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Люди спасли слепую сову с "космическими" глазами

Люди спасли слепую сову с "космическими" глазами

Автор:
30 декабря 2022 15:05
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   истории спасения   история спасения   птица   птицы   сова   совы   фото   фотографии   
649
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Эту сову нашли на крыльце дома, и сразу заметили её особенность - "космические" глаза. Оказалось, совёнок был слеп, и врезался в стену во время полёта.
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Метки: дикая природа   животные   истории спасения   история спасения   птица   птицы   сова   совы   фото   фотографии   
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