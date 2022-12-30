Люди спасли слепую сову с "космическими" глазами

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Эту сову нашли на крыльце дома, и сразу заметили её особенность - "космические" глаза. Оказалось, совёнок был слеп, и врезался в стену во время полёта.
Знакомьтесь, это - Зевс (Zeus), самец совы, названный в честь греческого бога. Его нашли на крыльце дома в Калифорнии ещё в 2012 году, но он до сих пор продолжает покорять сердца. У Зевса есть особенность - он слепой, из-за чего в его глазах можно разглядеть бесконечность космоса.
Когда местные жители увидели его на крыльце, они сразу заметили, что с птицей что-то не так. Они отвезли сову к ветеринару, где у Зевса нашли повреждения - оказалось, он влетел в стену из-за слепоты. Сову забрали в центр спасения The Wildlife Learning Center на восстановление. Там Зевс живёт и по сей день - за ним ухаживают, вкусно кормят, и любят.
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Сотрудники центра приняли решение не выпускать Зевса обратно в дикую природу, так как это может быть опасно для него. Теперь этот красавец наслаждается жизнью без всяких угроз. Его любимое занятие - прогулки на открытом воздухе сидя на руке у смотрителя. Взгляните на это чудесное создание:
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Метки: дикая природа животные истории спасения история спасения птица птицы сова совы фото фотографии
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