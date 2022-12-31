Борщ. СевероПриЧерноморский. Типа работа над ошибками

Отбросив желание применить прогрессивные средства нанооптимизации и всякую архаику, а именно смазывание старым, лежалым салом бубна шамана, да и сам бубен тоже, решил я снова сварить борщ. Безо всяких национальных и идейных кунштюков. Приготовить так, как готовила всегда моя бабушка (Царствие ей небесное).
Ну и во исправлении того супа со свёклой …
https://fishki.net/4253937-borw-sup-takoj-krasnogo-cveta-iz-kapusty.html
Изменение только одно. Вместо свинины или птицы какой на бульон я взял говядину. Почему? Не сильно нам нравится бульон из свинины. А бабушка чаще всего готовила именно из поросёнка, потому что в те времена принцип «сходил в лавку и купил…» не работал. Да и не было в сельских лавках мяса в продаже. Вообще никакого. А запасали люди чаще всего свинину. Кстати, я думаю, что именно так и родилась легенда, что для настоящего борща нужно сало. И сало именно лежалое. Другого то, кстати и не было. А мясного вкуса в борще хотелось.
Ну или птицу какую забивали. Не часто, не каждый раз, но случалось такое. Вот такая тогда была мясная нанооптимизация в сельской местности.
А с остальным проблем никаких не было. Ну разве что вместо лимона использовала бабушка уксус, вернее уксусную эссенцию разводила (помните такие треугольные маленькие бутылочки?) и помидоры со свежей капустой… тоже сугубо сезонные продукты были. Месяцев, наверное, девять борщ варили с квашеной капустой.
Вот, кстати, сочетание квашеная капуста и свинина, или утка, или гусь – это действительно нечто фантастическое.
Но вернемся к борщу. Собственно, вот он борщевой набор.
Говядина на косточке — полкило.
Свёкла — пара штук (если мелкая, то возьмите четыре), в общем, граммов хотя бы триста надо.
Лук репчатый — три головки (размерами чуть меньше, чем средний).
Морковь — две штуки.
Капуста белокочанная — триста граммов.
Томатная паста (ни в коем случае – никакого кетчупа) — две столовые ложки (можно развести в трёх ложках воды …, только зачем?)
Картошка — штуки три – четыре.
Масло растительное («постное»), как бабушка говорила - пять столовых ложек.
Масло топлёное коровье - пять столовых ложек.
Лавровый лист — две штуки.
Соль — по вкусу.
Перец чёрный и душистый горошком — ложку чайную.
Сахар — по вкусу.
Уксус или лимон.
Вода – литра два с половиной – три.
Говядину порубил я на крупные куски и залил холодной водой. Потом довел до кипения на сильном нагреве и с появлением пены, которую, конечно, надо снять, нагрев убавил. Если пена продолжит выделяться, снимать ее, пока не перестанет … выделяться.
И как только пена перестала …, отправил в котел картошку и слегка подпеченные морковку и лук, лаврушку и перец. И присолил.
А дальше применил все таки мультиварку. Ну нет у меня здесь, в Северном Причерноморье русской печки в доме. Поэтому в режиме «томление», на среднем давлении и с закрытым клапаном бульон томился два с половиной часа.
Оно того стоило. Вон какой красивый получился. А уж духовитый какой! В общем, стоило оно того.
Выложил - вылил в сковороду по паре ложе масла: топлёного коровьего и растительного. Масло прогрел и лук в сковороду отправил. Как только лук предзапрозрачновел, добавил морковь.
Нагрев в этот момент надо убавить. Ниже среднего пусть будет. Понадобится такой режим, знаете, мягкого тушения. Безо всякого шкворчания. Можно и нужно крышкой сковроду накрыть.
Лук был нарублен мелким кубиком, а морковка нарезана тонкими брусочками. Вот как раз тут и была исправлена ошибка. Ничего для борща нельзя тереть на тёрке. Только резать ножиком. Брусочками и кубиками.
Как только от морковки начал исходить тот самый аромат печеного корнеплода, добавил я пару ложек томатной пасты.
К слову, бабушка всегда, хоть немного вот этой заправки «до томата» клала на кусок ржаного хлеба и …. Эх и вкусно было! Просто пирожное!
Перемешать хорошо и еще недолго потушить. Пока томат с морковкой в один тонус не войдет. Вся резкость вкуса должна смягчиться.
