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Борщ. СевероПриЧерноморский. Типа работа над ошибками

Борщ. СевероПриЧерноморский. Типа работа над ошибками

Автор:
31 декабря 2022 11:35
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: Еда   Рецепт   борщ   
259
16

Отбросив желание применить прогрессивные средства нанооптимизации и всякую архаику, а именно смазывание старым, лежалым салом бубна шамана, да и сам бубен тоже, решил я снова сварить борщ. Безо всяких национальных и идейных кунштюков. Приготовить так, как готовила всегда моя бабушка (Царствие ей небесное).

Ну и во исправлении того супа со свёклой …

https://fishki.net/4253937-borw-sup-takoj-krasnogo-cveta-iz-kapusty.html

Изменение только одно. Вместо свинины или птицы какой на бульон я взял говядину. Почему? Не сильно нам нравится бульон из свинины. А бабушка чаще всего готовила именно из поросёнка, потому что в те времена принцип «сходил в лавку и купил…» не работал. Да и не было в сельских лавках мяса в продаже. Вообще никакого. А запасали люди чаще всего свинину. Кстати, я думаю, что именно так и родилась легенда, что для настоящего борща нужно сало. И сало именно лежалое. Другого то, кстати и не было. А мясного вкуса в борще хотелось.

Ну или птицу какую забивали. Не часто, не каждый раз, но случалось такое. Вот такая тогда была мясная нанооптимизация в сельской местности.

А с остальным проблем никаких не было. Ну разве что вместо лимона использовала бабушка уксус, вернее уксусную эссенцию разводила (помните такие треугольные маленькие бутылочки?) и помидоры со свежей капустой… тоже сугубо сезонные продукты были. Месяцев, наверное, девять борщ варили с квашеной капустой.

Вот, кстати, сочетание квашеная капуста и свинина, или утка, или гусь – это действительно нечто фантастическое.

Но вернемся к борщу. Собственно, вот он борщевой набор.

 

Говядина на косточке — полкило.

Свёкла — пара штук (если мелкая, то возьмите четыре), в общем, граммов хотя бы триста надо.

Лук репчатый — три головки (размерами чуть меньше, чем средний).

Морковь — две штуки.

Капуста белокочанная — триста граммов.

Томатная паста (ни в коем случае – никакого кетчупа) — две столовые ложки (можно развести в трёх ложках воды …, только зачем?)

Картошка — штуки три – четыре.

Масло растительное («постное»), как бабушка говорила - пять столовых ложек.

Масло топлёное коровье - пять столовых ложек.

Лавровый лист — две штуки.

Соль — по вкусу.

Перец чёрный и душистый горошком — ложку чайную.

Сахар — по вкусу.

Уксус или лимон.

Вода – литра два с половиной – три.

 


×
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 Говядину порубил я на крупные куски и залил холодной водой. Потом довел до кипения на сильном нагреве и с появлением пены, которую, конечно, надо снять, нагрев убавил. Если пена продолжит выделяться, снимать ее, пока не перестанет … выделяться.

 


 И как только пена перестала …, отправил в котел картошку и слегка подпеченные морковку и лук, лаврушку и перец. И присолил.

 А дальше применил все таки мультиварку. Ну нет у меня здесь, в Северном Причерноморье русской печки в доме. Поэтому в режиме «томление», на среднем давлении и с закрытым клапаном бульон томился два с половиной часа.

 Оно того стоило. Вон какой красивый получился. А уж духовитый какой! В общем, стоило оно того.

Выложил - вылил в сковороду по паре ложе масла: топлёного коровьего и растительного. Масло прогрел и лук в сковороду отправил. Как только лук предзапрозрачновел, добавил морковь.

Нагрев в этот момент надо убавить. Ниже среднего пусть будет. Понадобится такой режим, знаете, мягкого тушения. Безо всякого шкворчания. Можно и нужно крышкой сковроду накрыть.

Лук был нарублен мелким кубиком, а морковка нарезана тонкими брусочками. Вот как раз тут и была исправлена ошибка. Ничего для борща нельзя тереть на тёрке. Только резать ножиком. Брусочками и кубиками.

Как только от морковки начал исходить тот самый аромат печеного корнеплода, добавил я пару ложек томатной пасты.

К слову, бабушка всегда, хоть немного вот этой заправки «до томата» клала на кусок ржаного хлеба и …. Эх и вкусно было! Просто пирожное!

Перемешать хорошо и еще недолго потушить. Пока томат с морковкой в один тонус не войдет. Вся резкость вкуса должна смягчиться.

Если надо добавьте бульона, чтобы не пересушить заправку.

Свёкла. Тоже нашинковать, тоже ножиком. В мелкий брусочек. Никаких тёрок. В борщ, повторюсь, все режется.

Я еще на рынке прикупил травку – мангольд. Ага. Я тоже подумал, что это просто свекольная ботва. Но оказалось, что такая трава специально выращивается. И ничего, она, кстати, не испортила.

Вот тут я опять мультиварку применил. Ибо удобнее. В чашу масла, опять же растительного и топлёного, по паре ложек выложил, а потом нашинкованные свёклу и мангольд туда же отправил. Очень хорошо перемешал. И прогрел. Чтобы, значит, зашкворчало.

Пару крупных, созревших окончательно, настоящих помидор надо ошкурить, нашинковать кубиками и к свёкле добавить. Ложку столовую сахара и половинку лимона выдавить. Я еще граммов сто бульона добавил. Сверху жирок снял.

