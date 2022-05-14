Едим, но не знаем: нетривиальные случаи появления и изобретения популярных вкусняшек

Лакомясь сдобной булочкой или печеньем и щедро намазывая на них шоколадную пасту, полностью отдаёшься гастрономическому удовольствию. И редко когда задаёшься вопросом, как появилось то или иное лакомство, прочно занявшее место в душе и холодильнике.
Между тем как история создания некоторых вкусностей очень поучительная и необычная.
Кажется, что оно существовало всегда. Было и всё тут. Но печеньки появились совершенно случайно. Рут Грейвс с мужем владели гостиницей в Массачусетсе. И однажды женщина решила порадовать постояльцев шоколадным печеньем. Но какао как раз закончилось, и Рут решила заменить его кусочками шоколадки, посчитав, что особой разницы не будет.
Крошки не расплавились полностью, удивив женщину. А гости пришли от печенья в восторг. А потом и все остальные тоже.
Классикой кулинарного искусства считаются и булочки с изюмом. Появились они благодаря находчивости известного булочника Филиппова. Продукция филипповских пекарен уже сама по себе была достопримечательностью. И неудивительно, что свежей сдобой любил себя побаловать и московский генерал-губернатор Закревский. Но и на старуху бывает проруха: как-то разгневанный градоначальник потребовал привести к нему пекаря, обнаружив в булке запечённого таракана. Филиппов не растерялся и слопал злополучную выпечку, уверенно заявив, что это всего лишь изюм. Разгневанный Закревский кричал, что таких саек не бывает. Филиппов бросился в пекарню и ввалил к изумлению персонала в саечное тесто целое решето изюма.
Через час губернатор уже благосклонно угощался булками с правильной добавкой, а спустя день изобретение нашло отклик в душе и желудке москвичей.
Хотя есть и другие марки этого продукта, именно Nutella считается синонимом шоколадной пасты. А история её появления тоже довольно интересная. После войны итальянские кондитеры столкнулись с дефицитом какао. Один из них – Пьетро Ферреро придумал альтернативу – ореховые батончики, на которые порошка нужно было значительно меньше.
Как-то кондитер изготовил для городского праздника крупную партию лакомства. Но батончики растаяли из-за жары. Казалось, это провал… Но Ферреро решил сделать сладкие бутерброды – намазал растекшиеся батончики на ломтики свежего белого хлеба. И провал стал грандиозным успехом.
Обжаренное в панировке куриное филе – блюдо относительно молодое, придуманное в 80-х. Как раз в то время в Штатах стало трендом минимальное употребление всего жирного. И компания McDonald's из-за падения спроса на бургеры решила перейти на альтернативу из более постного мяса.
Но появились наггетсы значительно раньше. В 1950 году рецепт опубликовал профессор Роберт К. Бейкер. Он добавил в фарш специальную добавку для загущения. А особая панировка позволяла замораживать наггетсы и не теряла после размораживания своей хрусткости.
Это вкусно. Но вредно. Однако чипсы обожают дети и многие взрослые. Но мир бы не узнал о них, не будь на свете капризного миллионера и вспыльчивого кулинара. У чипсиков даже имеется официальный день рождения – 24 августа 1853 года. Именно в этот день Корнелиус Вандербильт пожелал отведать картошки-фри в заведении курорта Саратога-Спрингс. Но толщина ломтиков не устроила привередливого магната. После претензий повар психанул и на третьем возврате блюда нарезал клубни тонко-тонко, почти как бумагу. Обжарил картофельные листочки, от души посолил и подал Вандербильту. Тот пришёл в восторг, и победное шествие новинки по всему миру началось.
В рожке, брикете, упаковке – всё это мороженое. Но особый трепет вызывает эскимо – мороженое на палочке, которое так приятно поглощать в жару. Сейчас это кажется очевидным, но способ фасовки придумал в 1905 году ребёнок. Случайно. 11-летний Фрэнк Эпперсон налил себе содовую, забегался и бросил стакан с деревянной палочкой во дворе. Ночью хорошо подморозило, и мальчик с удивлением обнаружил, что замороженную содовую можно есть, держа за палочку.
Достигнув совершеннолетия, Фрэнк запатентовал своё случайное детское изобретение и продал права на леденец на палочке производителю мороженого Popsicle.
А вам доводилось случайно создавать интересные и нигде не встречавшиеся блюда или вкусовые сочетания?
Источник:
АНТИФИШКИ
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