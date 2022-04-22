Спасибо за добро: пожарные спасли перепуганного совёнка

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Маленький совёнок, еще не умеющий летать, выпал из гнезда. К счастью, рядом с ним вовремя оказались добрые пожарные. Такой маленький, но такой значимый поступок!
Пожарная служба Лос-Анджелеса спасла совёнка, который выпал из гнезда. Оно находилось над крышей дома в жилом районе - высота была не большой, поэтому малыш не пострадал. Однако, мама-сова никак не могла ему помочь. Местные жители увидели птенца, и позвонили в пожарную службу.
Несколько пожарных прибыли и организовали спасение совёнка. Его успешно поместили обратно в гнездо с помощью стремянки, и позже он воссоединился с матерью и другими птенцами. Мать-сова наверняка была благодарна пожарным - а они только рады помочь!
Источник:
АНТИФИШКИ
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