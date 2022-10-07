Тайна смерти Эдгара Аллана По

Последняя неделя жизни американского классика окутана тайной в духе его произведений.
Незадолго до смерти в жизни писателя наступила новая белая полоса. Он собирался жениться на богатой вдове Саре Эльмире Ройстер, в которую был влюблён в юности. Богатый поклонник творчества По предложил ему помощь в издании журнала. Писатель обручился с Сарой и по её просьбе вступил в общество трезвости, пообещав больше не пить, во всяком случае, не напиваться до зелёных чертей. У По были проблемы с алкоголем всю жизнь, однако после его смерти они были кратно преувеличены. Он не был алкоголиком, но в тяжёлые времена и особенно после смерти первой жены Вирджинии часто хватался за бутылку. Знаменитый собутыльник Эдагра По автор “Всадника без головы” Майн Рид вспоминал, что По пил мало из-за особой восприимчивости к алкоголю - в свинское состояние его приводил один бокал шампанского.
27 сентября 1849 года Эдгар По отправился на пароходе из Ричмонда в Балтимор, откуда он собирался в Филадельфию и наконец в Нью-Йорк, где в то время жил. Ему надо было подготовиться к свадьбе, назначенной на 17 октября, и решить кое-какие литературно-редакторские дела. До Филадельфии и Нью-Йорка писатель так и не добрался. Более того, никому не известно, что он делал целую неделю с тех пор, как отплыл в Балтимор. Вот как Сара Ройстер вспоминала о последней встрече с По, произошедшей вечером 26 сентября:
Он был очень печален и жаловался на самочувствие. Мне было нестерпимо жаль его и промучившись ночь, я встала пораньше, чтобы разузнать о его самочувствии, но к моему великому сожалению, он уже отбыл в Балтимор.
3 октября 1849 года Эдгара По нашли в бессознательном состоянии, лежащем в канаве недалеко от таверны. Одет был писатель в поношенные вещи с чужого плеча. Когда он пришёл в себя, он попросил вызвать доктора Снодграсса, своего давнего друга из Балтимора. Снодграсс перевёз находящегося в плачевном состоянии По в больницу, где его принялся лечить доктор Джон Моран.
Полтора дня По бредил и то и дело терял сознание. Наконец 5 октября он пришёл в себя, но не смог вспомнить, что с ним случилось и как он оказался в канаве в чужой одежде. Он лишь вспомнил, что в Ричмонде у него осталась жена. 6 октября писателю снова стало плохо. Он впал в ярость и звал какого-то Рейнольдса, личность которого так и не удалось установить. Рано утром 7 октября По скончался. Якобы перед смертью писатель сказал:
Господи, помоги моей бедной душе.
Похороны По были мрачными, быстрыми и дешёвыми. Было пасмурно, по небу шли тяжёлые грозовые тучи. Эдгара По похоронили быстро, чтобы успеть до дождя. По лежал в самом простом гробу, а на могиле даже не было таблички. Только спустя 26 лет По перезахоронят и на средства поклонников поставят хороший памятник. По, как и Гоголь, всю жизнь боялся быть похороненным заживо. Поэтому про него, как и про Николая Васильевича, есть легенда, что при перезахоронении обнаружилось, что в гробу По лежал в такой позе, будто бы пытался открыть крышку.
Биографы писателя до сих пор гадают, отчего же он умер. Документы о смерти, которые могли бы пролить свет на эту тайну, мистическим образом исчезли (кажется, что в случае с По иначе просто и быть не могло). Существует множество различных версий причин смерти писателя. Например, его убийство могли заказать братья Сары Ройстер, у которых были свои планы на большое приданое сестры. Убийцы якобы и подстроили весь этот маскарад и возможно отравили писателя. Ройстер, кстати, об Эдагре По после его смерти лишь два раза обмолвилась о нём. Однажды в интервью она проговорилась, что не была помолвлена с По, но позже в частном разговоре с доктором Мораном всё же призналась в помолвке.
Есть ещё версия, что По приняли за обычного пьянчужку, споили и использовали в выборной карусели. В октябре 1849-го проходили выборы, избирательные участки в то время располагались и в тавернах тоже. Нередко устраивались выборные карусели, когда пьяниц и бродяг водили голосовать по несколько раз, спаивая их при этом.
Самая простая версия - По умер от цирроза печени, пьянка в Балтиморе стала последней каплей. Эту версию растиражировал поэт и критик Руфус Уилмот Гризвольд. Каким-то образом (шутка По, ошибка или афера) Гризвольд, завистник и литературный враг По, стал литературным душеприказчиком писателя, то есть распоряжался обширным литературным наследием Эдгара По. Этот самый Гризвольд после смерти По, таланту которого он очевидно завидовал, отыгрался по полной. Он подделывал письма писателя, выдумывал факты его биографии, выставляя По ужасным пьяницей и сумасшедшим наркоманом, совершившим все смертные грехи. При этом он получал процент от продажи книг По как его душеприказчик. Но история всё расставила на свои места. По - выдающийся писатель, чьи произведения читают до сих пор. Гризвольд - человек, пытавшийся очернить выдающегося писателя.
Источник:
АНТИФИШКИ
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