Пещера со всеми удобствами

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В штате Огайо в США можно отыскать пещеру, в которой можно пожить с комфоротм. Гостей ждут две спальни и ванных, кухня, гостиная и бильярд.
У входа в пещеру расположена гидромассажное джакузи, мангальная зона и зарядка для электрокара.
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