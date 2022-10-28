Сова стащила коня на палке, и улетела на нём, как ведьма

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Сова, летящая на палке-лошади - такое не каждый день увидишь. Кто-то вот успел сфотографировать это, чтобы точно поверили.
В Америке перед Хэллоуином все активно украшают дома, оставляя во дворе игрушки и другое. Эта история произошла в городке Юрика. Местный житель заснял сову, которая летела в небе на "метле", как ведьма. Но оказалось, птица украла с соседнего двора игрушечную палку-лошадь - и полетела на ней, словно ведьма. "Если у вашего ребёнка пропала игрушечная лошадь - поговорите об этом с совой!" - написал автор фото, Эрик Линд.
Пост с совой собрал тысячи лайков, но многие пользователи забеспокоились за сову - вдруг она как-то застряла или её привязали к этой палке. Но мужчина уверил, что с совой всё в порядке - позже ее даже видели с той же лошадью на дереве. В этом районе уже полгода обитает небольшая совиная семья, и все их здесь знают, уважая их пространство.
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Вот как отреагировали комментаторы: "Ничего вы не понимаете, это - ведьма, переодетая совой", "Боже, и надо было такое заметить!", "Теперь тоже хочу увидеть сову на коне вживую".
Источник:
АНТИФИШКИ
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