История гимна колымских заключенных "Я помню тот Ванинский порт"

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Эта песня была написана в 1947-1948 годах. Её пели в трюмах пароходов, бараках и даже сегодня, вспоминая страшное время сталинских репрессий. Поэтический памятник одной из трагических вех истории России.
Авторство песни подвергается сомнению. Большинство уверены, что "музыка народная, слова не знаю... наверное тоже народные".
"Ванинский порт" - это выстраданная многими песня, разными способами попавшая на колымские этапы. Кто смог внести в текст часть своей боли, тот и тоже автор.
"Ванинский порт" - это выстраданная многими песня, разными способами попавшая на колымские этапы. Кто смог внести в текст часть своей боли, тот и тоже автор.
Писатель А. Жигулин, которого студентом осудили на десять лет по 58 ст. УК РСФСР, описывал тот свой период в книге "Чёрные камни". Сначала сибирские лагеря, а затем и Колыма. Он приводит в своей книге классический текст, который исполняется чаще всего:
"Я помню тот Ванинский порт
И вид пароходов угрюмый,
Как шли мы по трапу на борт
В холодные мрачные трюмы.
На море спускался туман,
Ревела стихия морская,
Лежал впереди Магадан -
Столица колымского края.
Не песня, а жалобный крик
Из каждой груди вырывался.
"Прощай навсегда, материк!" -
Хрипел пароход, надрывался.
От качки стонали зека,
Обнявшись, как родные братья,
И только порой с языка
Срывались глухие проклятья!
Будь проклята ты, Колыма,
Что названа чудной планетой.
Сойдёшь поневоле с ума -
Оттуда возврата уж нету.
Пятьсот километров тайга,
В тайге этой - дикие звери.
Машины не ходят сюда,
Бредут, спотыкаясь, олени.
Там смерть подружилась с цингой,
Набиты битком лазареты.
Напрасно и этой весной
Я жду от любимой ответа.
Не пишет она и не ждёт,
И в светлые двери вокзала,
Я знаю, встречать не придёт,
Как это она обещала.
Прощай, моя мать и жена!
Прощайте вы, милые дети.
Знать, горькую чашу до дна
Придётся мне выпить на свете!"
"Я помню тот Ванинский порт
И вид пароходов угрюмый,
Как шли мы по трапу на борт
В холодные мрачные трюмы.
На море спускался туман,
Ревела стихия морская,
Лежал впереди Магадан -
Столица колымского края.
Не песня, а жалобный крик
Из каждой груди вырывался.
"Прощай навсегда, материк!" -
Хрипел пароход, надрывался.
От качки стонали зека,
Обнявшись, как родные братья,
И только порой с языка
Срывались глухие проклятья!
Будь проклята ты, Колыма,
Что названа чудной планетой.
Сойдёшь поневоле с ума -
Оттуда возврата уж нету.
Пятьсот километров тайга,
В тайге этой - дикие звери.
Машины не ходят сюда,
Бредут, спотыкаясь, олени.
Там смерть подружилась с цингой,
Набиты битком лазареты.
Напрасно и этой весной
Я жду от любимой ответа.
Не пишет она и не ждёт,
И в светлые двери вокзала,
Я знаю, встречать не придёт,
Как это она обещала.
Прощай, моя мать и жена!
Прощайте вы, милые дети.
Знать, горькую чашу до дна
Придётся мне выпить на свете!"
Бывший заключенный А. Морозов, бывший на Колыме рассказывал: "Впервые это было осенью 1947 года на лагпункте прииска "Верхний Дебин", куда поступали "свежие" колымчане, прибывшие этапом из бухты Ванино, один из них пел эту песню в бараке. Песня поразила своей трагичностью. По-моему, песня и была сложена одним из этих этапников, явно не профессионалом. Зеки говорили, что существует несколько вариантов песни, делится она на две части: первые четыре строфы - ванинские, написанные на высоком уровне, производят сильное впечатление, именно отправка из Ванино; последние строфы - магаданские, уже по-другому, по-своему выразили драматические события от колымских лагерей. Мотив песни - мелодия "Раскинулось море широко". В тридцатых-сороковых годах уже звучала на Колыме песня на этот же мотив:
"Я живу близ Охотского моря,
Где кончается Дальний Восток,
Я живу без нужды и без горя,
Строю новый в стране городок".
"Я живу близ Охотского моря,
Где кончается Дальний Восток,
Я живу без нужды и без горя,
Строю новый в стране городок".
