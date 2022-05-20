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Женщина выходила уточку, от которой отказалась мать

Женщина выходила уточку, от которой отказалась мать

Автор:
20 мая 2022 14:47
Сообщество : Животные
Метки: животные   истории спасения   история спасения   птица   птицы   спасение животных   утка   утята   фото   фотографии   
629
17
Сложно это принять, но иногда природа бывает жестока даже к самым невинным существам. Недавно мама-утка отказалась от одного из своих яиц потому, что утёнок вылупился позже остальных. К счастью, рядом вовремя оказалась добрая женщина, которая заменила утёнку маму.
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Источник:

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Метки: животные   истории спасения   история спасения   птица   птицы   спасение животных   утка   утята   фото   фотографии   
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2  комментария
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6k
sumrаknn Час назад
у меня был попугай, карелл. Когда сидит рядом и можно его почесать - прикольно. Остальное время все жрёт - пульты, кнопки, провода, все. И срет, вехде. Так что это еще то удовольствие.
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БарНалей 59 минут назад
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