Песня Золушки Поет юная Людмила Сенчина

Просто слушаешь и не можешь наслушаться . Вот как ?! Как так произошло , что какой то ублюдок в жёлтокрасном костюме с буквой "М" на груди , с абсолютно "банутым выражением рожи и с красными накрашенными губами победил страну в которой такие девушки пели такие песни таким голосом ?!

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Всех С Наступающим Новым Годом !!!