
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«Несовместимое совместимо» — именно так можно назвать этот пост. Ведь кто мог подумать, что спорт и искусство окажутся в шаге друг от друга и между ними будет гораздо больше общего, чем мы могли предполагать.

Его автор сопоставляет снимки спортсменов и разных матчей с предметами искусства, показывая что даже между такими непохожими вещами найдутся совпадения! Вот несколько работ, доказывающих, что это действительно так.


Прыжок в неизвестность

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Экспонат выставки, посвящённой новой скульптурной серии Сантьяго Калатравы под названием «Эгинетен».


Спорт — та ещё драма

Картина Рембрандта «Исаак и Ревекка», 1665.


Оживлённый спор и тут и там

«Деревенские политики», Джон Льюис Криммель, 1819.


Все мы чуточку Винсент ван Гог

«На пороге вечности», Винсент ван Гог, 1890.


Легендарная игра

«Ветераны», Ричард Крейфельдс, 1886 — с этой картиной автор работ сравнил игру в шахматы двух известных футболистов, Роналду и Месси. Нашумевший снимок футболистов для рекламной кампании Louis Vuitton был сделан фотографом Энни Лейбовиц и получил название «Победа — это состояние ума».


Взгляд безумца

«Чтение завещания», Дэвид Уилки, 1820 г.


«Большая волна в Канагаве» или в этом случае большая волна на голове спортсмена


Поражение или победа?

Статуя Сан-Себастьяна, Рикардо Мотилья, 2008.


Идеальное сходство

Картина «Преображение», Мэри Барнс, 1969.


В этот раз прилетел мяч

Удивительное сравнение момента игры с известной картиной «Человек в котелке», Рене Магритт, 1964.


Страсти на льду

«Поцелуй» — мраморная скульптура, которая была создана Огюстом Роденом в 1882 году.


Почти один в один

«Подружка невесты», Джон Эверетт Милле, 1851.


Будда на футбольном поле

Маричи — буддийская богиня рассвета, Китай, династия Цин, 18 век.


Отличная растяжка спины!

Одна из скульптур Эдгара Дега.


Головной убор оказался слегка великоват в обоих случаях

Картина называется «Молодой человек в большой шляпе», Франс Халс, 1628-30.

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Метки: Спорт   забавно   искусство   люди   сравенение   творчество   фото   
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