Советские стиляги

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Стиляги - это молодёжная субкультура СССР конца 1940-начала 1960-х. Для них были характерны нонконформизм, специфические сленг и следование западным стилям одежды, танцам, музыке и прочим.
Самые первые стиляги стали появляться в конце 40-х прошлого века. Они являли собой протест советскому обществу. Стиляги были подчёркнуто аполитичны, отрицали некоторые нормы общественной морали, циничны. Те, кто вернулись из Западной Европы, привезли с собой множество украшений, одежды, обуви, журналов. Вот как раз эти вещи стали началом протестного гардероба для стиляг "из народа".
Впервые термин "стиляга" был упомянут в сатирическом очерке Д. Г. Беляева "Стиляга". Текст вышел в журнале "Крокодил", где описывался вечер, на который явился "разодетый на иностранный манер" молодой человек, гордившийся своим пёстрым нарядом и умением танцевать зарубежные танцы.
Ну конечно же он вызвал смех у других, "нормальных" студентов. В фельетоне была представлена и подруга стиляги Мумочка "по виду спорхнувшая с обложки журнала мод".
Эта статья стала началом кампании против тлетворного влияния Запада. Также есть мнение, что термин пришёл из музыкальной среды, где у джазовых исполнителей был термин "стилять" - то есть копировать чужой стиль игры. "Дуть стилягу" - играть в подражательной манере.
Ну конечно же он вызвал смех у других, "нормальных" студентов. В фельетоне была представлена и подруга стиляги Мумочка "по виду спорхнувшая с обложки журнала мод".
Эта статья стала началом кампании против тлетворного влияния Запада. Также есть мнение, что термин пришёл из музыкальной среды, где у джазовых исполнителей был термин "стилять" - то есть копировать чужой стиль игры. "Дуть стилягу" - играть в подражательной манере.
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Уже начиная с 50-х годов стиляги постоянно подвергались остракизму. Представителей этой субкультуры постоянно высмеивали в прессе, пропесочивали на комсомольских собраниях, а дружинники преследовали их на улицах, портя им одежду и отрезая волосы. Насильно отводили в милицию, где фотографировали для всяких обличительных статей.
Небольшие послабления были во время выставки Пабло Пикассо в 1956 году, когда в Москву приехал Кристиан Диор с моделями (1959 год) и фестиваль молодёжи и студентов в 1957 году. Тогда были небольшие послабления в преследованиях (чтобы гости столицы не увидели избиений и арестов на улицах), но потом возобновлялись с большей силой.
Небольшие послабления были во время выставки Пабло Пикассо в 1956 году, когда в Москву приехал Кристиан Диор с моделями (1959 год) и фестиваль молодёжи и студентов в 1957 году. Тогда были небольшие послабления в преследованиях (чтобы гости столицы не увидели избиений и арестов на улицах), но потом возобновлялись с большей силой.
В середине 60-х движение стало угасать. Часть исследователей считают, что представителей субкультуры начала 60-х к стилягам уже относить нельзя. Но несмотря на исчезновение субкультуры, стилягами ещё лет десять называли модников.
У стиляг был уникальный специфический внешний вид, своя манера поведения, сленг и музыкальные предпочтения. Вкусы во многом сформировали "трофейные" фильмы - "Серенада Солнечной Долины", "Девушка моей мечты", "Судьба солдата в Америке", "Тарзан", картины с Диной Дурбин.
Самые первые стиляги носили мешковатые двубортные разноцветные пиджаки, яркие носки, шляпы с широкими полями, цветные шёлковые или гавайские рубашки, остроносые ботинки на высокой подошве, пёстрые галстуки.
Позже наряды стали элегантнее: брюки-дудочки шириной в обязательные 22 см, зонты-трости, джинсы, узкие галстуки-селёдки.
Позже наряды стали элегантнее: брюки-дудочки шириной в обязательные 22 см, зонты-трости, джинсы, узкие галстуки-селёдки.
К началу 60-х стиляги стали называть себя "штатниками", в честь следования американской моде. К тому времени уже были в моде строгие плащи с верхней пуговицей, костюмы из чистой шерсти, ратиновые пальто в английском стиле, сшитые у портного шляпы, туфли с перфорированными носами или американские солдатские ботинки, широкие серые пиджаки с платочком, выглядывающим из кармана.
У девушек-стиляг такого строгого собственного стиля не было - они просто копировали фасоны из прибалтийских модных журналов: пышные или узкие юбки, яркие блузки с цветочным принтом, туфли с удлинённым носком, элегантные брючки.
Стиляги побогаче отоваривались у фарцовщиков или приезжих иностранцев и заказывали пошив вещей из западных тканей, покупаемых в комиссионных магазинах. Стиляги из семей победнее шили плащи и брюки из брезента, а на ботинки наклеивали "манную кашу" - подошвы из каучука, или же микропоры, которые потом сбоку гофрировали.
Ну и конечно же, особым шиком считалось иметь заграничные портсигары, зажигалки, авторучки и игральные карты с девушками в стиле рin-up.
Ну и конечно же, особым шиком считалось иметь заграничные портсигары, зажигалки, авторучки и игральные карты с девушками в стиле рin-up.
Причёски были особым шиком: начёсанные и набриолиненные "коки" на лбу. И усики-"мерзавчики".
Девушки красились ярче чем обычные советские девушки. Яркая помада, густая подводка, а волосы завивали и укладывали вокруг головы. К 60-м годам из-за фильма "Бабетта идёт на войну" стала невероятно популярной начёсанная бабетта, которую носила главная героиня фильма в исполнении Бриджит Бардо.
Девушки красились ярче чем обычные советские девушки. Яркая помада, густая подводка, а волосы завивали и укладывали вокруг головы. К 60-м годам из-за фильма "Бабетта идёт на войну" стала невероятно популярной начёсанная бабетта, которую носила главная героиня фильма в исполнении Бриджит Бардо.
Манеры поведения стиляг называли "на редкость развязные". Высоко поднятая голова, свободная походка "от бедра". По вечерам стиляги прогуливались по "Бродвею" - центральной улице города .
Особый сленг складывался из английских заимствований, которые переиначили на русский лад и добавили элементы музыкального жаргона.
Шузы, шузня (англ. shoes) - ботинки на высокой подошве;
Соксы (англ. socks) - яркие носки, видные из-под брючины;
Таек (англ. tie) - галстук;
Совпаршив - одежда и обувь советского производства или самодельная;
Трузера, траузера, траузерса (англ. trousers) - брюки;
Хэток (англ. hat) - шляпа;
Тренчкот (англ. trenchcoat) - плащ.
Стиляги очень любили саксофон - он олицетворял музыку свободных людей. И конечно же, зарубежные танцы и музыка - чаще всего джаз.
Особый сленг складывался из английских заимствований, которые переиначили на русский лад и добавили элементы музыкального жаргона.
Шузы, шузня (англ. shoes) - ботинки на высокой подошве;
Соксы (англ. socks) - яркие носки, видные из-под брючины;
Таек (англ. tie) - галстук;
Совпаршив - одежда и обувь советского производства или самодельная;
Трузера, траузера, траузерса (англ. trousers) - брюки;
Хэток (англ. hat) - шляпа;
Тренчкот (англ. trenchcoat) - плащ.
Стиляги очень любили саксофон - он олицетворял музыку свободных людей. И конечно же, зарубежные танцы и музыка - чаще всего джаз.
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