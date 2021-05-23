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Иллюстрации японского художника о чувствах, которые трудно передать

Иллюстрации японского художника о чувствах, которые трудно передать (30 фото)

Автор:
23 мая 2021 08:48
Сообщество : Искусство
Метки: иллюстрации   искусство   рисуноки   современный мир   творчество   художники   человек   эмоции   
541
30

На первый взгляд его иллюстрации могут показаться простыми, но они наполнены невероятно глубоким и, по большей части, мрачным смыслом.

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Метки: иллюстрации   искусство   рисуноки   современный мир   творчество   художники   человек   эмоции   
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3  комментария
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15k
Lelik 2 часа назад
Судя по всему- автор пытается через арт-терапию избавиться от собственной депрессии, связной со смертью(вероятно близкого, члена семьи). Но нам эта чернуха на кой край?
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15k
Maks Es 3 часа назад
Кг/Ам.
Создать говно может каждый.
Ты попробуй создать то, что людей вдохновляет.
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4k
Taf Taffus 3 часа назад
Сему художнику просто надо наняться матросом на какой-нибудь рыболовецкий траулер. 100500% после первого выхода от всей этой мути у него и следа не останется. И за одно что-то полезное для общества сделает.
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