FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12975 постов • 1378 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Девушка увидела мышку на асфальте - и думала, что её уже не спасти

Девушка увидела мышку на асфальте - и думала, что её уже не спасти

Автор:
28 октября 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: грызуны   дикая природа   животные   истории спасения   история спасения   мыши   мышь   фото   фотографии   
334
15
Кто-то скажет: "Да зачем спасать этих грызунов, их и так полно!", а другой человек искренне поможет и спасёт маленькую жизнь.. Эта россиянка живёт в Германии, и недавно поделилась трогательной историей спасения.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: грызуны   дикая природа   животные   истории спасения   история спасения   мыши   мышь   фото   фотографии   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
365
дмитрий 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
571
partners74 11 минут назад
Мистер Джинглс?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Цыц тут у меня 13 минут назад
Судя по рукам, "девушке" лет 60, не меньше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
SolomonA 16 минут назад
Прогестерон и окситоцин - они такие...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
krivsan 39 минут назад
капец,этой осенью не знал как спасаться от этих мелких тварей,целый выводок был,штук 10 отправил к мышиному богу,4 мышеловки,клей,жрали все на кухне,живу в своем доме, а эти твари обычно осенью на "зимние квартиры"расселяются
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Strelok_kai 49 минут назад
Как радостно знать, что есть такие люди
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

65214



Другие посты автора
Популярное в сообществах
О миграции россиян в Казахстан. Мемы и реакция соцсетей
О миграции россиян в Казахстан. Мемы и реакция соцсетей
Курс экономической теории в мемах
Курс экономической теории в мемах
Набирающие популярность в сообществах
Взрослые тайны и проблемы детской передачи «Спокойной ночи, малыши», которой нет равных
Взрослые тайны и проблемы детской передачи «Спокойной ночи, малыши», которой нет равных
Факты об окружающем мире, о которых вы даже не догадывались
Факты об окружающем мире, о которых вы даже не догадывались
20 причин подписаться на канал Фишек в Viber
20 причин подписаться на канал Фишек в Viber
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Packard дверей много не бывает

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#подборка#авто аварии#люди#дети#Toyota#Приколы#дикая природа#пешехода сбили
#Юмор#интересно#дтп#история#факты#СССР#Еда#автомир#креатив#пешеходный переход
#интересное#Прикол#аварии#фотографии#автомобили#в мире#картинки#удивительно#новости#США
20 причин подписаться на канал Фишек в Viber 20 причин подписаться на канал Фишек в Viber В Австралии спасли питона, который съел "подставное" яйцо В Австралии спасли питона, который съел "подставное" яйцо В пещерах обнаружили слабую собаку, которая едва двигалась В пещерах обнаружили слабую собаку, которая едва двигалась Девушка смастерила мини-кафе для грызунов - и делает милейшие фото Девушка смастерила мини-кафе для грызунов - и делает милейшие фото Женщина выходила сиротку-бельчонка - и устроила ему фотосессию Женщина выходила сиротку-бельчонка - и устроила ему фотосессию Женщина выходила уточку, от которой отказалась мать Женщина выходила уточку, от которой отказалась мать

На что жалуетесь?

Вернуться