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История гимна колымских заключенных "Я помню тот Ванинский порт"

История гимна колымских заключенных "Я помню тот Ванинский порт" (11 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2022 17:22
Сообщество : Исторические факты
Метки: Музыка   Прошлое   СССР   видео   интересное   колыма   магадан   факты   
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Эта песня была написана в 1947-1948 годах. Её пели в трюмах пароходов, бараках и даже сегодня, вспоминая страшное время сталинских репрессий. Поэтический памятник одной из трагических вех истории России.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Музыка   Прошлое   СССР   видео   интересное   колыма   магадан   факты   
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21  комментарий
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4k
сеньор Леонсио 3 часа назад
страшное время сталинских репрессий(ц)
Пиши исчо!

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6k
Борис Карабанов 7 минут назад
Спасибо за статью. Людей не желающих признавать свою историю в фактах, как бы ни были горьки, порой, эти факты, можно только пожалеть.
"Жалок народ, для коего прошедшее не существует."(с)
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12k
geminisf 42 минуты назад
Либерастический гимн или плач
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25k
Андрей 55 минут назад
Конечно же при Сталине осуждали и ссылали на Колыму только тихих застенчивых интеллигентов, выдуманных шпионов и авторов не к месту рассказанных анекдотов
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48k
Albert GER 2 часа назад
раскинулось море широко и ванинский порт совершенно разные мелодии.
автору о песнях лучше не писать. не твоё
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10k
insaider 2 часа назад
И ведь все,абсолютно все эти дезертиры типа солженицына,колаборанты,бывшие полицаи,власовцы,бендеровцы устроившие Хатынь и Волынскую резню,да и просто уголовники были невинными жертвами Сталинского режима! И песня такая жалостливая!
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38k
kalinser 3 часа назад
Аффторка! Ты тут второй день отжигаешь!
Вчера про "оккупацию" Донбасса.Сегодня о "сталинских репрессиях"!
Шо дядя Сэм аванс выдал?!
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23k
Андрей Иванов 3 часа назад
Любой зэк любого времени уверенно рассказывал "меня низачто"
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38k
kalinser 3 часа назад
Бандеровцы,"лесные братья",громилы,убийцы,насильники и пр.
Тоже "жертвы сталинских репрессий"?!
А еще Сталин довел Гитлера до самоубийства!
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4k
Горожанин 3 часа назад
"Ленинградская студентка Е. Глинка, осужденная на 25 лет..."

Вот уже по этому простому факту видно западного фейкомета. За что таким идиотам деньги платят - вот вопрос.
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