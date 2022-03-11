История гимна колымских заключенных "Я помню тот Ванинский порт"

Первый - это Евгений Карпович, ветеран Великой Отечественной войны, по окончании которой учился в ремесленном училище в Минске. В 1947 году его осудили на десять лет якобы за кражу продуктов из кладовой. Продукты на самом деле воровал завхоз, но нескольких студентов, включая Карповича, ложно осудили и отправили по этапу. Правда потом оправдали. Евгений прошел через Ванинскую пересылку в 1947 году. Срок свой он отсидел на Колыме, в лагерях поселка Штурмовой. После освобождения работал на самых разных предприятиях, писал неплохие стихи, в том числе на антисталинскую тему. И как-то раз, в разговоре с работниками института "Магадангражданпроект", где тогда работал Карпович, зашел разговор об этой песне. Начали думать, кто же мог быть автором и тут Евгений и сказал: "А я и есть этот автор, вернее, один из них, поскольку её неоднократно переделывали и дописывали". "Так что же вы не заявите об этом?". Но Карпович пожал плечами: "А зачем? И как я докажу? В то время опасно было записывать подобное и настаивать на авторстве. Коль уже считается народной, то пусть так оно и будет".

Евгений Карпович скончался в 1992 году. Он один из наиболее вероятных авторов песни, ведь во-первых он сам прошел Ванинскую пересылку, а во-вторых был неплохим поэтом. Ну а в-третьих он был достаточно скромен и никак не настаивал на своей эксклюзивности в качестве автора.