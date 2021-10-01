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Портреты, спрятанные в фантазиях

Портреты, спрятанные в фантазиях (11 фото)

Автор:
01 октября 2021 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Ли Вагстафф   искусство   необычно   портреты   скрытые лица   творчество   человек и искусство   
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Берлинский художник Ли Вагстафф рисует картин с двойным дном. При первом взгляде они кажутся набором затейливых орнаментов, но если отступить на шаг назад, на них проступают лица, и они превращаются в причудливые портреты. Изображения лиц генерирует искусственный интеллект - этих людей никогда не существовало в мире. Вагстафф прячет их в абстракции, исследуя взаимопроникновение человека и искусства.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ли Вагстафф   искусство   необычно   портреты   скрытые лица   творчество   человек и искусство   
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