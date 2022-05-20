Женщина выходила уточку, от которой отказалась мать

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Сложно это принять, но иногда природа бывает жестока даже к самым невинным существам. Недавно мама-утка отказалась от одного из своих яиц потому, что утёнок вылупился позже остальных. К счастью, рядом вовремя оказалась добрая женщина, которая заменила утёнку маму.
Американка по имени Эрин обнаружила, что в утином гнезде осталось последнее яйцо. Как раз когда она подошла, утёнок начал вылупляться. Но к сожалению, мама-утка отказалась от последнего утёнка, потому что он появился на свет позже других.. Эрин пыталась показать матери утёнка, но та не желала даже с ним знакомиться. Тогда женщина решила взять дело в свои руки.
Эрин не могла оставить малышку, и решила заменить ей маму. Уточка получила кличку Би (Bea), и женщина начала активно ухаживать за ней - поселила в тёплый контейнер со всеми удобствами, кормила и чутко заботилась о ней. Уточка росла здоровой и крепкой под её присмотром, и они очень привыкли друг к другу за это время.
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Пока что подросшая уточка проводит время только в доме, но в скором времени Эрин планирует приучать ее к прогулкам снаружи. У нее есть еще две взрослые утки и собака, с которыми Би уже подружилась. Пока уточка в доме, хозяйка надевает ей специальный "памперс" с бантиком на хвостик, чтобы она не оставляла сюрпризы на полу.
Кроме этого, Би обожает гулять в большом рюкзаке, в который хозяйка помещает её во время прогулок. Совсем скоро молодая уточка начнёт исследовать дворик возле дома хозяйки, и станет более самостоятельной. Она наслаждается каждым днем своей насыщенной жизни, и наверняка очень благодарна хозяйке за спасение. Спасибо этой женщине с большим сердцем за доброе дело!
Источник:
АНТИФИШКИ
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