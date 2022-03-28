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Что в действительности представляют собой суши?

Что в действительности представляют собой суши? (6 фото)

Автор:
28 марта 2022 14:53
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Китай   Рецепт   Япония   изобретение   рис   рыба   суши   
1963
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Быстренько перекусить, когда лень готовить, разнообразить гастрономический досуг, попробовать что-то новенькое помогают суши. Это иноземное блюдо уже настолько прочно вошло в нашу жизнь, что обросло ритуалами и правилами. Выпускают даже целые руководств по правильному поглощению этих рулетиков.

Но в случае с этим блюдом не всё так однозначно. Сразу нужно отметить, что изначально это еда простого люда, а не сливок общества. И появилась она не в Японии, а в Китае. Да и современная адаптация – эстетичные рулетики с разными наполнителями не имеет ничего общего с прототипом.


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Исследователи считают, что способ консервирования рыбы с целью её сохранения придумали рыбаки порядка 4 тыс. лет назад. Они пересыпали улов солью и плотно затрамбовывали заготовку рисовыми зёрнами, оставляя продукт ферментироваться. Да, в результате брожения рыбины сохранялись съедобными. Но вкус заготовки, мягко говоря, оставлял желать лучшего.


Но выбирать не приходилось. И перед употреблением рыбы в пищу рисовую обёртку стряхивали или счищали. И хотя запашок оставлял желать лучшего, зачастую зёрна использовали для хранения следующей партии.

В Японию этот способ сохранения попал примерно в VIII веке. И с момента резкого курса на самобытность японцы видоизменили и блюдо: рис стали предварительно отваривать, добавляя для более приятного вкуса рисовый уксус.


Благодаря доступности и удобству нововведение быстро прижилось и распространилось по всей стране. В XIX веке суши-рестораны стали повсеместным явлением и не испытывали недостатка в клиентах. Но даже на тот момент времени это были всё ещё не привычные для нас суши. Они представляли собой что-то вроде каши с добавлением рыбы – солёной, жареной, варёной. То есть сытное дешёвое блюдо для простых работяг.

Первооткрывателем и отцом суши в привычном понимании можно считать повара Ханая Ёхэй (1799-1858 гг.) Сначала он торговал ими с лотка, затем открыл ресторанчик. И придумал лепить из риса маленькие пирожочки-лодочки очень свежей сырой рыбой, которые фиксировались полоской водорослей-нори. Блюдо получилось интересным, удобным для употребления, эстетичным и приятным на вкус. Сейчас такие суши называют нигири.


Позднее повара придумали скрученные суши – современные роллы. А после отказа страны от самоизоляции местные жители стали беспрепятственно переселяться из Японии в другие страны, увозя с собой и хитрости местной кулинарии. За границей такая еда довольно долго сохраняла статус экзотики, к которой те же европейцы относились очень настороженно.


В угоду чужому вкусу национальное блюдо снова подверглось трансформации. С ингредиентами работали, пробуя новые сочетания. Так, к примеру, появился популярный ролл «Калифорния» с огурцом, авокадо и мясом краба. Потом рецептуры разнообразились вплоть до использования самых неожиданных продуктов типа говядины, колбасы и сыра. Конечно, назвать суши такую пищу сложно, но зато любителям фаст-фуда она пришлась по вкусу. И завеса недоверия к экзотике пала, а еда стала популярной и, соответственно, начала приносить прибыль.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Еда   Китай   Рецепт   Япония   изобретение   рис   рыба   суши   
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16  комментариев
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30k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
моё любимое суши это...кусочек селёдочки на чёрном хлебе и с кольцом лучка,или килька в томате,или Калининградские шпроты !
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13k
net 11 минут назад
Любая еда это впринципе набор продуктов простого люда, как выразились в этой статье. Крупы, фрукты, овощи, рыба, мысо, травы. А особенность пище придаёт повар. Можно картошку с курицей так приготовить "по-царски")), пальчики оближешь, а можно осетра сварганить, что блевать будешь дальше чем видишь.
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4k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Вот поэтому глисты - лучшие друзья япошек.
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8k
JeanLuk 42 минуты назад
Как еду это рассматривать - нет
Как закуску - вполне возможно

На любителя в общем то
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3k
Parabellum 45 минут назад
Суси, как звучит это на японском- это в моем понимании комочек риса с кусочком сырой рыбы сверху. А насчет роллов слышал, что это сугубо штато-европейское изобретение поваров- имигрантов, которое в Японии и не подают вовсе. Не готов утверждать на 100%- но склонен придерживаться именно этой теории
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240
Просто прохожий 2 часа назад
Что в действительности представляют собой суши?
Ответ однозначен-это для моральных уродов которые готовы есть говно-главное что бы оно было иностранное. А статья это удар по разжиженному мозгу россиян которые жрут это говно.
Вот суть-"Сразу нужно отметить, что изначально это еда простого люда, а не сливок общества." После этого остается только поржать от души. Долбо_ё_бы жрите тараканов- это тоже полезно и необычно, как раз на идиотов рассчитано. Да забыл, обязательно закусывайте "Сюрстрёмминг"(ом)
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240
Просто прохожий Knives22 42 минуты назад
Я бы тебе тоже это рекомендую, и начинай лечиться от зависимости. Меня удовлетворяет нормальная пища, наша, русская. Поражает сколько же говна как ты, легко внушаемого живёт в России. Всё таки советую, попробуй тараканов, амеры советуют, или кузнечиков под чёрным соусом.
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240
Просто прохожий 15 минут назад
По количеству минусов вижу сколько говноедов вокруг с пораженным мозгом. А ведь врачи говорили что вредно. Самое интересное что к суши, то что продают в России и в мире нет ничего общего с настоящим суши, и рыба не та, и технология не та, а готовят не японцы и не китайцы, а чукчи, коряки, казахи в лучшем случае корейцы(северные или вообще из узбекистана) и любые другие азиаты(99% белых их вообще не различают их). Жрите на "здоровье"-вашему мозгу ничего не повредит.
читать здесь
https://www.nn.ru/community/gorod/main/?do=read&thread=1057522&topic_id=21355365https://www.nn.ru/community/gorod/main/?do=read&thread=1057522&topic_id=21355365
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8
Thomsen Опиум для народа 15 минут назад
Вообще, сдаётся мне, искать какой-то патриотический контекст в жратве - это идиотия, и к кулинарии уже не имеет касательства. А навязывать свой вкус - дело последнее. Я лично совершенно безразличен к азиатской хавке, но это не значит, что буду в косоворотке и валенках устраивать скандал в корейском ресторане и обзывать персонал и посетителей нехорошими словами.
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23k
Ego sum qui sum 2 часа назад
мне кажется, что эта еда стала невероятно популярной не из за вкуса, хотя это вкусно, а из-за эстетики - красивой подачи
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8
Thomsen 3 часа назад
<Сразу нужно отметить, что изначально это еда простого люда, а не сливок общества>

А сейчас эта херня - гвоздь меню в мишленовских ресторанах, что ли?
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−3
HalloFreeSpace 3 часа назад
Вкусно это дело )))
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