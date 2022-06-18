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20 вкусных закусок из лаваша

20 вкусных закусок из лаваша

Автор:
18 июня 2022 10:11
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: Еда   Рецепт   вкусно   закуска   закуска из лаваша   лаваш   фото   
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Лаваш — это доступный продукт и широко используемый в готовке. Его едят вприкуску к шашлыку, готовят с ним закуски, вторые и сладкие блюда. Здесь собрана подборка рецептов из лаваша, в которой каждый найдет себе блюдо по вкусу.

Шаурма с курицей

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Шаурму любят многие. Ее подают в кафе, продают в магазинах. Но не всегда можно встретить ту самую) Вот мой рецепт домашней шаурмы в лаваше. Можно добавлять ингредиенты, убирать, изменять их количество и по итогу выявить свою любимую формулу приготовления.

Ингредиенты:

  • 2 шт. куриных грудок
  • 2 средних огурца
  • 2 помидора
  • 3 листа лаваша
  • 0,5 шт. молодой капусты
  • 200 г корейской моркови
  • 0,5 шт. красного сладкого репчатого лука
  • майонез — 5 ст.л.
  • чеснок — 1-2 зубчика
  • соль по вкусу
  • перец черный молотый по вкусу
  • специи для курицы по вкусу
  • растительное масло для жарки

Рецепт приготовления:

  1. Грудки промыть, натереть солью, перцем и специями и пожарить на сковороде с маслом до готовности — это примерно 15 минут.
  2. Помидоры помыть и нарезать тонкими дольками.
  3. Огурцы помыть и нарезать брусочками.
  4. Капусту помыть и нашинковать. Посолить и помять руками, чтобы выделился сок.
  5. Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами.
  6. На лаваши равномерно распределить нарезанную на кусочки курицу и овощи.
  7. Добавить соус из майонеза и чеснока, пропущенного через пресс. Завернуть лаваш в плотный рулет так, чтобы начинки не было видно.
  8. Пожарить шаурму на разогретой сковороде без масла с обеих сторон до румяной корочки. Также для поджаривания шаурмы очень удобно использовать электрогриль-пресс.

Балык экмек в лаваше

Это рецепт блюда из турецкой кухни. По сути это шаверма с рыбой. Балык-экмек не так уж прост в приготовлении, но это отличная альтернатива нашей шаурме, и я советую его попробовать. Если следовать традиционному рецепту, то рыбу нужно запечь на углях в специях. Но это необязательно, если нет такой возможности. Можно воспользоваться обычной духовкой.

Ингредиенты:

  • 1 шт. армянского лаваша
  • 1 шт. свежемороженой скумбрии
  • 1 шт. свежего помидора
  • 1 шт. репчатого лука
  • 0,5 шт. лимона
  • 20 мл оливкового масла
  • 1 ч.л. соли
  • 0,25 ч.л. молотого черного перца
  • 0,5 ч.л. приправы для рыбы
  • 1 пучок свежей петрушки

Рулетики из лаваша с сыром и семгой

Эта закуска прекрасно впишется на праздничный стол. Сочетание красной рыбы и сливочного сыра невероятно вкусное. Закуска имеет мягкий и насыщенный вкус, что невозможно остановиться. В процессе приготовления можно также использовать не только петрушку, но и зеленый лук.

Ингредиенты:

  • 300 г слабосоленой семги
  • 2 и больше тонких лаваша
  • 250 г сливочного сыра (маскарпоне, филадельфии и т.п.)
  • 1 шт. огурца
  • зелень петрушки

Конвертики из лаваша с курицей и сыром

Это блюдо по своему виду и вкусу схоже с пирогом. Но плюс в том, что не нужно готовить само тесто. Можно сказать, что это «ленивый», но очень вкусный пирог. Начинка получается очень сочной. Блюдо подойдет как на завтрак, так и на закуску к обеду.

Ингредиенты:

  • 1 шт. лаваша
  • 200 г вареного куриного филе
  • 75 г твердого сыра
  • 1 шт. яйца
  • 100 г 20% сметаны
  • 2 ст.л. острой горчицы
  • соль по вкусу
  • щепотка молотого черного перца
  • 0,25 ч.л. прованских трав
  • 50 мл растительного масла
  • несколько веточек свежей петрушки

Ролл из лаваша с селедкой, картошкой и луком

Этот рецепт достаточно простой в приготовлении. Сытная и ароматная закуска прекрасно дополнит и украсит праздничный стол. Мужчины такое блюдо 100% оценят по достоинству.

