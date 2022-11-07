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Как Фельцман и Антонов написали на одно и то же стихотворение разные мелодии

Как Фельцман и Антонов написали на одно и то же стихотворение разные мелодии

Автор:
07 ноября 2022 20:01
Сообщество : RealFishki
Метки: Музыка   Прошлое   СССР   видео   интересное   советская музыка   факты   
1044
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Вот так и случается, что на один и тот же текст двое очень даже уважаемых композитора в разное время написали разные мелодии.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Музыка   Прошлое   СССР   видео   интересное   советская музыка   факты   
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5  комментариев
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6k
КремлеКот 42 минуты назад
По мне, так у Антонова лучше
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alex 10 минут назад
в 80-е одни плагиаторы, чем Антонов хуже. Он все свои песни как под копирку тырил немного украшал и выдавал за свое произведение
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7k
vitenok 11 минут назад
Сергей Захаров - это не тот, которого посадили за драку? Что-то такое вертится в памяти.
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733
Наталья 19 минут назад
Автор стихов-Расул Гамзатов.
Нужно же вычитывать текст перед публикацией
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minimalism

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