Иллюстрации японского художника о чувствах, которые трудно передать

На первый взгляд его иллюстрации могут показаться простыми, но они наполнены невероятно глубоким и, по большей части, мрачным смыслом.
Японский иллюстратор, известный как Avogado6, использует язык, который все понимают, и это при том, что это вообще не язык. Вероятно, это связано с тем, что тонкие темы и сложные эмоции, которые он передаёт, слишком сложно описать словами, именно поэтому художник выбирает заставляющие задуматься визуальные истории, которые создаёт в своем уникальном стиле. Большинство его иллюстраций похожи на пилюли, каждая из которых содержит недостатки нашего общества и психические проблемы. И стоит признать, некоторые из них действительно тяжело проглотить. Его наполненные эмоциями, мрачные и тревожные иллюстрации говорят о вещах, с которыми, как нам кажется, вряд ли бы кто-то хотел связываться; тем не менее, это довольно точное, но захватывающее отображение глубин нашего мира.
Несмотря на 1,6 миллиона подписчиков в Twitter и 305 тысяч поклонников в Instagram, Avogado6 удалось сохранить в публичном пространстве анонимность. Все, что мы знаем, это то, что он называет себя «обычным человеком», любит химию, а его фото в профиле — это портрет известного итальянского учёного Авогадро (Avogadro). Его же иллюстрации, однако, далеки от обычных и, вероятно, заставят вас почувствовать немного больше, чем вы планировали сегодня, при этом хорошенько поразмышлять о мире, в котором все мы живём.
Источник:
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