Ингредиенты:

  • 2 шт. тонкого лаваша
  • 150 г соленой сельди
  • 2 шт. картофеля
  • 1 пучок зеленого лука
  • 1 пучок свежего укропа
  • 150 г плавленого сыра
  • 40 г сливочного масла
  • 0,25 ч.л. соли

Рецепт приготовления:

  1. Картофель помыть, очистить, отварить в подсоленной воде, слить жидкость, добавить сливочное масло и пюрировать.
  2. Укроп промыть, мелко нарезать и добавить к картофелю. Перемешать.
  3. Сельдь промыть, очистить от кожи и костей и нарезать тонкими ломтиками.
  4. Лук промыть и нарезать.
  5. На лаваш намазать сыр, равномерно посыпать зеленый лук, накрыть вторым лавашом, хорошо придавив.
  6. поверх выложить на 2/3 части картофель, на 1/3 сыр.
  7. На картофель выложить сельдь.
  8. Свернуть лаваш в плотный рулет.
  9. Рулет завернуть в пищевую пленку и отправить на пару часов в холодильник.
  10. Порезать лаваш на порции.

Рулет из лаваша с сыром, яйцом и морковью

Эта закуска получается очень нежной и сочной. В начинку в процессе приготовления можно добавить корейской морковки, чтобы блюдо было острее. Также допустимо заменить твердый сыр на любой другой любимый, в зависимости от ваших вкусов.

Ингредиенты:

  • 1 лист тонкого лаваша
  • 2-3 шт. моркови
  • 3 яйца
  • 100 г твердого сыра
  • 1-2 зубчика чеснока
  • майонез по вкусу
  • соль по вкусу
  • перец черный молотый по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Морковь помыть, отварить до готовности в подсоленной воде и натереть на крупной терке.
  2. Яйца отварить вкрутую, очистить и натереть.
  3. Сыр натереть.
  4. Чеснок очистить и пропустить через пресс.
  5. Майонез и чеснок перемешать в миске.
  6. На лаваш намазать майонез, равномерно выложить яйца, морковь, сыр. Посолить и поперчить.
  7. Свернуть лаваш в плотный рулет и в пищевой пленке убрать в холодильник на 1,5 часа.
  8. Нарезать рулет на порции.

Рулет из лаваша с огурцом, яйцом и сыром

Эта закуска получается очень сочной и свежей благодаря огурцу, и нежной, так как в составе есть яйца и сыр. При желании майонез с сыром можно заменить на творожный сыр, и блюдо станет более диетическим.

Ингредиенты:

  • 300 г тонкого лаваша
  • 3 яйца
  • 3 средних огурца
  • 15 г свежего укропа
  • 150 г твердого сыра
  • 2 зубчика чеснока
  • 150 г майонеза
  • соль по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Яйца отварить вкрутую, очистить и натереть.
  2. Огурцы помыть и нарезать тонкими слайсами.
  3. Укроп промыть, зелень укропа мелко нарезать.
  4. Чеснок очистить, пропустить через пресс и смешать с майонезом.
  5. Лаваш намазать майонезом с чесноком, равномерно выложить тертый сыр, яйца, огурцы, укроп. Посолить.
  6. Завернуть лаваш в плотный рулет и в пищевой пленке отправить в холодильник на пару часов.
  7. Готовый рулет разрезать на порции.

Чипсы из лаваша

Чипсы из лаваша намного полезнее, чем магазинные, ведь используются натуральные ингредиенты. Эти чипсы можно тем, кто следит за своей фигурой и придерживается правильного питания.

Ингредиенты:

  • 1 шт. тонкого армянского лаваша
  • 100 г 15-20% сметаны
  • 50 г твердого сыра
  • щепотка соли
  • щепотка молотого черного перца
  • 0,5 ч.л. прованских трав

Рулет из лаваша с грибами и картофелем

Это блюдо подойдет на завтрак или как дополнение к обеду. Также не оставит равнодушными и гостей за праздничным столом. В начинку при желании можно добавить мелко нарезанный укроп, что придаст закуске свежести и сделает ее более ароматной.

