Сова стащила коня на палке, и улетела на нём, как ведьма

Пост с совой собрал тысячи лайков, но многие пользователи забеспокоились за сову - вдруг она как-то застряла или её привязали к этой палке. Но мужчина уверил, что с совой всё в порядке - позже ее даже видели с той же лошадью на дереве. В этом районе уже полгода обитает небольшая совиная семья, и все их здесь знают, уважая их пространство.