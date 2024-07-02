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Сообщество Жизнь в США 1343 поста • 267 подписчиков подписаться
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Пещера со всеми удобствами

Пещера со всеми удобствами

Автор:
02 июля 2024 06:53
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   жильё   интересно   комфорт   пещера   
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В штате Огайо в США можно отыскать пещеру, в которой можно пожить с комфоротм. Гостей ждут две спальни и ванных, кухня, гостиная и бильярд.

У входа в пещеру расположена гидромассажное джакузи, мангальная зона и зарядка для электрокара.

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Метки: Видео   США   жильё   интересно   комфорт   пещера   
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1  комментарий
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Самуил Маршак Час назад
Необычно, но уютно. Не отказался бы пожить
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4072 поста (4073 в горячем)

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