Люди спасли слепую сову с "космическими" глазами

Когда местные жители увидели его на крыльце, они сразу заметили, что с птицей что-то не так. Они отвезли сову к ветеринару, где у Зевса нашли повреждения - оказалось, он влетел в стену из-за слепоты. Сову забрали в центр спасения The Wildlife Learning Center на восстановление. Там Зевс живёт и по сей день - за ним ухаживают, вкусно кормят, и любят.