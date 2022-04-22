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Спасибо за добро: пожарные спасли перепуганного совёнка

Спасибо за добро: пожарные спасли перепуганного совёнка

Автор:
22 апреля 2022 20:55
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикая природа   животные   истории спасения   история спасения   пожарные   природа   птица   птицы   фото   
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Маленький совёнок, еще не умеющий летать, выпал из гнезда. К счастью, рядом с ним вовремя оказались добрые пожарные. Такой маленький, но такой значимый поступок!

Источник:

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Метки: видео   дикая природа   животные   истории спасения   история спасения   пожарные   природа   птица   птицы   фото   
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1  комментарий
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Sanar 2 часа назад
Пока спасали совёнка, погибли на пожаре 10 негров, ну оно и верно, так правильнее))))
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