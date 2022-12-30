Художник решил увековечить тех, кого мир потерял в 2022-м

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Художник-иллюстратор Мартин Брюкнер решил увековечить замечательных людей, которые ушли из жизни в 2022-м. "Мы потеряли очень много хороших людей, и своими иллюстрациями я постарался увековечить их память", - признался он.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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