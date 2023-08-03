Мэр пригласил стриптизерш на празднование Дня отца

Сотни отцов собрались в субботу в зале заседаний муниципалитета города Уэуэтан, Мексика. В честь Дня отца мэр Мигель Виллалобос предложил им послушать живую музыку, посмотреть комедийное шоу и поучаствовать в розыгрыше бытовой техники, после чего на сцену вышла группа стриптизерш.
"Завтра! Не забудьте, мероприятие только для пап, этот день настал", - гласило приглашение. Однако на праздник пришли и женщины с детьми. Гвоздем программы стало выступление раскованных танцовщиц. Мужчины пришли в восторг, а женщинам пришлось спешно выводить детей из зала.
Местная феминистская организация осудила выступление девушек из-за сексуального подтекста их танцев.
"День отца был задуман для того, чтобы подчеркнуть важность фигуры отца, его роль в интеграции и поддержании семейной ячейки. Мы огорчены тем фактом, что мэр города Хосе Мануэль Анхель Виллалобос по случаю этого праздника организовал шоу, основанное на гендерных стереотипах и сводящее женщин к сексуальным объектам. Подчинение женщин, их объективация представляет собой насилие", - сказано в заявлении коллектива.
Феминистки также призвали местных чиновников пройти соответствующее обучение по гендерным вопросам, чтобы не допустить нарушения прав женщин.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Да пошли они на... или в... Хороший мэр и конкурсы интересные). Везде бы таких
На мой личный вкус они ээээ
полноваты.
1. Какому отцу не понравится по крайне мере смотреть на стриптизершу? Конечно лучше в компании таких же отцов и без семьи рядом.
2. Почему феминистки против "сексуального подтекста"? Они же за равенство и свободу для женщин, не знаю от чего. Если женщина сделала выбор, она имеет право на свободу. А тут феминистки ограничивают права женщин! Слов нет.