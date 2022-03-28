Что в действительности представляют собой суши?

Быстренько перекусить, когда лень готовить, разнообразить гастрономический досуг, попробовать что-то новенькое помогают суши. Это иноземное блюдо уже настолько прочно вошло в нашу жизнь, что обросло ритуалами и правилами. Выпускают даже целые руководств по правильному поглощению этих рулетиков.
Но в случае с этим блюдом не всё так однозначно. Сразу нужно отметить, что изначально это еда простого люда, а не сливок общества. И появилась она не в Японии, а в Китае. Да и современная адаптация – эстетичные рулетики с разными наполнителями не имеет ничего общего с прототипом.
Исследователи считают, что способ консервирования рыбы с целью её сохранения придумали рыбаки порядка 4 тыс. лет назад. Они пересыпали улов солью и плотно затрамбовывали заготовку рисовыми зёрнами, оставляя продукт ферментироваться. Да, в результате брожения рыбины сохранялись съедобными. Но вкус заготовки, мягко говоря, оставлял желать лучшего.
Но выбирать не приходилось. И перед употреблением рыбы в пищу рисовую обёртку стряхивали или счищали. И хотя запашок оставлял желать лучшего, зачастую зёрна использовали для хранения следующей партии.
В Японию этот способ сохранения попал примерно в VIII веке. И с момента резкого курса на самобытность японцы видоизменили и блюдо: рис стали предварительно отваривать, добавляя для более приятного вкуса рисовый уксус.
Благодаря доступности и удобству нововведение быстро прижилось и распространилось по всей стране. В XIX веке суши-рестораны стали повсеместным явлением и не испытывали недостатка в клиентах. Но даже на тот момент времени это были всё ещё не привычные для нас суши. Они представляли собой что-то вроде каши с добавлением рыбы – солёной, жареной, варёной. То есть сытное дешёвое блюдо для простых работяг.
Первооткрывателем и отцом суши в привычном понимании можно считать повара Ханая Ёхэй (1799-1858 гг.) Сначала он торговал ими с лотка, затем открыл ресторанчик. И придумал лепить из риса маленькие пирожочки-лодочки очень свежей сырой рыбой, которые фиксировались полоской водорослей-нори. Блюдо получилось интересным, удобным для употребления, эстетичным и приятным на вкус. Сейчас такие суши называют нигири.
Позднее повара придумали скрученные суши – современные роллы. А после отказа страны от самоизоляции местные жители стали беспрепятственно переселяться из Японии в другие страны, увозя с собой и хитрости местной кулинарии. За границей такая еда довольно долго сохраняла статус экзотики, к которой те же европейцы относились очень настороженно.
В угоду чужому вкусу национальное блюдо снова подверглось трансформации. С ингредиентами работали, пробуя новые сочетания. Так, к примеру, появился популярный ролл «Калифорния» с огурцом, авокадо и мясом краба. Потом рецептуры разнообразились вплоть до использования самых неожиданных продуктов типа говядины, колбасы и сыра. Конечно, назвать суши такую пищу сложно, но зато любителям фаст-фуда она пришлась по вкусу. И завеса недоверия к экзотике пала, а еда стала популярной и, соответственно, начала приносить прибыль.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Как закуску - вполне возможно
На любителя в общем то
Ответ однозначен-это для моральных уродов которые готовы есть говно-главное что бы оно было иностранное. А статья это удар по разжиженному мозгу россиян которые жрут это говно.
Вот суть-"Сразу нужно отметить, что изначально это еда простого люда, а не сливок общества." После этого остается только поржать от души. Долбо_ё_бы жрите тараканов- это тоже полезно и необычно, как раз на идиотов рассчитано. Да забыл, обязательно закусывайте "Сюрстрёмминг"(ом)
Хотя может гоню и он ест только репу и горох.
читать здесь
https://www.nn.ru/community/gorod/main/?do=read&thread=1057522&topic_id=21355365https://www.nn.ru/community/gorod/main/?do=read&thread=1057522&topic_id=21355365
А сейчас эта херня - гвоздь меню в мишленовских ресторанах, что ли?