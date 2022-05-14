Едим, но не знаем: нетривиальные случаи появления и изобретения популярных вкусняшек

Кажется, что оно существовало всегда. Было и всё тут. Но печеньки появились совершенно случайно. Рут Грейвс с мужем владели гостиницей в Массачусетсе. И однажды женщина решила порадовать постояльцев шоколадным печеньем. Но какао как раз закончилось, и Рут решила заменить его кусочками шоколадки, посчитав, что особой разницы не будет.

Крошки не расплавились полностью, удивив женщину. А гости пришли от печенья в восторг. А потом и все остальные тоже.