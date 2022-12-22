Ник Фьюри, отвечающий за голливудскую кассу: 15 фактов о Сэмюэле Л. Джексоне

Его фильмография настолько велика, что Самюэла знают зрители с самыми разными вкусами, от фанатов творчества Тарантино до поклонников «Звездных войн» и киновселенной Marvel.
Он начал грязно ругаться, чтобы не запинаться
До того как Сэмюэл Л. Джексон стал одним из самых успешных актеров Голливуда, он испытывал трудности при общении с людьми. В детстве его дразнили из-за запинок в речи, поэтому он почти целый год в школе старался молчать. Однажды он взял инициативу в свои руки и принялся изучать разные техники дыхания, чтобы побороть недуг. Тогда Сэмюэл нашел лекарство от запинок — ругательства, которые позже стали неотъемлемой частью его публичного образа.
Необычная методика вновь пригодилась гораздо позже, на съемках вестерна «Джанго освобожденный» — только уже не для Сэмюэла, а для его коллеги по фильму Леонардо ДиКаприо. Ему было ужасно некомфортно играть совершенно отвратительного человека, который постоянно грязно выражается. ДиКаприо смог справиться только благодаря Сэмюэлу, который подавал ему пример, свободно матерясь на съемочной площадке.
Сэмюэл Л. Джексон собирался стать морским биологом
В 60-х Джексон учился в колледже, собираясь однажды стать морским биологом. Однако после того как он увидел выступление труппы афроамериканцев, Сэмюэл решил, что его настоящее призвание — быть актером. Тогда Джексон поменял свою специализацию на актерское мастерство и присоединился к ансамблю, который вдохновил его на выбор профессии.
Прилежно учился, потому что боялся призыва в армию
Юность Сэмюэла Л. Джексона прошла в тени войны во Вьетнаме, которая все еще шла во время его призывного возраста. Актер жутко боялся перспективы отправиться на другой континент с не самой миролюбивой миссией, чего старался всеми силами избежать. Для этого Сэмюэл учился втройне усерднее — он понимал, что при недостаточно высокой успеваемости его наверняка отошлют на фронт.
«Я был обязан остаться в школе. Либо я получаю хорошие оценки, либо меня отправят во Вьетнам — таким было положение вещей в мои 19 лет».
Его растили бабушка с дедушкой
Сэмюэл Л. Джексон родился в Вашингтоне, где его растили бабушка и дедушка вплоть до поступления в колледж. Мать Джексона жила поблизости, но она лишь навещала его на Рождество и во время летних праздников до того, как сыну исполнилось девять лет, а отец Сэмюэла умер из-за алкоголизма.
Несмотря на такое детство, Сэмюэл Л. Джексон никогда не говорил плохо о своих родителях в интервью. Вместо этого он благодарил бабушку и дедушку.
«Каждый день они вдохновляли меня вставать и идти на работу. Они были любящими, строгими и богобоязненными».
Джексон — самый денежный актер в истории
На счету Сэмюэла Л. Джексона уже больше 150 фильмов, включая блокбастеры калибра «Звездных войн» и киновселенной Marvel. Учитывая этот факт, неудивительно, что общая касса фильмографии актера достигла совершенно астрономической суммы — больше 13 млрд долларов сборов в мировом прокате.
Был волонтером на похоронах Мартина Лютера Кинга
Убийство Мартина Лютера Кинга 4 апреля 1968 года побудило молодого Сэмюэла Л. Джексона примкнуть к движению за гражданские права. Еще будучи в колледже, Сэмюэл на несколько дней слетал из Атланты в Мемфис, чтобы поучаствовать в марше в поддержку мусорщиков. Вернувшись в Атланту, он вызвался быть волонтером на похоронах Мартина Лютера Кинга.
«Помню, я видел людей вроде Гарри Белафонте и Сидни Пуатье. Людей, которых даже не думал встретить, не говоря уже о том, чтобы однажды с ними познакомиться. Воспоминания о похоронах — одно сплошное пятно».
Сэмюэл выпросил уникальный световой меч для роли в «Звездных войнах»
Джексон всегда был большим фанатом «Звездных войн», так что мгновенно принял предложение сыграть джедая Мейса Винду в трилогии приквелов. У него была лишь одна просьба для Джорджа Лукаса: Сэмюэл очень хотел фиолетовый световой меч. Раньше оружие в «Звездных войнах» делилось по цветам строго: синие или зеленые мечи у джедаев, красные у ситхов. Тем не менее Лукас неохотно согласился сделать исключение. Джексон прокомментировал свое необычное требование в интервью:
«У нас была большая арена, сражение с джедаями или вроде того. И я такой, ну черт, я хочу иметь возможность найти себя в этой большой сцене. Так что я сказал Джорджу: “Думаешь, может, получится сделать мне фиолетовый световой меч?”».
У него собственный консультант по парикам
В реальной жизни Джексон лысый, однако у многих его персонажей запоминающиеся прически. В этом большая заслуга Роберта Л. Стивенсона — персонального консультанта по парикам и стилиста, который работает с Джексоном на протяжении многих лет и помогает ему подбирать образы для каждого фильма.
