Девушка увидела мышку на асфальте - и думала, что её уже не спасти

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Кто-то скажет: "Да зачем спасать этих грызунов, их и так полно!", а другой человек искренне поможет и спасёт маленькую жизнь.. Эта россиянка живёт в Германии, и недавно поделилась трогательной историей спасения.
Россиянка под ником Virilvi живёт в Германии. Она заметила этого мышонка возле дороги. Малыш неподвижно лежал на асфальте - и девушка посчитала, что его уже не спасти, но решила отнести его подальше.. Вдруг она увидела, что мышонок пошевелил лапкой. Оказалось, он был еще жив. К тому моменту девушка не могла оставить его одного, и понесла с собой домой.
Девушка изучила информацию в интернете, и начала заботиться о крохе. Дома она искупала его и накормила из пипетки, после чего мышонок сладко заснул. "Знаете, у вселенной классное чувство юмора. Только мышонка мне не хватало для полного счастья. Я была уверена, что он мёртв, и решила просто перенести его в другое место. Но он пошевелил лапкой, и всё. Оставить его там я уже не смогла," - пишет девушка.
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Спасительница вела целый дневник в соцсетях, где рассказывала о состоянии мышонка. "На второй день он наконец открыл глаза, и лениво оглядел, что происходит вокруг. Он много ел, спал, и даже ругался на меня, когда я его купала. Кажется, его всё вполне устраивает," - написала девушка. С каждым днем мышонок становился сильнее и любопытнее, и начал привыкать к своей опекунше.
Через пару недель мышонок совсем одомашнился: "Он любит сидеть у меня на руках, а еще - заснуть в кармане на рубашке, и теперь регулярно пользуется такой возможностью. У него появилось больше шерсти, и я начала брать его с собой на улицу. Выходит он только у меня на руках, и сначала всегда попискивает. Мыться всё еще не полюбил".
На данный момент со дня спасения мышонка прошло три недели. Он счастливо живет с опекуншей, а она рада иметь такого компаньона. Спасибо доброй девушке за спасение маленькой жизни!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Уж кто, так мыши с крысами точно не вымрут и не станут исчезающим видом.