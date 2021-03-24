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Сообщество Без кота и жизнь не та 847 постов • 367 подписчиков подписаться
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Художник рисует минималистичные рисунки мемных котов

Художник рисует минималистичные рисунки мемных котов (15 фото)

Автор:
24 марта 2021 10:05
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Dailypurrr   забавно   иллюстрации   искусство   кошачьи портреты   кошки   мемы   творчество   
232
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Художник под ником Dailypurrr ведёт Инстаграм-аккаунт, где публикует минималистичные наброски котов из мемов, и получается круто.
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Метки: Dailypurrr   забавно   иллюстрации   искусство   кошачьи портреты   кошки   мемы   творчество   
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338
SerGoGo 49 минут назад
От слова худо этот художник.
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3k
Vladimir Taranovich Час назад
Художник?
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Infinite

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