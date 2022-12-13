<<Это Австралия, детка: 30 веских причин никогда туда не ехать>>

Эти рыбы неподвижно лежат на дне, поэтому их трудно заметить. С первого взгляда они выглядят как камень. На их спинном плавнике есть острые колючки, проникновение которых причиняет сильнейшую боль с возможным параличом. В объявлении советуют осторожнее передвигаться в воде и смотреть под ноги, а также использовать обувь с толстой подошвой при плавании.