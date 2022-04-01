Хит Румынии который играли во всем СССР

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Первая в стране группа, которая исполняла бит и рок-н-ролл - Sincron.
Группа Sincron, возглавляемая Корнелом Фугару, образовалась в 1964 году при Дворце культуры в Бухаресте. Они объездили с гастролями всю Румынию, были в Польше, СССР и Израиле.
В СССР самой известной их композицией стала "Спроси восходящую луну", написанная Камелией Дэскэлеску. Эту песню поклонники музыки помнят, её ставили на радио и она звучала в фильме "Саша-Сашенька" 1966 года.
Белорусское ВИА "Алагрытмы"
Этот мотив разучивали все гитаристы страны, играли его во дворах и на школьных танцах.
Этот мотив разучивали все гитаристы страны, играли его во дворах и на школьных танцах.
В фильме "Саша-Сашенька" звучит, кстати, не оригинал, а перепевка. Изначальная версия, в исполнении Sincron не выходила на пластинках. Её записали в марте 1965 год для радио и распространялась на бобинах.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Музыка СССР видео интересное путешествия факты
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