Режиссерам приходится работать на условиях Сэмюэла
Джексон называет себя «строгим бригадиром» для режиссеров. Речь о том, что в каждом контракте актер обязательно указывает перечень особых условий работы — и они не обсуждаются.
Больше всего Сэмюэл прославился своей любовью к гольфу. Неважно, в каком фильме он снимается, в рабочем графике непременно должна быть предусмотрена возможность выбираться на поле с клюшкой как минимум два раза в неделю. Папарацци обожают эту повадку Джексона, поскольку актер предпочитает играть в гольф в ярких нарядах.
Актер так хорошо сыграл одну из своих ролей, что ради него вернули номинацию в Каннах
В 1991 году в прокат вышла мелодрама «Лихорадка джунглей» Спайка Ли. На тот момент все еще не самый известный Сэмюэл Л. Джексон сыграл в фильме одного из второстепенных персонажей, Гейтора Пьюрифая, и свел критиков всего мира с ума своим талантом.
Актерская игра Джексона оказалась настолько утонченной и впечатляющей, что его наградили на множестве церемоний. Организаторы Каннского кинофестиваля даже вернули давно забытую награду «Лучший актер второго плана» специально для того, чтобы отметить работу Сэмюэла. Ранее эту ветвь вручали всего три раза.
Он обожает смотреть свои работы
Многие актеры признаются, что терпеть не могут смотреть на себя на экране, поэтому посещение премьерных показов для них — что-то вроде пытки. По этой же причине они стараются ограничиться всего одним просмотром собственных лент. Сэмюэл Л. Джексон в этом плане выделяется — он обожает наслаждаться результатами своей работы. Ему мало просто увидеть фильм с собственным участием на премьере — часто после этого он покупает билеты на обычные сеансы, чтобы полюбоваться собой еще пару-тройку раз.
Актер признавался, что главное сожаление его молодости — отсутствие возможности посмотреть на свою игру в постановках со стороны.
«Даже в свои театральные годы, я мечтал иметь возможность посмотреть постановки с моим участием — чтобы увидеть себя на сцене! Обожаю смотреть на свои работы».
Жена — его главный критик
Сэмюэл Л. Джексон познакомился со своей будущей женой Латаней Ричардсон в 1974 году, когда оба ходили в разные колледжи, находящиеся поблизости. Они сразу начали встречаться, поженились в 1980-м и с тех пор живут вместе. Возможно, секрет неугасающей любви пары отчасти состоит и в том, что Латаня не боится говорить своему мужу правду. Ричардсон всегда предельно честна при оценке работы Сэмюэла, даже когда у нее складывается негативное мнение.
Жена Джексона неоднократно говорила, что даже при большом таланте мужа многие его работы были «бескровными». Сэмюэлу понадобилось много времени, чтобы понять эту критику, но в итоге она помогла ему совершенствовать свое мастерство.
Сэмюэл Л. Джексон прославился в 45 лет
Несмотря на славу и влияние, которые Сэмюэл имеет в современном Голливуде, его карьера долгое время буксовала. Он обучился театральному искусству в колледже, переехал в Нью-Йорк и долгое время играл малоизвестные роли.
Большим прорывом для Джексона стал образ киллера Джулса Уиннфилда в драме «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино. Благодаря этому фильму 45-летний актер-ветеран наконец стал всемирно известным. Кстати говоря, режиссер не сомневался в таланте Сэмюэла, поскольку Джулса Уиннфилда он придумал специально для актера. Джексона это растрогало.
«Знать, что кого-то вроде Джулса написали специально для меня… Я был потрясен, благодарен, невежествен — всей комбинацией того, чем можно быть, осознавая, что кто-то решил предоставить тебе подобную возможность».
2004 год — самый крутой в карьере актера
Учитывая количество ролей Джексона, вполне ожидаемо, что не каждое произведение с его участием оказывалось шедевральным или даже просто сносным.
Так сложилось, что в 2004 году Сэмюэл Л. Джексон снялся одновременно в самом высокооцененном и самом раскритикованном фильмах в своей карьере. Вершиной стала анимационная лента «Суперсемейка» от студии Pixar, где Джексон озвучил супергероя Фрозона — у картины 97% положительных рецензий. Примерно в то же время в прокат вышел художественный фильм «Амнезия», тоже с участием Сэмюэла — у детективного триллера всего 1% положительных рецензий. Неудивительно, что катастрофически провальную ленту сейчас уже почти никто не помнит.
Внешность Ника Фьюри в комиксах Marvel скопирована с Сэмюэла Л. Джексона
Когда стало известно, что Сэмюэл Л. Джексон сыграет суперагента Ника Фьюри в киновселенной Marvel, нашлось много недовольных кастингом. Якобы студия изменила расу персонажа, ведь в фильме «Обезглавить Гидру» 1998 года Ника Фьюри сыграл белый актер Дэвид Хассельхофф.
Ирония в том, что еще до кастинга Сэмюэла Л. Джексона его герой Фьюри уже давно выглядел очень похоже на актера в комиксах Marvel. Более того, сходство оказалось не случайным: создатель этой версии персонажа Марк Миллар признался, что срисовал Фьюри с Джексона. Автор извинился за свой поступок, на что Джексон ответил:
«Нет, чувак! Спасибо за контракт на девять фильмов!».
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