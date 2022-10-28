Девушка увидела мышку на асфальте - и думала, что её уже не спасти

Через пару недель мышонок совсем одомашнился: "Он любит сидеть у меня на руках, а еще - заснуть в кармане на рубашке, и теперь регулярно пользуется такой возможностью. У него появилось больше шерсти, и я начала брать его с собой на улицу. Выходит он только у меня на руках, и сначала всегда попискивает. Мыться всё еще не полюбил".