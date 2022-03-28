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Под грифом «секретно»: зачем спецслужбам понадобился рецепт военного овощного супа из СССР?

Под грифом «секретно»: зачем спецслужбам понадобился рецепт военного овощного супа из СССР? (3 фото)

Автор:
28 марта 2022 13:33
Сообщество : RealFishki
Метки: Рецепт   армия   борщ   компонент   секретно   смысл   цель   цру   
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Штаты уже довольно давно ведут масштабную работу по рассекречиванию данных. Благодаря чему представители прессы получают доступ к интересной информации. И порой засекреченными бывают странные и даже курьёзные материалы.

На странице в соцсети такую историю рассказал американский журналист Дэвид Пэрри. Рассекреченный документ под названием «Руководство для повара-инструктора сухопутных войск в мирное время» датирован 1956 годом. И содержит он рецепт армейского борща – в том виде, как его готовили для солдат.

Документ представляет собой разбивку по пропорциям продуктов и детальное описание процесса приготовления из расчета сразу на полтысячи человек. Рецепт вполне себе жизнеспособный и хороший, его наверняка оценят и гражданские любители борща. При переводе не упущен даже момент с обязательным 15-минутным настаиванием блюда под крышкой после завершения приготовления.


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Так зачем, собственно, Центральному разведывательному управлению потребовалась такая специфическая информация? Нежели ресурсы надо было направить на получение рецепта блюда, которого нет на вооружении американской армии? Нет, свои рецепты, конечно, были. Но не совсем похожие. К тому же в силу специфики казарменного размещения и организации питания солдат еда не готовилась в таких объёмах. Но похищенная рецептура подразумевает, что в отработанную систему вполне могли быть внесены изменения.

Как российские, так и американские журналисты высказывали мнение, что рецепт попал в папку с документами чисто случайно. Но его машинально перевели и подшили, посчитав, что любая информация имеет ценность. Даже такая несущественная. Но у этой точки зрения есть и противники. К примеру, Леонид Млечин – специалист по Холодной войне.


Исследователь считает, что благодаря полной граммовке можно рассчитать калории на каждого солдата, которые тот получал в день. Понятно, что боец с урчащим от голода животом особо не навоюет. И это достаточно важная информация о противнике.

Плюс к этому, можно легко просчитать количество компонентов, расходуемых на питание армии численностью два миллиона. Прозвучит забавно, но в случае неурожая такой простой культуры как морковь солдаты вполне могут оказаться без горячей пищи, что обязательно скажется на боеспособности подразделений. И с учётом этого можно будет разрабатывать более эффективные тактические и стратегические задачи.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Рецепт   армия   борщ   компонент   секретно   смысл   цель   цру   
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22  комментария
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8k
Garpia121 2 часа назад
И где рецепт?
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1k
perekrestok 9 минут назад
Сразу понятно что рецепт борща - это секретная информация. Поэтому и не напечатали. Но у меня есть 1 экз. книги "О вкусной и здоровой пище". Пойду посмотреть есть ли там гриф секретности. Может пора в спецотдел сдавать.
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18k
Александр 11 минут назад
Ну вот... борща захотелось, да не абы какого, а того самого, что ЦРУ сперло.
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90k
сапер Водичка 20 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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20k
BiZ 24 минуты назад
каких баек только не придумают
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15k
Дядюшка Ау 46 минут назад
Прочитал первое предложение:
"Штаты уже довольно давно ведут масштабную работу по рассекречиванию данных."
Начал ржать. И так до конца чтения. Автор, твойвысер, ой, пост похож на статью, как немецкая контрразведка в годы ВОВ хватали женщин на улицах и рассматривали у них трусы, ибо русские разведчицы ходил в трусах одной фабрики.
Автор... В чем можно приготовить борщ на батальон? В ж/д цистерне?
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38k
kalinser 48 минут назад
Аффтор!А фрицы,на втором фото,каким боком к этому опусу?
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7k
Мариус 48 минут назад
"Леонид Млечин – специалист по Холодной войне" (с)

Я так понимаю здесь действует "принцип психбольницы" - кто первый надел халат, тот и доктор....
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9k
Виталий Касандров 51 минуту назад
Леонид Млечин –по чему только не специалист .
При всем таки уважении к товарищу ,в отличие от многих других, но .3.24здабол еще тот .
Так что скорее соглашусь с чисто бюрократической версией.
Ибо варили не только борщ но и иные блюда .
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106
Yago Час назад
– А у нас, у нас... зато у нас солдат получает в день 2300 килокалорий, вот!
– Вообще-то стандартный рацион солдата НАТО гарантирует 4700 килокалорий в день.
– Врёшь, сволочь натовская! Не может ваш солдат сожрать за день два мешка брюквы!!!
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