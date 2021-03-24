Художник рисует минималистичные рисунки мемных котов

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Художник под ником Dailypurrr ведёт Инстаграм-аккаунт, где публикует минималистичные наброски котов из мемов, и получается круто.
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Коты настолько очаровательны даже в своих странных и глупых поступках, что постоянно попадают в мемы. И эти смешные фотографии впоследствии становятся вдохновением для художников. Например, для того, с чьим забавным творчеством мы вас познакомим.
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