Впервые песня "Ванинский порт" исполнялась в 1947 году, в 50-х она только приживалась, а за ее исполнение могли даже наказать - антисоветская пропаганда, ведь Колыма - это прекрасное место и радость для любого осужденного гражданина. Зеки обвинялись за её исполнение по ст. 58 УК РСФСР п.10, 11 (антисоветская агитация и пропаганда). Следователи ретиво бросились искать, кто же автор этого пасквиля, но зеки не признавали свою вину, да и не знали они кто автор. Дело закрыли.
Ленинградская студентка Е. Глинка, осужденная на 25 лет, в первый раз услышала песню в Ванино в мае в 1951 года, когда садилась на пароход, уходящий на Колыму: "По трапу на борт "Минска" поднимались пятёрками и исчезали в огромных трюмах мужчины и женщины. Ещё на причале в мой слух просочилась тихая щемящая мелодия, а затем и слова впервые услышанной и сразу запомнившейся песни, признанной впоследствии гимном колымских заключённых, - "Я помню тот Ванинский порт". О Боже, до чего же слова были правдивы. Впоследствии эта песня распространилась среди заключённых и в других лагерях".
Есть воспоминания очевидцев, что (приблизительно) в 1951-1952 годах М. Бернес приехал со съемок фильма о строительстве Волго-Донского канала, который строили зеки. В кругу близких он тихонечко спел "Ванинский порт".
"Песня потрясла нас. "Прощай навсегда, материк!" - хрипел пароход, надрывался". Мы почему-то
думали, что их везут на какие-то острова, расположенные в Ледовитом океане".
"Песня потрясла нас. "Прощай навсегда, материк!" - хрипел пароход, надрывался". Мы почему-то
думали, что их везут на какие-то острова, расположенные в Ледовитом океане".
Есть некоторые свидетельства, что во врем Великой Отечественной войны, в 1942 году, на этот же мотив пели такие слова: "Я знаю, что ты меня ждёшь и письмам моим ты веришь, и встретить меня ты придёшь к вокзальной распахнутой двери". Эту песню исполняли хором труженики тыла.
Относительно свободно "Ванинский порт" стали печатать в сборниках песен в 60-х. В фильме "Верьте мне, люди" (1965 год) эту песню исполнил вор в законе, которого сыграл К. Лавров.
Относительно свободно "Ванинский порт" стали печатать в сборниках песен в 60-х. В фильме "Верьте мне, люди" (1965 год) эту песню исполнил вор в законе, которого сыграл К. Лавров.
Кто же автор?
Несколько десятков человек могли смело претендовать на авторство. Кто-то приписывал его поэту Н. Заболоцкому, но тот отбывал свой срок в Комсомольске-на-Амуре. Может быть Ольга Берггольц? Но она сидела в Ленинградской тюрьме. Думали на поэта Б. Корнилова, но того расстреляли в 1938 году.
Вот еще двое
Первый - это Евгений Карпович, ветеран Великой Отечественной войны, по окончании которой учился в ремесленном училище в Минске. В 1947 году его осудили на десять лет якобы за кражу продуктов из кладовой. Продукты на самом деле воровал завхоз, но нескольких студентов, включая Карповича, ложно осудили и отправили по этапу. Правда потом оправдали. Евгений прошел через Ванинскую пересылку в 1947 году. Срок свой он отсидел на Колыме, в лагерях поселка Штурмовой. После освобождения работал на самых разных предприятиях, писал неплохие стихи, в том числе на антисталинскую тему. И как-то раз, в разговоре с работниками института "Магадангражданпроект", где тогда работал Карпович, зашел разговор об этой песне. Начали думать, кто же мог быть автором и тут Евгений и сказал: "А я и есть этот автор, вернее, один из них, поскольку её неоднократно переделывали и дописывали". "Так что же вы не заявите об этом?". Но Карпович пожал плечами: "А зачем? И как я докажу? В то время опасно было записывать подобное и настаивать на авторстве. Коль уже считается народной, то пусть так оно и будет".
Евгений Карпович скончался в 1992 году. Он один из наиболее вероятных авторов песни, ведь во-первых он сам прошел Ванинскую пересылку, а во-вторых был неплохим поэтом. Ну а в-третьих он был достаточно скромен и никак не настаивал на своей эксклюзивности в качестве автора.
Евгений Карпович скончался в 1992 году. Он один из наиболее вероятных авторов песни, ведь во-первых он сам прошел Ванинскую пересылку, а во-вторых был неплохим поэтом. Ну а в-третьих он был достаточно скромен и никак не настаивал на своей эксклюзивности в качестве автора.
