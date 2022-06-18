20 вкусных закусок из лаваша

Лаваш — это доступный продукт и широко используемый в готовке. Его едят вприкуску к шашлыку, готовят с ним закуски, вторые и сладкие блюда. Здесь собрана подборка рецептов из лаваша, в которой каждый найдет себе блюдо по вкусу.
Шаурма с курицей
Шаурму любят многие. Ее подают в кафе, продают в магазинах. Но не всегда можно встретить ту самую) Вот мой рецепт домашней шаурмы в лаваше. Можно добавлять ингредиенты, убирать, изменять их количество и по итогу выявить свою любимую формулу приготовления.
Ингредиенты:
- 2 шт. куриных грудок
- 2 средних огурца
- 2 помидора
- 3 листа лаваша
- 0,5 шт. молодой капусты
- 200 г корейской моркови
- 0,5 шт. красного сладкого репчатого лука
- майонез — 5 ст.л.
- чеснок — 1-2 зубчика
- соль по вкусу
- перец черный молотый по вкусу
- специи для курицы по вкусу
- растительное масло для жарки
Рецепт приготовления:
- Грудки промыть, натереть солью, перцем и специями и пожарить на сковороде с маслом до готовности — это примерно 15 минут.
- Помидоры помыть и нарезать тонкими дольками.
- Огурцы помыть и нарезать брусочками.
- Капусту помыть и нашинковать. Посолить и помять руками, чтобы выделился сок.
- Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами.
- На лаваши равномерно распределить нарезанную на кусочки курицу и овощи.
- Добавить соус из майонеза и чеснока, пропущенного через пресс. Завернуть лаваш в плотный рулет так, чтобы начинки не было видно.
- Пожарить шаурму на разогретой сковороде без масла с обеих сторон до румяной корочки. Также для поджаривания шаурмы очень удобно использовать электрогриль-пресс.
Балык экмек в лаваше
Это рецепт блюда из турецкой кухни. По сути это шаверма с рыбой. Балык-экмек не так уж прост в приготовлении, но это отличная альтернатива нашей шаурме, и я советую его попробовать. Если следовать традиционному рецепту, то рыбу нужно запечь на углях в специях. Но это необязательно, если нет такой возможности. Можно воспользоваться обычной духовкой.
Ингредиенты:
- 1 шт. армянского лаваша
- 1 шт. свежемороженой скумбрии
- 1 шт. свежего помидора
- 1 шт. репчатого лука
- 0,5 шт. лимона
- 20 мл оливкового масла
- 1 ч.л. соли
- 0,25 ч.л. молотого черного перца
- 0,5 ч.л. приправы для рыбы
- 1 пучок свежей петрушки
Рулетики из лаваша с сыром и семгой
Эта закуска прекрасно впишется на праздничный стол. Сочетание красной рыбы и сливочного сыра невероятно вкусное. Закуска имеет мягкий и насыщенный вкус, что невозможно остановиться. В процессе приготовления можно также использовать не только петрушку, но и зеленый лук.
Ингредиенты:
- 300 г слабосоленой семги
- 2 и больше тонких лаваша
- 250 г сливочного сыра (маскарпоне, филадельфии и т.п.)
- 1 шт. огурца
- зелень петрушки
Конвертики из лаваша с курицей и сыром
Это блюдо по своему виду и вкусу схоже с пирогом. Но плюс в том, что не нужно готовить само тесто. Можно сказать, что это «ленивый», но очень вкусный пирог. Начинка получается очень сочной. Блюдо подойдет как на завтрак, так и на закуску к обеду.
Ингредиенты:
- 1 шт. лаваша
- 200 г вареного куриного филе
- 75 г твердого сыра
- 1 шт. яйца
- 100 г 20% сметаны
- 2 ст.л. острой горчицы
- соль по вкусу
- щепотка молотого черного перца
- 0,25 ч.л. прованских трав
- 50 мл растительного масла
- несколько веточек свежей петрушки
Ролл из лаваша с селедкой, картошкой и луком
Этот рецепт достаточно простой в приготовлении. Сытная и ароматная закуска прекрасно дополнит и украсит праздничный стол. Мужчины такое блюдо 100% оценят по достоинству.
