Тайна смерти Эдгара Аллана По

Биографы писателя до сих пор гадают, отчего же он умер. Документы о смерти, которые могли бы пролить свет на эту тайну, мистическим образом исчезли (кажется, что в случае с По иначе просто и быть не могло). Существует множество различных версий причин смерти писателя. Например, его убийство могли заказать братья Сары Ройстер, у которых были свои планы на большое приданое сестры. Убийцы якобы и подстроили весь этот маскарад и возможно отравили писателя. Ройстер, кстати, об Эдагре По после его смерти лишь два раза обмолвилась о нём. Однажды в интервью она проговорилась, что не была помолвлена с По, но позже в частном разговоре с доктором Мораном всё же призналась в помолвке.