Ингредиенты:

  • 2  листа тонкого лаваша
  • 250 г картофеля
  • 100 г репчатого лука
  • 350 г шампиньонов
  • 30 г растительного масла
  • перец черный молотый по вкусу
  • соль по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Картофель помыть, очистить и отварить в подсоленной воде. Выложить картофель с миску и размять вилкой.
  2. Грибы помыть, нарезать дольками.
  3. Лук очистить и нарезать кубиками.
  4. На разогретую с маслом сковороду выложить лук и пожарить его до прозрачности.
  5. Добавить грибы и жарить до готовности.
  6. Из сковороды к картофелю выложить грибы с луком и перемешать.
  7. На лаваши равномерно выложить начинку.
  8. Скрутить лаваши в плотные рулеты на разрезать на порции.

Рулет с тунцом из лаваша

Такое сочетание ингредиентов делает закуску сочной и нежной. Блюдо подойдет как к праздничному столу, так и в качестве дополнения к основным приемам пищи. Если хотите сделать закуску более диетической, просто возьмите легкий майонез или греческий йогурт.

Ингредиенты:

  • 1 шт. лаваша
  • 1 банка тунца в собственном соку
  • 100 г твердого сыра
  • 3 шт. куриных яиц
  • 6 шт. листьев салата
  • 3 ст.л. майонеза

Борани или лаваш с овощами

Этот рецепт понравится вегетарианцам и приверженцам правильного питания. Блюдо получается вкусным, сочным и полезным, благодаря большому количеству овощей.

Ингредиенты:

  • 2 шт. картофеля
  • 1 шт. баклажана
  • 1 шт. помидора
  • 1 шт. репчатого лука
  • 1 шт. сладкого перца
  • 50 г сливочного масла
  • пучок петрушки
  • соль по вкусу
  • щепотка черного перца
  • 1 тонкий лаваш

Конвертики из лаваша с колбасой и сыром

Это блюдо готовится очень просто и быстро. Конвертики можно запечь в духовке или пожарить на сковороде. Лаваш получится в любом случае хрустящим, а сыр будет приятно тянуться.

Ингредиенты:

  • 1  шт. тонкого армянского лаваша
  • вареные сосиски или колбаса (вкуснее, если они будут копченые)
  • сыр
  • зелень (у меня укроп и немного петрушки)

Рулет из лаваша с помидорами и сыром

Всем уже давно стало понятно, что сыр с помидорами сочетается просто превосходно. Листья салата добавляют свежести этой закуске. Майонез здесь можно заменить на обычный творожный сыр или с какими-либо добавками. Закуска также украсит и праздничный стол, ведь она наполнена яркими красками овощей.

Ингредиенты:

  • 1 шт. большого лаваша
  • 1 шт. спелого помидора
  • 150 г твердого сыра
  • пучок листьев салата
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 5 ст.л. майонеза
  • щепотка соли
  • 0,25 ч.л. молотого черного перца

Рулет из лаваша с икрой мойвы

Эта закуска очень быстро разлетится на вечеринке. Поэтому советую на большую компанию приготовить побольше этого блюда. Готовится закуска быстро, и выглядит красочно.

Ингредиенты:

  • 2 листа тонкого армянского лаваша
  • 1 банка копченой икры мойвы
  • 300 г копченого колбасного сыра
  • 5 шт. куриных яиц
  • пучок зелени

Рулеты из лаваша с копченой курицей

Эта сытная закуска станет прекрасным дополнением к праздничному столу. Сочетание копченой курицы и свежих овощей точно понравится каждому гостю.

Ингредиенты:

  • тонкий лаваш
  • копченая курица
  • помидоры
  • огурцы
  • салат
  • зелень
  • овощи по вкусу
  • майонез

Ленивая лазанья из лаваша

Приготовить лазанью по этому рецепту будет просто, а результат превзойдет все ожидания. Фарш можно использовать любой, который вам нравится. Блюдо получается нежным, а аромат будет стоять по всему дому.

