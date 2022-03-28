Под грифом «секретно»: зачем спецслужбам понадобился рецепт военного овощного супа из СССР?

На странице в соцсети такую историю рассказал американский журналист Дэвид Пэрри. Рассекреченный документ под названием «Руководство для повара-инструктора сухопутных войск в мирное время» датирован 1956 годом. И содержит он рецепт армейского борща – в том виде, как его готовили для солдат.

Документ представляет собой разбивку по пропорциям продуктов и детальное описание процесса приготовления из расчета сразу на полтысячи человек. Рецепт вполне себе жизнеспособный и хороший, его наверняка оценят и гражданские любители борща. При переводе не упущен даже момент с обязательным 15-минутным настаиванием блюда под крышкой после завершения приготовления.