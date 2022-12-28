Песня Золушки Поет юная Людмила Сенчина

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Просто слушаешь и не можешь наслушаться . Вот как ?! Как так произошло , что какой то ублюдок в жёлтокрасном костюме с буквой "М" на груди , с абсолютно "банутым выражением рожи и с красными накрашенными губами победил страну в которой такие девушки пели такие песни таким голосом ?!
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Всех С Наступающим Новым Годом !!!
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Прикол в том, что про царскую Россию пишут мол "было бы всё хорошо - и не развалилась бы и революции бы не было". А написать то же про СССР - табу и огроменный грех.)))