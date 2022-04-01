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Хит Румынии который играли во всем СССР

Хит Румынии который играли во всем СССР (2 фото + 2 видео)

Автор:
01 апреля 2022 15:45
Сообщество : RealFishki
Метки: Музыка   СССР   видео   интересное   путешествия   факты   
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Первая в стране группа, которая исполняла бит и рок-н-ролл - Sincron.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Музыка   СССР   видео   интересное   путешествия   факты   
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2  комментария
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−32
Thomsen 21 минуту назад
))
Это подражание Хэнку Марвину и The Shadows?
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minimalism

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