Ингредиенты:
- 2 шт. тонкого лаваша
- 150 г соленой сельди
- 2 шт. картофеля
- 1 пучок зеленого лука
- 1 пучок свежего укропа
- 150 г плавленого сыра
- 40 г сливочного масла
- 0,25 ч.л. соли
Рецепт приготовления:
- Картофель помыть, очистить, отварить в подсоленной воде, слить жидкость, добавить сливочное масло и пюрировать.
- Укроп промыть, мелко нарезать и добавить к картофелю. Перемешать.
- Сельдь промыть, очистить от кожи и костей и нарезать тонкими ломтиками.
- Лук промыть и нарезать.
- На лаваш намазать сыр, равномерно посыпать зеленый лук, накрыть вторым лавашом, хорошо придавив.
- поверх выложить на 2/3 части картофель, на 1/3 сыр.
- На картофель выложить сельдь.
- Свернуть лаваш в плотный рулет.
- Рулет завернуть в пищевую пленку и отправить на пару часов в холодильник.
- Порезать лаваш на порции.
Рулет из лаваша с сыром, яйцом и морковью
Эта закуска получается очень нежной и сочной. В начинку в процессе приготовления можно добавить корейской морковки, чтобы блюдо было острее. Также допустимо заменить твердый сыр на любой другой любимый, в зависимости от ваших вкусов.
Ингредиенты:
- 1 лист тонкого лаваша
- 2-3 шт. моркови
- 3 яйца
- 100 г твердого сыра
- 1-2 зубчика чеснока
- майонез по вкусу
- соль по вкусу
- перец черный молотый по вкусу
Рецепт приготовления:
- Морковь помыть, отварить до готовности в подсоленной воде и натереть на крупной терке.
- Яйца отварить вкрутую, очистить и натереть.
- Сыр натереть.
- Чеснок очистить и пропустить через пресс.
- Майонез и чеснок перемешать в миске.
- На лаваш намазать майонез, равномерно выложить яйца, морковь, сыр. Посолить и поперчить.
- Свернуть лаваш в плотный рулет и в пищевой пленке убрать в холодильник на 1,5 часа.
- Нарезать рулет на порции.
Рулет из лаваша с огурцом, яйцом и сыром
Эта закуска получается очень сочной и свежей благодаря огурцу, и нежной, так как в составе есть яйца и сыр. При желании майонез с сыром можно заменить на творожный сыр, и блюдо станет более диетическим.
Ингредиенты:
- 300 г тонкого лаваша
- 3 яйца
- 3 средних огурца
- 15 г свежего укропа
- 150 г твердого сыра
- 2 зубчика чеснока
- 150 г майонеза
- соль по вкусу
Рецепт приготовления:
- Яйца отварить вкрутую, очистить и натереть.
- Огурцы помыть и нарезать тонкими слайсами.
- Укроп промыть, зелень укропа мелко нарезать.
- Чеснок очистить, пропустить через пресс и смешать с майонезом.
- Лаваш намазать майонезом с чесноком, равномерно выложить тертый сыр, яйца, огурцы, укроп. Посолить.
- Завернуть лаваш в плотный рулет и в пищевой пленке отправить в холодильник на пару часов.
- Готовый рулет разрезать на порции.
Чипсы из лаваша
Чипсы из лаваша намного полезнее, чем магазинные, ведь используются натуральные ингредиенты. Эти чипсы можно тем, кто следит за своей фигурой и придерживается правильного питания.