Если надо добавьте бульона, чтобы не пересушить заправку.
Свёкла. Тоже нашинковать, тоже ножиком. В мелкий брусочек. Никаких тёрок. В борщ, повторюсь, все режется.
Я еще на рынке прикупил травку – мангольд. Ага. Я тоже подумал, что это просто свекольная ботва. Но оказалось, что такая трава специально выращивается. И ничего, она, кстати, не испортила.
Вот тут я опять мультиварку применил. Ибо удобнее. В чашу масла, опять же растительного и топлёного, по паре ложек выложил, а потом нашинкованные свёклу и мангольд туда же отправил. Очень хорошо перемешал. И прогрел. Чтобы, значит, зашкворчало.
Пару крупных, созревших окончательно, настоящих помидор надо ошкурить, нашинковать кубиками и к свёкле добавить. Ложку столовую сахара и половинку лимона выдавить. Я еще граммов сто бульона добавил. Сверху жирок снял.
Хорошо перемешать и в режиме «Тушение», при закрытом клапане, минут двадцать пусть попарится. Когда программа окончится, принудительно давление не сбрасывать. Еще минут пятнадцать свекольная заправка будет доходить.
А пока в бульон отправить луково-морковно-томатную заправку.
И тут же следом мелконашинкованную капусту. Пусть себе всё это на небольшом нагреве, основу борща закладывает. Сплачивается, так сказать в единое и неделимое.
После отведенного времени на сброс давления в чаше скоромультиварки будет вот такая картинка. Яркая и ароматная.
Попробуйте. Если свёкла уже мягкая и сладко-сочная, значит всё в порядке – готово. Ну, а если нет, то переключите агрегат в режим «жарка» и при т-ре градусов сто, потомите, помешивая до уже упомянутого – сладко сочного состояния.
И добавил я эту свекольную вкуснотищу в котел с борщом. Всё аккуратно перемешал. Дал взбулькнуть и сбалансировал на соль-сахар-кислоту. Главное, чтобы всё было в меру, и чтобы возник тот самый борщевой баланс.
Вынуть лавровый лист. И через пять минут можно выключать нагрев.
Прежде чем разливать, дайте хоть полчасика постоять котлу с борщом в покое. Пусть борщ отдохнет, наберет кондиции.
Замечу. Зелень. Чеснок. Сметану или майонез. Всё это правильнее добавлять непосредственно в тарелку перед употреблением.
Ну и собственно … вот он Борщ! СеверноприЧерноморский имени моей бабушки Нины Ивановны, Царствие ей небесное!
Из истории: " Сказать точно, кто же является автором борща очень сложно. По некоторым данным, борщ появился на юге Российской Империи (территории нынешней Украины) в XV вв, в центральной России блюдо упоминается в памятниках XVI века, а в Польше только в XVII веке. Существует легенда, по которой борщ придумали донские и запорожские казаки. Согласно же некоторым источникам, первый прообраз борща появился еще в Древнем Риме. Сначала борщи варили без картофеля и помидоров. А вот классический знакомый нам рецепт появился не так давно. Помидоры, например, стали выращивать на в XVIII в., а картофель получил известность в народе только в XIX в.
Первые борщи готовили на свекольном квасе. Его разбавляли водой, смесь заливали в глиняный горшок или чугунок и доводили до кипения. В кипяток клали нарезанную свеклу, капусту, морковь и другие овощи и ставили горшок в печь. Сваренный борщ солили и заправляли.
Примерно 9 месяцев в году борщи варили на кислой (квашеной) капусте, и лишь в ХХ веке тотальное распространение в течение всего года получили борщи со свежей капустой.
Борщ очень любили Екатерина II, Александр II, балерина Анна Павлова, Гоголь и другие знаменитые люди. Простые люди также относились к борщу с огромным уважением. Он был обязательным блюдом на свадьбах и похоронах. Сегодня свои секреты и "хитрости" в приготовления борща демонстрируют (и свято хранят) и украинцы, и поляки, и русские, и литовцы, и румыны, и белорусы. Четких канонов приготовления нет. Но кислый борщ забыт незаслуженно."
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Говорит, удобно и просто - закинул и всё!
Очень экономит время готовки!
А говядина в борще - вроде как классический рецепт. Но самый лучший вариант - говядина со свининой (примерно равные доли)
И что там этих консервантов?