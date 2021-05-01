В Египте нашли первую беременную мумию

Ученые впервые обнаружили среди древнеегипетских мумий мумию беременной женщины. Она была найдена археологами в захоронениях Фив и датируется I веком до н.э. Как показало сканирование, женщина возрастом около 20 лет была примерно на 28 неделе беременности. Эксперты Академии наук Польши в рамках проекта "Мумия" исследуют древние останки. С помощью рентгенографии и компьютерного сканирования эксперты обнаружили и исследовали зародыш в матке женщины. Тело беременной, умершей 2000 лет назад, было тщательно завернуто в ткань и увешано многообразными амулетами, которые должны были защищать ее в царстве мертвых. Ученые пока не знают, почему плод был оставлен в целе женщины, а не забальзамирован отдельно. Возможно, это было сделано потому, что, по представлениям египтян, ребенкок был слишком мал и еще не имел собственного имени, а потому олжен был путешествовать в загродный мир в теле матери.