Ингредиенты:
- 1 шт. тонкого армянского лаваша
- 100 г 15-20% сметаны
- 50 г твердого сыра
- щепотка соли
- щепотка молотого черного перца
- 0,5 ч.л. прованских трав
Рулет из лаваша с грибами и картофелем
Это блюдо подойдет на завтрак или как дополнение к обеду. Также не оставит равнодушными и гостей за праздничным столом. В начинку при желании можно добавить мелко нарезанный укроп, что придаст закуске свежести и сделает ее более ароматной.
Ингредиенты:
- 2 листа тонкого лаваша
- 250 г картофеля
- 100 г репчатого лука
- 350 г шампиньонов
- 30 г растительного масла
- перец черный молотый по вкусу
- соль по вкусу
Рецепт приготовления:
- Картофель помыть, очистить и отварить в подсоленной воде. Выложить картофель с миску и размять вилкой.
- Грибы помыть, нарезать дольками.
- Лук очистить и нарезать кубиками.
- На разогретую с маслом сковороду выложить лук и пожарить его до прозрачности.
- Добавить грибы и жарить до готовности.
- Из сковороды к картофелю выложить грибы с луком и перемешать.
- На лаваши равномерно выложить начинку.
- Скрутить лаваши в плотные рулеты на разрезать на порции.
Рулет с тунцом из лаваша
Такое сочетание ингредиентов делает закуску сочной и нежной. Блюдо подойдет как к праздничному столу, так и в качестве дополнения к основным приемам пищи. Если хотите сделать закуску более диетической, просто возьмите легкий майонез или греческий йогурт.
Ингредиенты:
- 1 шт. лаваша
- 1 банка тунца в собственном соку
- 100 г твердого сыра
- 3 шт. куриных яиц
- 6 шт. листьев салата
- 3 ст.л. майонеза
Борани или лаваш с овощами
Этот рецепт понравится вегетарианцам и приверженцам правильного питания. Блюдо получается вкусным, сочным и полезным, благодаря большому количеству овощей.
Ингредиенты:
- 2 шт. картофеля
- 1 шт. баклажана
- 1 шт. помидора
- 1 шт. репчатого лука
- 1 шт. сладкого перца
- 50 г сливочного масла
- пучок петрушки
- соль по вкусу
- щепотка черного перца
- 1 тонкий лаваш
Конвертики из лаваша с колбасой и сыром
Это блюдо готовится очень просто и быстро. Конвертики можно запечь в духовке или пожарить на сковороде. Лаваш получится в любом случае хрустящим, а сыр будет приятно тянуться.
Ингредиенты:
- 1 шт. тонкого армянского лаваша
- вареные сосиски или колбаса (вкуснее, если они будут копченые)
- сыр
- зелень (у меня укроп и немного петрушки)
Рулет из лаваша с помидорами и сыром
Всем уже давно стало понятно, что сыр с помидорами сочетается просто превосходно. Листья салата добавляют свежести этой закуске. Майонез здесь можно заменить на обычный творожный сыр или с какими-либо добавками. Закуска также украсит и праздничный стол, ведь она наполнена яркими красками овощей.
Ингредиенты:
- 1 шт. большого лаваша
- 1 шт. спелого помидора
- 150 г твердого сыра
- пучок листьев салата
- 2-3 зубчика чеснока
- 5 ст.л. майонеза
- щепотка соли
- 0,25 ч.л. молотого черного перца
Рулет из лаваша с икрой мойвы
Эта закуска очень быстро разлетится на вечеринке. Поэтому советую на большую компанию приготовить побольше этого блюда. Готовится закуска быстро, и выглядит красочно.
Ингредиенты:
- 2 листа тонкого армянского лаваша
- 1 банка копченой икры мойвы
- 300 г копченого колбасного сыра
- 5 шт. куриных яиц
- пучок зелени
Рулеты из лаваша с копченой курицей
Эта сытная закуска станет прекрасным дополнением к праздничному столу. Сочетание копченой курицы и свежих овощей точно понравится каждому гостю.
