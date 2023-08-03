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Мэр пригласил стриптизерш на празднование Дня отца

Мэр пригласил стриптизерш на празднование Дня отца

Автор:
03 августа 2023 12:44
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Мексика   день отца   мир   мэр   праздник   стриптиз   
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Сотни отцов собрались в субботу в зале заседаний муниципалитета города Уэуэтан, Мексика. В честь Дня отца мэр Мигель Виллалобос предложил им послушать живую музыку, посмотреть комедийное шоу и поучаствовать в розыгрыше бытовой техники, после чего на сцену вышла группа стриптизерш.

"Завтра! Не забудьте, мероприятие только для пап, этот день настал", - гласило приглашение. Однако на праздник пришли и женщины с детьми. Гвоздем программы стало выступление раскованных танцовщиц. Мужчины пришли в восторг, а женщинам пришлось спешно выводить детей из зала.

Местная феминистская организация осудила выступление девушек из-за сексуального подтекста их танцев.

"День отца был задуман для того, чтобы подчеркнуть важность фигуры отца, его роль в интеграции и поддержании семейной ячейки. Мы огорчены тем фактом, что мэр города Хосе Мануэль Анхель Виллалобос по случаю этого праздника организовал шоу, основанное на гендерных стереотипах и сводящее женщин к сексуальным объектам. Подчинение женщин, их объективация представляет собой насилие", - сказано в заявлении коллектива.

Феминистки также призвали местных чиновников пройти соответствующее обучение по гендерным вопросам, чтобы не допустить нарушения прав женщин.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Мексика   день отца   мир   мэр   праздник   стриптиз   
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22  комментария
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12k
Евгений 2 часа назад
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6k
livaneth 2 минуты назад
Какие-то стриптизерши совсем не аппетитные
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383
Konstantin Lebedev 17 минут назад
Мексика заплывает жиром...
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−14
Juri 23 минуты назад
Чё то в Мексику захотелось
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19
Абвгд Еёжзиклмн 41 минуту назад
Если стриптиз то тогда "День бати", а не отца.
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30k
Григорий 46 минут назад
Мэр похож на молодого цыгана - и одеждой, и золотом на шее-руках, и котлы огромные.. Деревенька у него небольшая, 30 тысяч душ всего.
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17k
Сергей 52 минуты назад
Ссылка youtu.be
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47k
Максим Т. 54 минуты назад
А снимали на Siemens C65?
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21k
Axel 55 минут назад
"Местная феминистская организация осудила... "

Да пошли они на... или в... Хороший мэр и конкурсы интересные). Везде бы таких
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4k
dangora Час назад
Где можно проголосовать за этого мэра?!
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19k
Bill Час назад
Бодипозитивные стриптизерши в семейных трусах? - пусть они мне платят деньги за просмотр.
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15k
banzai7 Час назад
Наверное в Мексике такие фигуры в тренде.
На мой личный вкус они ээээ
полноваты.
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53k
smakido Час назад
Ситуация, конечно, неоднозначная, но танцовщицы сочные и весьма.
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11k
Кот Бегемот 2 часа назад
И мер хороший и праздник весёлый. А феминистки (сказано же "не забудьте, мероприятие только для пап") хай в зависти захлебнуться слюной.
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Только два вопроса.
1. Какому отцу не понравится по крайне мере смотреть на стриптизершу? Конечно лучше в компании таких же отцов и без семьи рядом.
2. Почему феминистки против "сексуального подтекста"? Они же за равенство и свободу для женщин, не знаю от чего. Если женщина сделала выбор, она имеет право на свободу. А тут феминистки ограничивают права женщин! Слов нет.
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11k
Copycat 2 часа назад
Мэр сделал всё правильно, только упустил одну деталь: на такой "день отца" надо было приглашать только отцов без жен и детей
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19k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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78k
Доктор Джонс 2 часа назад
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