Ингредиенты:

  • 500 г фарша
  • 1 упаковка тонкого лаваша
  • 200 г сыра
  • 1 шт. репчатого лука
  • растительное масло для жарки

для соуса:

  • 380 мл молока
  • 3 ст.л. с горкой муки
  • 150 г сливочного масла
  • 2 ч.л. сахара
  • 1 ч.л. соли

Штрудель из лаваша

Из лаваша можно готовить классные десерты. Этот рецепт тому доказательство. Приготовить штрудель с использованием лаваша проще, нежели месить тесто фило. Также в рецепте немного сахара, поэтому вашей фигуре десерт точно не повредит.

Ингредиенты:

  • 1 лист тонкого армянского лаваша
  • 600-700 г яблок
  • 15 шт. кураги (по желанию)
  • 2 горсти изюма
  • 3 ст.л. сахара
  • 1 ч.л. корицы
  • 100 г сливочного масла
  • сахарная пудра для посыпки

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Если хотите чего-то простого и с морской ноткой, то приготовьте эту закуску. Блюдо получается нежным, и благодаря огурцу свежим и сочным. Чтобы закуска хорошо пропиталась, положите ее в холодильник на пару часов.

Ингредиенты:

  • 1 лист лаваша
  • 250 г крабовых палочек
  • 4 шт. яиц
  • 2 шт. средних огурца
  • 3-4 ст.л. майонеза
  • 3 зубчика чеснока
  • свежая зелень по вкусу
  • соль по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Яйца отварить вкрутую, очистить.
  2. Огурцы помыть, чеснок очистить.
  3. Натереть на терке яйца, чеснок, огурцы, крабовые палочки и смешать их в миске вместе с майонезом и мелко нарубленной зеленью. Посолить.
  4. На лаваш равномерно распределить начинку и завернуть лаваш в плотный рулет.
  5. Нарезать рулет на порции.

«Пицца» из лаваша

Если хочется пиццу, но заказать не представляется возможности, тогда воспользуйтесь этим рецептом. Готовить такую пиццу просто и очень быстро. В качестве начинки вы можете использовать то, что нравится. К примеру добавить мясо, маслины и лук, или заменить майонез на сметану.

Ингредиенты:

  • 1 шт. тонкого лаваша
  • 150 г сыра бри
  • 2 шт. помидоров
  • 2 ст.л. майонеза
  • зелень по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Лаваш смазать майонезом и сложить его пополам.
  2. Лаваш еще раз намазать майонезом, положить нарезанные помидоры, натертый сыр и мелко нарезанную зелень.
  3. Положить «пиццу» на тарелку и поставить в микроволновку, пока сыр не расплавится.

Конвертики из лаваша с бананом и шоколадом

Этот рецепт для истинных сладкоежек. Дети точно оценят такие конвертики и будут не раз просить их приготовить. Блюдо можно подавать на завтрак или перекус.

Ингредиенты:

  • 2 листа лаваша
  • 3 шт. бананов
  • 3 ст.л. шоколадной пасты
  • 30 г сливочного масла
  • 3 ст.л. сливок
  • 100 г ирисок

Рецепт приготовления:

  1. Нарезать лаваш на крупные квадратики.
  2. Лаваш смазать растопленным сливочным маслом, выложить на лаваш шоколадную пасту и ломтики банана.
  3. Свернуть лаваш в конвертики и пожарить на оставшемся сливочном масле.
  4. Растопить ириски в сливках и полить конвертики получившимся соусом.

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Метки: Еда   Рецепт   вкусно   закуска   закуска из лаваша   лаваш   фото   
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3  комментария
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2k
Дмитрий 17 минут назад
За пиццу и лазанью из лаваша автору отдельный котёл в аду приготовлен. За штрудель пусть автора пенетрирует зверский демон многомегах..йло. Хорошо, что автор представитель голубуго цвета от кулинарии ещё торт "Наполеон" из лаваша не упомянул.
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2k
perekrestok Полчаса назад
Интересные начинки. Главное там чтобы рулеты, которые не запекаются, полежали некоторое время чтобы лаваш пропитался. Если запекать то можно есть как остынут.
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6k
Григорий Бабкин 2 часа назад
Если использовать тонкие блинчики, будет на порядок вкуснее. Не такие прочные, как лаваш, но точно вкуснее.
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