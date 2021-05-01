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В Египте нашли первую беременную мумию

В Египте нашли первую беременную мумию (8 фото)

Автор:
01 мая 2021 08:30
Сообщество : Наука
Метки: Загадки истории   Национальный музей Варшавы   археология   беременность   древний египет   история   мумия   наука   
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Исследуя древнеегипетскую мумию I века до нашей эры, которая хранится в Национальном музее Варшавы, ученые обнаружили, что она принадлежит 20-летней женщине, находившейся примерно на 26-30 неделе беременности. Это первый случай обнаружения беременной мумии, и он очень заинтересовал ученых.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Загадки истории   Национальный музей Варшавы   археология   беременность   древний египет   история   мумия   наука   
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Андрей 54 минуты назад
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Andrei 15 минут назад
И давно Варшава в Египте?
А вообще занятно, их хоронили для вечной жизни в загробном мире, а сейчас растащили по всей планете и ковыряются в них.
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10k
котегRUS 16 минут назад
Зачем ??? Зачем люди выкапывают других людей ???
неужели этим археологам понравилось бы что из выкопали и сложили в картонную коробку чтобы потом пылиться на каком нибудь складе музея?
Что вообще нового хотят увидеть, глядя на мертвое тело человека эти самые расхитители могил которые называют себя археологами ?
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