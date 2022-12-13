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Это Австралия, детка: 30 веских причин никогда туда не ехать

Это Австралия, детка: 30 веских причин никогда туда не ехать

Автор:
13 декабря 2022 21:19
Сообщество : Факты
Метки: Австралия   Жизнь   австралийцы   интересное   мир   природа   страны   факты   фото   фотографии   
1267
31
Хотя Австралия - живописная, удивительная и полная природных уникальностей страна, некоторые вещи, привычные для её жителей, обычному человеку покажутся полной диковинкой. Иногда кажется, что эту страну захватывает природа и её обитатели! Посмотрим на некоторые кадры, которые красноречиво рассказывают о том, с чем можно столкнуться в Австралии.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   Жизнь   австралийцы   интересное   мир   природа   страны   факты   фото   фотографии   
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7  комментариев
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9k
Shtoppi 50 минут назад
<<Это Австралия, детка: 30 веских причин никогда туда не ехать>>
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А еще они там все ходят вверх ногами

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13k
Святослав 5 минут назад

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7k
Артём 12 минут назад
"Австралия"! Первая же картинка с Амазонки!
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1k
Lexx 24 минуты назад
А если змея упадёт с самолёта, она разобьётся?
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16k
Поручик Полчаса назад
Первая (и главная) причина не ехать в Австралию - "конская" стоимость авиабилетов туда.
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