Под грифом «секретно»: зачем спецслужбам понадобился рецепт военного овощного супа из СССР?

Штаты уже довольно давно ведут масштабную работу по рассекречиванию данных. Благодаря чему представители прессы получают доступ к интересной информации. И порой засекреченными бывают странные и даже курьёзные материалы.
На странице в соцсети такую историю рассказал американский журналист Дэвид Пэрри. Рассекреченный документ под названием «Руководство для повара-инструктора сухопутных войск в мирное время» датирован 1956 годом. И содержит он рецепт армейского борща – в том виде, как его готовили для солдат.
Документ представляет собой разбивку по пропорциям продуктов и детальное описание процесса приготовления из расчета сразу на полтысячи человек. Рецепт вполне себе жизнеспособный и хороший, его наверняка оценят и гражданские любители борща. При переводе не упущен даже момент с обязательным 15-минутным настаиванием блюда под крышкой после завершения приготовления.
Так зачем, собственно, Центральному разведывательному управлению потребовалась такая специфическая информация? Нежели ресурсы надо было направить на получение рецепта блюда, которого нет на вооружении американской армии? Нет, свои рецепты, конечно, были. Но не совсем похожие. К тому же в силу специфики казарменного размещения и организации питания солдат еда не готовилась в таких объёмах. Но похищенная рецептура подразумевает, что в отработанную систему вполне могли быть внесены изменения.
Как российские, так и американские журналисты высказывали мнение, что рецепт попал в папку с документами чисто случайно. Но его машинально перевели и подшили, посчитав, что любая информация имеет ценность. Даже такая несущественная. Но у этой точки зрения есть и противники. К примеру, Леонид Млечин – специалист по Холодной войне.
Исследователь считает, что благодаря полной граммовке можно рассчитать калории на каждого солдата, которые тот получал в день. Понятно, что боец с урчащим от голода животом особо не навоюет. И это достаточно важная информация о противнике.
Плюс к этому, можно легко просчитать количество компонентов, расходуемых на питание армии численностью два миллиона. Прозвучит забавно, но в случае неурожая такой простой культуры как морковь солдаты вполне могут оказаться без горячей пищи, что обязательно скажется на боеспособности подразделений. И с учётом этого можно будет разрабатывать более эффективные тактические и стратегические задачи.
Источник:
АНТИФИШКИ
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"Штаты уже довольно давно ведут масштабную работу по рассекречиванию данных."
Начал ржать. И так до конца чтения. Автор, твойвысер, ой, пост похож на статью, как немецкая контрразведка в годы ВОВ хватали женщин на улицах и рассматривали у них трусы, ибо русские разведчицы ходил в трусах одной фабрики.
Автор... В чем можно приготовить борщ на батальон? В ж/д цистерне?
А в полевой кухне 4 бака по 50 литров, и это, сюрприз-сюрприз - 200 литров.
На-ка, позырь. В графе количество довольствующихся лиц найди цифру 500. И сделай себе стыдно.
Количество одновременно работающих полевых кухонь может быть любым по-обстоятельствам.
Я так понимаю здесь действует "принцип психбольницы" - кто первый надел халат, тот и доктор....
При всем таки уважении к товарищу ,в отличие от многих других, но .3.24здабол еще тот .
Так что скорее соглашусь с чисто бюрократической версией.
Ибо варили не только борщ но и иные блюда .
– Вообще-то стандартный рацион солдата НАТО гарантирует 4700 килокалорий в день.
– Врёшь, сволочь натовская! Не может ваш солдат сожрать за день два мешка брюквы!!!