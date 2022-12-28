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Песня Золушки Поет юная Людмила Сенчина

Песня Золушки Поет юная Людмила Сенчина

Автор:
28 декабря 2022 19:31
Метки: СССР   Сенчина   видео   факты   
548
1

Просто слушаешь и не можешь наслушаться . Вот как ?! Как так произошло , что какой то ублюдок в жёлтокрасном костюме с буквой "М" на груди , с абсолютно "банутым выражением рожи и с красными накрашенными губами победил страну в которой такие девушки пели такие песни таким голосом ?!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Всех С Наступающим Новым Годом !!!

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Метки: СССР   Сенчина   видео   факты   
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14  комментариев
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63k
Татьяна Юсова 2 часа назад
А кто такой "ублюдок в жёлтокрасном костюме с буквой "М" на груди"?
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2k
evzhur 12 минут назад
Она недавно умерла. Был на ее концерте лет 6 назад. Она еще много других песен исполняла, в частности, песню из Бандитского Петербурга (говорила, что она ей очень нравится).
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30
Андрей Рябенко 43 минуты назад
Можно поконкретней про мужика, который победил? Имя, фамилия, место работы.
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8k
ron 44 минуты назад
И как легко и красиво поет, не размахивая голой жопой, и никакой фанеры. Спасибо, автор!
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60
Obrval Час назад
Если я сейчас оставлю коммент, то меня заминусуют многочисленные поклонники Ольги Бузовой.
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3k
Старичок Час назад
метаньяху? этот с буквой "м" на грудях.
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59k
Опиум для народа Час назад
Ну как... Начать можно издалека. Захотелось Вайнрубу уехать в Израиль, а тут железный занавес... Ну и т.д.)))
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10k
Янус Полуэктович Час назад
как-как... так же, как наши родители (я сам 84 года) сдали страну за гамбургер, жвачку, джинсы и "демократию".
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5k
livaneth 2 часа назад
Это видео еще при Сталине записали? Тогда всё логично. К тому времени, как Страну победили эти девушки уже стали бабушками.
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