Что в действительности представляют собой суши?

Но выбирать не приходилось. И перед употреблением рыбы в пищу рисовую обёртку стряхивали или счищали. И хотя запашок оставлял желать лучшего, зачастую зёрна использовали для хранения следующей партии.

В Японию этот способ сохранения попал примерно в VIII веке. И с момента резкого курса на самобытность японцы видоизменили и блюдо: рис стали предварительно отваривать, добавляя для более приятного вкуса рисовый уксус.