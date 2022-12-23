Советские стиляги

Уже начиная с 50-х годов стиляги постоянно подвергались остракизму. Представителей этой субкультуры постоянно высмеивали в прессе, пропесочивали на комсомольских собраниях, а дружинники преследовали их на улицах, портя им одежду и отрезая волосы. Насильно отводили в милицию, где фотографировали для всяких обличительных статей.

Небольшие послабления были во время выставки Пабло Пикассо в 1956 году, когда в Москву приехал Кристиан Диор с моделями (1959 год) и фестиваль молодёжи и студентов в 1957 году. Тогда были небольшие послабления в преследованиях (чтобы гости столицы не увидели избиений и арестов на улицах), но потом возобновлялись с большей силой.