FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12980 постов • 1387 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Сова стащила коня на палке, и улетела на нём, как ведьма

Сова стащила коня на палке, и улетела на нём, как ведьма

Автор:
28 октября 2022 18:50
Сообщество : Животные
Метки: США   животные   забавно   истории   птица   птицы   смешные животные   сова   совы   фото   
184
5
Сова, летящая на палке-лошади - такое не каждый день увидишь. Кто-то вот успел сфотографировать это, чтобы точно поверили.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: США   животные   забавно   истории   птица   птицы   смешные животные   сова   совы   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1
А что вы тут делаете? 3 часа назад
В Хогвартс понесла)))) новая метла-конь для Гарри)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

65308



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Фастфуд по-советски: как это было
Фастфуд по-советски: как это было
«Неуловимые мстители»: как искали актеров на главные роли и почему поменяли название фильма
«Неуловимые мстители»: как искали актеров на главные роли и почему поменяли название...
Набирающие популярность в сообществах
30 забавных обломов из серии "Ожидание и реальность"
30 забавных обломов из серии "Ожидание и реальность"
Для обитателей зоопарка устроили забавный день с тыквами
Для обитателей зоопарка устроили забавный день с тыквами
20 причин подписаться на канал Фишек в Viber
20 причин подписаться на канал Фишек в Viber
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ушла эпоха

Лучшие демотиваторы
Packard дверей много не бывает

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#дтп#аварии#авто аварии#факты#Еда#милота#красота
#Юмор#Прикол#подборка#картинки#дети#удивительно#фотографии#забавно#новости#Toyota
#животные#интересное#автомобили#автомир#Приколы#история#в мире#креатив#США#Вещи
А мы здесь все точно поместимся? А мы здесь все точно поместимся? Женщина установила камеру на кормушку, и умилилась результату Женщина установила камеру на кормушку, и умилилась результату В Новой Зеландии полиция "задержала" двух пингвинов, которые забрели в суши-бар В Новой Зеландии полиция "задержала" двух пингвинов, которые забрели в суши-бар Женщина нашла яйцо в разоренном гнезде, и не смогла оставить его Женщина нашла яйцо в разоренном гнезде, и не смогла оставить его Одинокого павлина ловили всем городом, а он просто искал любовь Одинокого павлина ловили всем городом, а он просто искал любовь Совы - длинноножки Совы - длинноножки

На что жалуетесь?

Вернуться