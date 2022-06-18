20 вкусных закусок из лаваша

Из лаваша можно готовить классные десерты. Этот рецепт тому доказательство. Приготовить штрудель с использованием лаваша проще, нежели месить тесто фило. Также в рецепте немного сахара, поэтому вашей фигуре десерт точно не повредит.

Ингредиенты:

1 лист тонкого армянского лаваша

600-700 г яблок

15 шт. кураги (по желанию)

2 горсти изюма

3 ст.л. сахара

1 ч.л. корицы

100 г сливочного масла

сахарная пудра для посыпки

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Если хотите чего-то простого и с морской ноткой, то приготовьте эту закуску. Блюдо получается нежным, и благодаря огурцу свежим и сочным. Чтобы закуска хорошо пропиталась, положите ее в холодильник на пару часов.

Ингредиенты:

1 лист лаваша

250 г крабовых палочек

4 шт. яиц

2 шт. средних огурца

3-4 ст.л. майонеза

3 зубчика чеснока

свежая зелень по вкусу

соль по вкусу

Рецепт приготовления:

Яйца отварить вкрутую, очистить. Огурцы помыть, чеснок очистить. Натереть на терке яйца, чеснок, огурцы, крабовые палочки и смешать их в миске вместе с майонезом и мелко нарубленной зеленью. Посолить. На лаваш равномерно распределить начинку и завернуть лаваш в плотный рулет. Нарезать рулет на порции.

«Пицца» из лаваша

Если хочется пиццу, но заказать не представляется возможности, тогда воспользуйтесь этим рецептом. Готовить такую пиццу просто и очень быстро. В качестве начинки вы можете использовать то, что нравится. К примеру добавить мясо, маслины и лук, или заменить майонез на сметану.

Ингредиенты:

1 шт. тонкого лаваша

150 г сыра бри

2 шт. помидоров

2 ст.л. майонеза

зелень по вкусу

Рецепт приготовления:

Лаваш смазать майонезом и сложить его пополам. Лаваш еще раз намазать майонезом, положить нарезанные помидоры, натертый сыр и мелко нарезанную зелень. Положить «пиццу» на тарелку и поставить в микроволновку, пока сыр не расплавится.

Конвертики из лаваша с бананом и шоколадом

Этот рецепт для истинных сладкоежек. Дети точно оценят такие конвертики и будут не раз просить их приготовить. Блюдо можно подавать на завтрак или перекус.

Ингредиенты:

2 листа лаваша

3 шт. бананов

3 ст.л. шоколадной пасты

30 г сливочного масла

3 ст.л. сливок

100 г ирисок

Рецепт приготовления: