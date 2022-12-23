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Советские стиляги

Советские стиляги

Автор:
23 декабря 2022 18:32
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   СССР   интересное   история   стиляги   факты   
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Стиляги - это молодёжная субкультура СССР конца 1940-начала 1960-х. Для них были характерны нонконформизм, специфические сленг и следование западным стилям одежды, танцам, музыке и прочим.
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Метки: Прошлое   СССР   интересное   история   стиляги   факты   
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Вася 23 минуты назад
бездельники и лоботрясы
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Сергей Семенов 16 минут назад
Тренчкот, ваще-то это не сленг ни разу. Он существовал до стиляг (где-то с конца 19 века) и благополучно существует до сих пор. Буквально trenchcoat - "траншейное пальто". Изначально - военный плащ особого покроя (вместо неудобной в окопах шинели), сейчас - двубортный плащ/пальто с отложным воротником, погончиками, поясом и шлицей сзади (часто - укороченный).
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