Борщ. СевероПриЧерноморский. Типа работа над ошибками

Изменение только одно. Вместо свинины или птицы какой на бульон я взял говядину. Почему? Не сильно нам нравится бульон из свинины. А бабушка чаще всего готовила именно из поросёнка, потому что в те времена принцип «сходил в лавку и купил…» не работал. Да и не было в сельских лавках мяса в продаже. Вообще никакого. А запасали люди чаще всего свинину. Кстати, я думаю, что именно так и родилась легенда, что для настоящего борща нужно сало. И сало именно лежалое. Другого то, кстати и не было. А мясного вкуса в борще хотелось.

Ну или птицу какую забивали. Не часто, не каждый раз, но случалось такое. Вот такая тогда была мясная нанооптимизация в сельской местности.

А с остальным проблем никаких не было. Ну разве что вместо лимона использовала бабушка уксус, вернее уксусную эссенцию разводила (помните такие треугольные маленькие бутылочки?) и помидоры со свежей капустой… тоже сугубо сезонные продукты были. Месяцев, наверное, девять борщ варили с квашеной капустой.

Вот, кстати, сочетание квашеная капуста и свинина, или утка, или гусь – это действительно нечто фантастическое.

Но вернемся к борщу. Собственно, вот он борщевой набор.

Говядина на косточке — полкило.

Свёкла — пара штук (если мелкая, то возьмите четыре), в общем, граммов хотя бы триста надо.

Лук репчатый — три головки (размерами чуть меньше, чем средний).

Морковь — две штуки.

Капуста белокочанная — триста граммов.

Томатная паста (ни в коем случае – никакого кетчупа) — две столовые ложки (можно развести в трёх ложках воды …, только зачем?)

Картошка — штуки три – четыре.

Масло растительное («постное»), как бабушка говорила - пять столовых ложек.

Масло топлёное коровье - пять столовых ложек.

Лавровый лист — две штуки.

Соль — по вкусу.

Перец чёрный и душистый горошком — ложку чайную.

Сахар — по вкусу.

Уксус или лимон.

Вода – литра два с половиной – три.



