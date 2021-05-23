Иллюстрации японского художника о чувствах, которые трудно передать

Японский иллюстратор, известный как Avogado6, использует язык, который все понимают, и это при том, что это вообще не язык. Вероятно, это связано с тем, что тонкие темы и сложные эмоции, которые он передаёт, слишком сложно описать словами, именно поэтому художник выбирает заставляющие задуматься визуальные истории, которые создаёт в своем уникальном стиле. Большинство его иллюстраций похожи на пилюли, каждая из которых содержит недостатки нашего общества и психические проблемы. И стоит признать, некоторые из них действительно тяжело проглотить. Его наполненные эмоциями, мрачные и тревожные иллюстрации говорят о вещах, с которыми, как нам кажется, вряд ли бы кто-то хотел связываться; тем не менее, это довольно точное, но захватывающее отображение глубин нашего мира.