Второй кандидат - это магаданский горный инженер Константин Сараханов, который заключённым не был, Ванинскую пересылку не проходил. В 1935 году он из Владивостока приехал в Магадан на пароходе. Есть в семейном архиве его семьи письмо:
"Пассажиры были в каютах и твиндеках, з/к - в трюмах". Впечатлившись увиденным, Сараханов написал: "Не песня, а жалобный крик висит надо мной на причале, прощай навсегда, материк, обратно вернёмся едва ли". Это написано в 1935 году, но в этих строчках можно услышать ритм будущего "Ванинского порта". Константин Сараханов был принят на работу геологом и возглавлял поиски по добыче олова, золота. Писал стихи, их публиковали в газетах.
"Помню, как это было:
Колыма, первый снег…
Я готовлю могилы
На пятьсот человек.
Неизвестность томила,
И мороз крепко жал.
Я и сам-то могилы
Лишь вчера избежал".
В 1947 году Сараханова перевели в Красноярск на прииски по добыче урана, а в 1953 году он с семье покинул Магадан.
Как-то раз, в середине 60-х годов Сараханов, когда во время застолья в честь какого-то праздника, все хором спели "Ванинский порт", сказал: "Ребята, хотите - верьте, хотите - нет, но слова этой песни написал я". Но потом он нигде не заявлял своих прав на песню, так что вопрос остаётся открытым.
"Пассажиры были в каютах и твиндеках, з/к - в трюмах". Впечатлившись увиденным, Сараханов написал: "Не песня, а жалобный крик висит надо мной на причале, прощай навсегда, материк, обратно вернёмся едва ли". Это написано в 1935 году, но в этих строчках можно услышать ритм будущего "Ванинского порта". Константин Сараханов был принят на работу геологом и возглавлял поиски по добыче олова, золота. Писал стихи, их публиковали в газетах.
"Помню, как это было:
Колыма, первый снег…
Я готовлю могилы
На пятьсот человек.
Неизвестность томила,
И мороз крепко жал.
Я и сам-то могилы
Лишь вчера избежал".
В 1947 году Сараханова перевели в Красноярск на прииски по добыче урана, а в 1953 году он с семье покинул Магадан.
Как-то раз, в середине 60-х годов Сараханов, когда во время застолья в честь какого-то праздника, все хором спели "Ванинский порт", сказал: "Ребята, хотите - верьте, хотите - нет, но слова этой песни написал я". Но потом он нигде не заявлял своих прав на песню, так что вопрос остаётся открытым.
Песня жила и после кончины Сталина в 1953 году. После "ворошиловский амнистии" 1953 года в песне появились вот такие строки:
"В Кремле заседанье идёт,
Судьбу заключённых решают.
А там, далеко, в Колыме
Безвинные люди страдают".
"В Кремле заседанье идёт,
Судьбу заключённых решают.
А там, далеко, в Колыме
Безвинные люди страдают".
Источник:
АНТИФИШКИ
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Пиши исчо!
"Жалок народ, для коего прошедшее не существует."(с)
автору о песнях лучше не писать. не твоё
Вчера про "оккупацию" Донбасса.Сегодня о "сталинских репрессиях"!
Шо дядя Сэм аванс выдал?!
Но можно попрошу в отношении меня не использовать феминитивы? Я все понимаю, прогресс и развитие, но от авторок, блогерок и режиссёрок меня слегка укачивает) Автор, блогер и писатель - вполне себе приемлемо)
Хотя... вот странно да? Трактористка, пианистка, бандитка, скрипачка... Нормально же воспринимается ухом? А от авторки не по себе)
Тоже "жертвы сталинских репрессий"?!
А еще Сталин довел Гитлера до самоубийства!
Вот уже по этому простому факту видно западного фейкомета. За что таким идиотам деньги платят - вот вопрос.
По оценкам Международного Мемориала, под действие закона о реабилитации попадают 11-11,5 миллионов человек на территории бывшего СССР. Последние (2016) статистические подсчеты приведены в статье А. Рогинского и Е. Жемковой «Между сочувствием и равнодушием – реабилитация жертв советских репрессий».
Около 5,8 миллионов человек стали жертвами «административных репрессий», направленных против определенных групп населения (кулаков, представителей репрессированных народов и религиозных конфессий).
От 4,7 до 5 миллионов человек были арестованы по индивидуальным политическим обвинениям, из них около миллиона были расстреляны.
Ок, дальнейший диалог считаю неуместным и неконструктивным.