Ник Фьюри, отвечающий за голливудскую кассу: 15 фактов о Сэмюэле Л. Джексоне

До того как Сэмюэл Л. Джексон стал одним из самых успешных актеров Голливуда, он испытывал трудности при общении с людьми. В детстве его дразнили из-за запинок в речи, поэтому он почти целый год в школе старался молчать. Однажды он взял инициативу в свои руки и принялся изучать разные техники дыхания, чтобы побороть недуг. Тогда Сэмюэл нашел лекарство от запинок — ругательства, которые позже стали неотъемлемой частью его публичного образа.

Необычная методика вновь пригодилась гораздо позже, на съемках вестерна «Джанго освобожденный» — только уже не для Сэмюэла, а для его коллеги по фильму Леонардо ДиКаприо. Ему было ужасно некомфортно играть совершенно отвратительного человека, который постоянно грязно выражается. ДиКаприо смог справиться только благодаря Сэмюэлу, который подавал ему пример, свободно матерясь на съемочной площадке.

Сэмюэл Л. Джексон собирался стать морским биологом