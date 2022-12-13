<<Это Австралия, детка: 30 веских причин никогда туда не ехать>>

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Хотя Австралия - живописная, удивительная и полная природных уникальностей страна, некоторые вещи, привычные для её жителей, обычному человеку покажутся полной диковинкой. Иногда кажется, что эту страну захватывает природа и её обитатели! Посмотрим на некоторые кадры, которые красноречиво рассказывают о том, с чем можно столкнуться в Австралии.
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В некоторых местах здесь и вода опасна. Вот, объявление у пресного водоёма предупреждает, что в воде могут содержаться амебы, вызывающие амебный менингит - редкое заболевание, которое может иметь фатальный исход
Крохотная медуза ируканджи - одно из самых опасных существ в австралийских водах. Их размер составляет примерно 12 на 25 мм, а яд - в 100 раз сильнее, чем у кобры
Синекольчатый осьминог - одно из самых ядовитых животных в мире. Силы его яда достаточно, чтобы убить человека - при этом смерть наступает через 15 минут после введения яда, если не оказать помощь
Улитка конус – хищный брюхоногий моллюск. Их укусы могут вызвать паралич дыхательных мышц и привести к летальному исходу
Еще одно предупреждение о том, что в местных водах обитает бородавчатка - эти рыбы считаются самыми ядовитыми рыбами в мире
Эти рыбы неподвижно лежат на дне, поэтому их трудно заметить. С первого взгляда они выглядят как камень. На их спинном плавнике есть острые колючки, проникновение которых причиняет сильнейшую боль с возможным параличом. В объявлении советуют осторожнее передвигаться в воде и смотреть под ноги, а также использовать обувь с толстой подошвой при плавании.
Австралия - это когда опять приходится выпроваживать змею, которая заползла в твой магазин
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А еще они там все ходят вверх ногами