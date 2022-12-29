20 примеров "городских адов", которые похожи на фантастический фильм

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Достижения человека во всех областях науки позволяют значительно улучшить нашу повседневную жизнь. Но у всего этого есть и своя “темная” сторона. Многое из того, что характеризует наш современный мир, тревожно напоминает самые антиутопические романы и фильмы. В этом посте вы увидите по-настоящему катастрофические изображения.
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Люди совершают религиозные ритуалы у реки Ямуна, Индия, которая вспенивается из-за сбрасываемых в нее промышленных отходов
Александра, старейший городок Южной Африки, расположенный на берегу реки Юкскей на окраине Йоханнесбурга
Они выглядят как две склеенные картинки, но на самом деле это одна фотография района Аризоны, который находится практически в пустыне
Сообщество городской бедноты, застроенное многоэтажными кондоминиумами. Кесон-Сити, Филиппины
Трущобы на окраине Свакопмунда, второго по величине города Намибии. У жителей нет водопровода, канализации или доступа к электричеству
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А последнее фото конечно Челябинск, правда 2018 год, и туман выглядит угрожающе, но такое бывает крайне редко.
А вспомните Москву в августе 2010! Но это не значит, что Москва - "городской ад".