Хорошо перемешать и в режиме «Тушение», при закрытом клапане, минут двадцать пусть попарится. Когда программа окончится, принудительно давление не сбрасывать. Еще минут пятнадцать свекольная заправка будет доходить.

 А пока в бульон отправить луково-морковно-томатную заправку.

И тут же следом мелконашинкованную капусту. Пусть себе всё это на небольшом нагреве, основу борща закладывает. Сплачивается, так сказать в единое и неделимое.

После отведенного времени на сброс давления в чаше скоромультиварки будет вот такая картинка. Яркая и ароматная.

Попробуйте. Если свёкла уже мягкая и сладко-сочная, значит всё в порядке – готово. Ну, а если нет, то переключите агрегат в режим «жарка» и при т-ре градусов сто, потомите, помешивая до уже упомянутого – сладко сочного состояния.

 И добавил я эту свекольную вкуснотищу в котел с борщом. Всё аккуратно перемешал. Дал взбулькнуть и сбалансировал на соль-сахар-кислоту. Главное, чтобы всё было в меру, и чтобы возник тот самый борщевой баланс.

Вынуть лавровый лист. И через пять минут можно выключать нагрев.

Прежде чем разливать, дайте хоть полчасика постоять котлу с борщом в покое. Пусть борщ отдохнет, наберет кондиции.

Замечу. Зелень. Чеснок. Сметану или майонез. Всё это правильнее добавлять непосредственно в тарелку перед употреблением.

 Ну и собственно … вот он Борщ! СеверноприЧерноморский имени моей бабушки Нины Ивановны, Царствие ей небесное!

 

Из истории: " Сказать точно, кто же является автором борща очень сложно. По некоторым данным, борщ появился на юге Российской Империи (территории нынешней Украины) в XV вв, в центральной России блюдо упоминается в памятниках XVI века, а в Польше только в XVII веке. Существует легенда, по которой борщ придумали донские и запорожские казаки. Согласно же некоторым источникам, первый прообраз борща появился еще в Древнем Риме. Сначала борщи варили без картофеля и помидоров. А вот классический знакомый нам рецепт появился не так давно. Помидоры, например, стали выращивать на в XVIII в., а картофель получил известность в народе только в XIX в.

Первые борщи готовили на свекольном квасе. Его разбавляли водой, смесь заливали в глиняный горшок или чугунок и доводили до кипения. В кипяток клали нарезанную свеклу, капусту, морковь и другие овощи и ставили горшок в печь. Сваренный борщ солили и заправляли.

Примерно 9 месяцев в году борщи варили на кислой (квашеной) капусте, и лишь в ХХ веке тотальное распространение в течение всего года получили борщи со свежей капустой.

Борщ очень любили Екатерина II, Александр II, балерина Анна Павлова, Гоголь и другие знаменитые люди. Простые люди также относились к борщу с огромным уважением. Он был обязательным блюдом на свадьбах и похоронах. Сегодня свои секреты и "хитрости" в приготовления борща демонстрируют (и свято хранят) и украинцы, и поляки, и русские, и литовцы, и румыны, и белорусы. Четких канонов приготовления нет. Но кислый борщ забыт незаслуженно."

 

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Метки: Еда   Рецепт   борщ   
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32k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Может и незаслуженно, но не люблю. Теща из Горьковской области, хоть и живет уже пол века на юге, а тож по привычке всё "кисленько" варит. Хз.. мне не вкусно. Борщ должен пахнуть мясом и овощами, а не кислятиной.
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2k
vagon1 6 минут назад
У меня жена пару лет назад стала летом консервировать заправку для борща.
Говорит, удобно и просто - закинул и всё!
Очень экономит время готовки!
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209
Takerey 19 минут назад
Я ща огребу минусов, но скажу. В борще, который всегда варила моя самая что ни на есть чистокровная украинская бабушка, и который научила варить меня.....нет свеклы! Только томатная паста и помидоры. И борщ мой скорее рыжеватый, чем свекольный. И сколько битв я выдержала с другими бабами по этому поводу не перечесть. Для меня суп со свеклой - свекольник. А борщ без нее
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3k
Вячеслав Полчаса назад
Борщ с говядиной это суп с капустой.
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158
ruslan d 37 минут назад
Борщ и Саляночка самые любимые
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2k
Аркадий Свидригайлов 48 минут назад
За неимением уксуса и лимонов ( даже если бы и были всё равно не кидал бы в варево) я добавляю яблоко "антоновка" и получается весьма даже вкусно, и кислотность в норме.
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72k
Viktor Час назад
А я вот не люблю борщ, хоть ты тресни! Жена обожает, себе варит, а я так похлебаю водички с мяском без всякой охоты.
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29k
Андрей Иванов Час назад
Я так с заправкой не заморачиваюсь . Лук мелко крошу и в подсолнечном масле на сковородке до степени "полупрозрачный". Потом сверху морковь, на тёрке крупно потёртую. Опять на маленьком огне тушу. Потом сверху томатную пасту и перемешать, минуты 2-3 ещё подержать на огне и в кастрюлю.
А говядина в борще - вроде как классический рецепт. Но самый лучший вариант - говядина со свининой (примерно равные доли)
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160
AMATORI Час назад
Это не борщ, это похлёбка какая то
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4k
Suvar_ 2 часа назад
А зачем томатная паста, я свежие помидоры использую, зачем мне в блюде консерванты?
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