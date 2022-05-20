Женщина выходила уточку, от которой отказалась мать

Пока что подросшая уточка проводит время только в доме, но в скором времени Эрин планирует приучать ее к прогулкам снаружи. У нее есть еще две взрослые утки и собака, с которыми Би уже подружилась. Пока уточка в доме, хозяйка надевает ей специальный "памперс" с бантиком на хвостик, чтобы она не оставляла сюрпризы на полу.