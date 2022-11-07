Как Фельцман и Антонов написали на одно и то же стихотворение разные мелодии

1044
2
2
Вот так и случается, что на один и тот же текст двое очень даже уважаемых композитора в разное время написали разные мелодии.
На вечере песен на стихи Рамсула Гамзатова Юрий Антонов рассказывал, как написал "Я не забуду". Ему на глаза попалась книга, его увлекли стихотворения и музыка просто возникла в голове. И только сильно позже он узнал, что на этот текст уже была наложена мелодия.
"Я не забуду" вышла на альбоме "От печали до радости" (он вышел в 1993 году). В 1987 году ему аккомпанировал юный виртуоз Виктор Зинчук.
А вот те же самые стихи, но уже с другой музыкой. В 1975 году вышла пластинка солиста Ленинградского мюзик-холла Сергея Захарова, в которую вошла "Я тебя не забуду". Мелодию к ней написал Оскар Фельцман. Впервые она была исполнена на сцене в 1974 году, на творческом вечере Расула Гамзатова.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Старинная песня о разбойнике, которая оказалась в мультфильме "Пластилиновая ворона"
- Три дня в океане вплавь: Станислав Курилов
- Хит Румынии который играли во всем СССР
- Интересные торговые автоматы из прошлого: чего там только не было
- "Дорога в ад", которая подарила Крису Ри небывалый успех
Новости партнёров
реклама
Нужно же вычитывать текст перед публикацией