20 примеров "городских адов", которые похожи на фантастический фильм

Достижения человека во всех областях науки позволяют значительно улучшить нашу повседневную жизнь. Но у всего этого есть и своя “темная” сторона. Многое из того, что характеризует наш современный мир, тревожно напоминает самые антиутопические романы и фильмы. В этом посте вы увидите по-настоящему катастрофические изображения.

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Порт Бейрута - декорация к фильму ужасов 0 Источник: Надпись: Это сделало моё правительство.

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Загрязнение воздуха в столице Монголии 0 Источник:

Дакка, Бангладеш 0 Источник:

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Воды возвращают весь мусор, который хранился в них на протяжении многих лет, Мумбаи 0 Источник:

Центральная Калифорния 0 Источник:

Движение в Лос-Анджелесе 0 Источник:

Люди совершают религиозные ритуалы у реки Ямуна, Индия, которая вспенивается из-за сбрасываемых в нее промышленных отходов 0 Источник:

Александра, старейший городок Южной Африки, расположенный на берегу реки Юкскей на окраине Йоханнесбурга 0 Источник:

Они выглядят как две склеенные картинки, но на самом деле это одна фотография района Аризоны, который находится практически в пустыне 0 Источник:

Неаполь, Италия 0 Источник:

Путаница кабелей и водопроводных труб в Бразилии 0 Источник:

Отель в Лодзи, Польша 0 Источник:

Бангкок, Таиланд 0 Источник:

Гонконг 0 Источник:

Многоквартирные дома с высокой плотностью застройки в Гонконге 0 Источник:

Макао 0 Источник:

Каир, Египет 0 Источник:

Сообщество городской бедноты, застроенное многоэтажными кондоминиумами. Кесон-Сити, Филиппины 0 Источник:

Трущобы на окраине Свакопмунда, второго по величине города Намибии. У жителей нет водопровода, канализации или доступа к электричеству 0 Источник:

Гавана, Куба 0 Источник: