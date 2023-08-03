Мэр пригласил стриптизерш на празднование Дня отца

Местная феминистская организация осудила выступление девушек из-за сексуального подтекста их танцев.

"День отца был задуман для того, чтобы подчеркнуть важность фигуры отца, его роль в интеграции и поддержании семейной ячейки. Мы огорчены тем фактом, что мэр города Хосе Мануэль Анхель Виллалобос по случаю этого праздника организовал шоу, основанное на гендерных стереотипах и сводящее женщин к сексуальным объектам. Подчинение женщин, их объективация представляет собой насилие", - сказано в заявлении коллектива.