Ингредиенты:
- тонкий лаваш
- копченая курица
- помидоры
- огурцы
- салат
- зелень
- овощи по вкусу
- майонез
Ленивая лазанья из лаваша
Приготовить лазанью по этому рецепту будет просто, а результат превзойдет все ожидания. Фарш можно использовать любой, который вам нравится. Блюдо получается нежным, а аромат будет стоять по всему дому.
Ингредиенты:
- 500 г фарша
- 1 упаковка тонкого лаваша
- 200 г сыра
- 1 шт. репчатого лука
- растительное масло для жарки
для соуса:
- 380 мл молока
- 3 ст.л. с горкой муки
- 150 г сливочного масла
- 2 ч.л. сахара
- 1 ч.л. соли
Штрудель из лаваша
Из лаваша можно готовить классные десерты. Этот рецепт тому доказательство. Приготовить штрудель с использованием лаваша проще, нежели месить тесто фило. Также в рецепте немного сахара, поэтому вашей фигуре десерт точно не повредит.
Ингредиенты:
- 1 лист тонкого армянского лаваша
- 600-700 г яблок
- 15 шт. кураги (по желанию)
- 2 горсти изюма
- 3 ст.л. сахара
- 1 ч.л. корицы
- 100 г сливочного масла
- сахарная пудра для посыпки
Рулет из лаваша с крабовыми палочками
Если хотите чего-то простого и с морской ноткой, то приготовьте эту закуску. Блюдо получается нежным, и благодаря огурцу свежим и сочным. Чтобы закуска хорошо пропиталась, положите ее в холодильник на пару часов.
Ингредиенты:
- 1 лист лаваша
- 250 г крабовых палочек
- 4 шт. яиц
- 2 шт. средних огурца
- 3-4 ст.л. майонеза
- 3 зубчика чеснока
- свежая зелень по вкусу
- соль по вкусу
Рецепт приготовления:
- Яйца отварить вкрутую, очистить.
- Огурцы помыть, чеснок очистить.
- Натереть на терке яйца, чеснок, огурцы, крабовые палочки и смешать их в миске вместе с майонезом и мелко нарубленной зеленью. Посолить.
- На лаваш равномерно распределить начинку и завернуть лаваш в плотный рулет.
- Нарезать рулет на порции.
«Пицца» из лаваша
Если хочется пиццу, но заказать не представляется возможности, тогда воспользуйтесь этим рецептом. Готовить такую пиццу просто и очень быстро. В качестве начинки вы можете использовать то, что нравится. К примеру добавить мясо, маслины и лук, или заменить майонез на сметану.
Ингредиенты:
- 1 шт. тонкого лаваша
- 150 г сыра бри
- 2 шт. помидоров
- 2 ст.л. майонеза
- зелень по вкусу
Рецепт приготовления:
- Лаваш смазать майонезом и сложить его пополам.
- Лаваш еще раз намазать майонезом, положить нарезанные помидоры, натертый сыр и мелко нарезанную зелень.
- Положить «пиццу» на тарелку и поставить в микроволновку, пока сыр не расплавится.
Конвертики из лаваша с бананом и шоколадом
Этот рецепт для истинных сладкоежек. Дети точно оценят такие конвертики и будут не раз просить их приготовить. Блюдо можно подавать на завтрак или перекус.
Ингредиенты:
- 2 листа лаваша
- 3 шт. бананов
- 3 ст.л. шоколадной пасты
- 30 г сливочного масла
- 3 ст.л. сливок
- 100 г ирисок
Рецепт приготовления:
- Нарезать лаваш на крупные квадратики.
- Лаваш смазать растопленным сливочным маслом, выложить на лаваш шоколадную пасту и ломтики банана.
- Свернуть лаваш в конвертики и пожарить на оставшемся сливочном масле.
- Растопить ириски в сливках и полить конвертики получившимся соусом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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