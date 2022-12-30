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Художник решил увековечить тех, кого мир потерял в 2022-м

Художник решил увековечить тех, кого мир потерял в 2022-м

Автор:
30 декабря 2022 19:28
Сообщество : Искусство
Метки: Мартин Брюкнер   воспоминания   иллюстрации   искусство   памяти ушедших   портреты   творчество   ушедшие   
1319
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Художник-иллюстратор Мартин Брюкнер решил увековечить замечательных людей, которые ушли из жизни в 2022-м. "Мы потеряли очень много хороших людей, и своими иллюстрациями я постарался увековечить их память", - признался он.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мартин Брюкнер   воспоминания   иллюстрации   искусство   памяти ушедших   портреты   творчество   ушедшие   
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15  комментариев
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12k
котегRUS 55 минут назад
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40k
Бабай 5 минут назад
А прикиньте - лет через 70-80 умрут все, кто сейчас живёт. То есть 8 миллиардов человек с лишним. Грустно это, но это жизнь.
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72k
Viktor 9 минут назад
Одну бабку Лизку и узнал!
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867
РусланКрым 12 минут назад
https://stuki-druki.com/2022/umershie2022.phphttps://stuki-druki.com/2022/umershie2022.php Знаменитости, которые умерли в 2022 году. ФОТО
Источник: Штуки-дрюки ©
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935
Виктор 16 минут назад
Кто это всё? Ну кроме Елизаветы. Ни одного знакомого имени ))
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1k
КАКАнгел 17 минут назад
чтобы это заценить надо знать этих людей и не просто знать а хорошо знать ибо это шаржи не сильно отражающие личности и черты лиц. короче это минус. мы в этом году потеряли много Русских достойных людей.
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23k
Добрый Алабай 48 минут назад
Мир потерял? Чей мир, англосаксонский или гомосячий, судя по шестицветным "радугам"? Кроме бабки Лизы, никого не знаю,
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12k
Cornho 51 минуту назад
Кто это все такие? Знаю только королеву Елизавету и даму из "Она написала убийство".
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9k
GROMOZEKA Час назад
Блин, честно только сегодня узнал о смерти Мит Лоф, а теперь еще и Кулио и куча других.
Капец
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10k
kaboza Час назад
ну гангста парадайз..вообще внезапно..остальные кто?
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161
ruslan d Час назад
Отлично получилось
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