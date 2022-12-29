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20 примеров "городских адов", которые похожи на фантастический фильм

20 примеров "городских адов", которые похожи на фантастический фильм

Автор:
29 декабря 2022 22:42
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Современный   антиутопия   городской   мир   фантастический   фильм   
1720
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Достижения человека во всех областях науки позволяют значительно улучшить нашу повседневную жизнь. Но у всего этого есть и своя “темная” сторона. Многое из того, что характеризует наш современный мир, тревожно напоминает самые антиутопические романы и фильмы. В этом посте вы увидите по-настоящему катастрофические изображения.
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Метки: Жизнь   Современный   антиутопия   городской   мир   фантастический   фильм   
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8  комментариев
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63k
Татьяна Юсова Час назад
Комментарий к фото
И это Челябинск!
А последнее фото конечно Челябинск, правда 2018 год, и туман выглядит угрожающе, но такое бывает крайне редко.
А вспомните Москву в августе 2010! Но это не значит, что Москва - "городской ад".
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28k
Alex 24 минуты назад
Планета перенаселена, некоторые расы, абсолютно не нужны, как блохи на собаке, ресурсы зря уничтожают и паразитируют, пора природе подчистить свою поверхность от паразитов
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45
Серж Полчаса назад
Часть фото притянуто за уши, особенно HK и Макао. Сразу видно что автор там не был, иначе не было этой чуши.
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1k
Змей Горыныч 2 часа назад
Киев. Осокорки
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