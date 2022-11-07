Как Фельцман и Антонов написали на одно и то же стихотворение разные мелодии

А вот те же самые стихи, но уже с другой музыкой. В 1975 году вышла пластинка солиста Ленинградского мюзик-холла Сергея Захарова, в которую вошла "Я тебя не забуду". Мелодию к ней написал Оскар Фельцман. Впервые она была исполнена на сцене в 1974 году, на творческом вечере Расула Гамзатова.

2022-11-07T20:01:19+03:00