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Едим, но не знаем: нетривиальные случаи появления и изобретения популярных вкусняшек

Едим, но не знаем: нетривиальные случаи появления и изобретения популярных вкусняшек

Автор:
14 мая 2022 18:14
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Рецепт   изобретение   появление   продукт   случай   способ   
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Лакомясь сдобной булочкой или печеньем и щедро намазывая на них шоколадную пасту, полностью отдаёшься гастрономическому удовольствию. И редко когда задаёшься вопросом, как появилось то или иное лакомство, прочно занявшее место в душе и холодильнике.

Между тем как история создания некоторых вкусностей очень поучительная и необычная.


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Кажется, что оно существовало всегда. Было и всё тут. Но печеньки появились совершенно случайно. Рут Грейвс с мужем владели гостиницей в Массачусетсе. И однажды женщина решила порадовать постояльцев шоколадным печеньем. Но какао как раз закончилось, и Рут решила заменить его кусочками шоколадки, посчитав, что особой разницы не будет.

Крошки не расплавились полностью, удивив женщину. А гости пришли от печенья в восторг. А потом и все остальные тоже.


Классикой кулинарного искусства считаются и булочки с изюмом. Появились они благодаря находчивости известного булочника Филиппова. Продукция филипповских пекарен уже сама по себе была достопримечательностью. И неудивительно, что свежей сдобой любил себя побаловать и московский генерал-губернатор Закревский. Но и на старуху бывает проруха: как-то разгневанный градоначальник потребовал привести к нему пекаря, обнаружив в булке запечённого таракана. Филиппов не растерялся и слопал злополучную выпечку, уверенно заявив, что это всего лишь изюм. Разгневанный Закревский кричал, что таких саек не бывает. Филиппов бросился в пекарню и ввалил к изумлению персонала в саечное тесто целое решето изюма.

Через час губернатор уже благосклонно угощался булками с правильной добавкой, а спустя день изобретение нашло отклик в душе и желудке москвичей.


Хотя есть и другие марки этого продукта, именно Nutella считается синонимом шоколадной пасты. А история её появления тоже довольно интересная. После войны итальянские кондитеры столкнулись с дефицитом какао. Один из них – Пьетро Ферреро придумал альтернативу – ореховые батончики, на которые порошка нужно было значительно меньше.

Как-то кондитер изготовил для городского праздника крупную партию лакомства. Но батончики растаяли из-за жары. Казалось, это провал… Но Ферреро решил сделать сладкие бутерброды – намазал растекшиеся батончики на ломтики свежего белого хлеба. И провал стал грандиозным успехом.


Обжаренное в панировке куриное филе – блюдо относительно молодое, придуманное в 80-х. Как раз в то время в Штатах стало трендом минимальное употребление всего жирного. И компания McDonald's из-за падения спроса на бургеры решила перейти на альтернативу из более постного мяса.

Но появились наггетсы значительно раньше. В 1950 году рецепт опубликовал профессор Роберт К. Бейкер. Он добавил в фарш специальную добавку для загущения. А особая панировка позволяла замораживать наггетсы и не теряла после размораживания своей хрусткости.


Это вкусно. Но вредно. Однако чипсы обожают дети и многие взрослые. Но мир бы не узнал о них, не будь на свете капризного миллионера и вспыльчивого кулинара. У чипсиков даже имеется официальный день рождения – 24 августа 1853 года. Именно в этот день Корнелиус Вандербильт пожелал отведать картошки-фри в заведении курорта Саратога-Спрингс. Но толщина ломтиков не устроила привередливого магната. После претензий повар психанул и на третьем возврате блюда нарезал клубни тонко-тонко, почти как бумагу. Обжарил картофельные листочки, от души посолил и подал Вандербильту. Тот пришёл в восторг, и победное шествие новинки по всему миру началось.


В рожке, брикете, упаковке – всё это мороженое. Но особый трепет вызывает эскимо – мороженое на палочке, которое так приятно поглощать в жару. Сейчас это кажется очевидным, но способ фасовки придумал в 1905 году ребёнок. Случайно. 11-летний Фрэнк Эпперсон налил себе содовую, забегался и бросил стакан с деревянной палочкой во дворе. Ночью хорошо подморозило, и мальчик с удивлением обнаружил, что замороженную содовую можно есть, держа за палочку.

Достигнув совершеннолетия, Фрэнк запатентовал своё случайное детское изобретение и продал права на леденец на палочке производителю мороженого Popsicle.

А вам доводилось случайно создавать интересные и нигде не встречавшиеся блюда или вкусовые сочетания?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Еда   Рецепт   изобретение   появление   продукт   случай   способ   
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2  комментария
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5k
Ыукп 5 часов назад
Как эти дурацкие вопросы в конце текста портят сам пост...
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31k
russger 58 минут назад
Ну я случайно один салатик придумал, лет 6-7 назад. Но рецепт не скажу, секрет фирмы :Р
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