В Египте нашли первую беременную мумию

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Исследуя древнеегипетскую мумию I века до нашей эры, которая хранится в Национальном музее Варшавы, ученые обнаружили, что она принадлежит 20-летней женщине, находившейся примерно на 26-30 неделе беременности. Это первый случай обнаружения беременной мумии, и он очень заинтересовал ученых.
Ученые впервые обнаружили среди древнеегипетских мумий мумию беременной женщины. Она была найдена археологами в захоронениях Фив и датируется I веком до н.э. Как показало сканирование, женщина возрастом около 20 лет была примерно на 28 неделе беременности. Эксперты Академии наук Польши в рамках проекта "Мумия" исследуют древние останки. С помощью рентгенографии и компьютерного сканирования эксперты обнаружили и исследовали зародыш в матке женщины. Тело беременной, умершей 2000 лет назад, было тщательно завернуто в ткань и увешано многообразными амулетами, которые должны были защищать ее в царстве мертвых. Ученые пока не знают, почему плод был оставлен в целе женщины, а не забальзамирован отдельно. Возможно, это было сделано потому, что, по представлениям египтян, ребенкок был слишком мал и еще не имел собственного имени, а потому олжен был путешествовать в загродный мир в теле матери.
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Ведущий автор исследования, доктор Войтишек Эйсмонд, утверждает, что нходка стала "первым забальзамированным телом беременной в истории. Столь хорошо сохранившихся тел беременных доселе не существовало".
В загробный путь женщину обрядил, завернув в ткани высокого качества и снабдив амулетами с изображением четырех сыновей Гора - бога, имевшего особое значение для жителей Фив. Мумия была обнаружена в корлевских гробницах Фив и, по мнению ученых, женщина принадлежала к фиванской знати. Тело было найдено в XIX веке. Оно датировано I веком до н.э. - эпохой, когда правила Клеопатра, а Фивы были на пике своего развития.
В загробный путь женщину обрядил, завернув в ткани высокого качества и снабдив амулетами с изображением четырех сыновей Гора - бога, имевшего особое значение для жителей Фив. Мумия была обнаружена в корлевских гробницах Фив и, по мнению ученых, женщина принадлежала к фиванской знати. Тело было найдено в XIX веке. Оно датировано I веком до н.э. - эпохой, когда правила Клеопатра, а Фивы были на пике своего развития.
«Эта мумия предоставляет новые возможности для изучения беременности и отношения к ней в древности, а также для сравнения с современным нам течением беременности у женщин, - пишут авторы исследования. - Кроме того, этот образец проливает свет на неизученный аспект древнеегипетских погребальных обычаев и представления о беременности в контексте древнеегипетской религии».
"Для египтологов это удивительное открытие, потому что мы мало знаем о перинатальном здоровье и детстве в Древнем Египте, - добавил доктор Эйсмонд.- Врачи могут изучить, например, содержимое кишечника плода, чтобы собрать информацию о развитии иммунной системы человека в древности".
Плод располагался в нижней части малого таза и частично в нижней части большого таза и был мумифицирован вместе со своей матерью. Однако его не убрали из тела матери.
"Для египтологов это удивительное открытие, потому что мы мало знаем о перинатальном здоровье и детстве в Древнем Египте, - добавил доктор Эйсмонд.- Врачи могут изучить, например, содержимое кишечника плода, чтобы собрать информацию о развитии иммунной системы человека в древности".
Плод располагался в нижней части малого таза и частично в нижней части большого таза и был мумифицирован вместе со своей матерью. Однако его не убрали из тела матери.
По окружности головы плода, составившей около 24 сантиметров, ученые опоередили, что женщина находилась на 26-30 неделе беременности. "Из-за плохой сохранности детскго скелета и высушенности костей было невозможно провести другие измерения", - говорят исследователи. Изучить подробно с помощью компьютерного сканирования тело ребенка, закрытое тканями матки, было вне возможностей современной технологии. Однако одно бесспорно: в то время, как легке, сердце, печень и кишечник, по традиции, были извлечены из тела, зародыш остался внутри матери, и причина ученым непонятна.
Авторы исследования не смогли объяснить, почему плод не был извлечен и мумифицирован сам по себе, как это происходило в других случаях - например, с мертворожденными. «Возможно, он все еще считался неотъемлемой частью тела своей матери, поскольку еще не родился», - предположили ученые.
Плод внутри матери еще не получил имени, а согласно древнеегипетским верованиям, имя было важной частью человека, поэтому он получал право на загробную жизнь только в том случае, если он отправлялся в преисподнюю как часть своей матери.
Материнская смертность высока даже сегодня: по данным Всемирной организации здравоохранения, 295000 женщин умерли во время и после беременности и родов в 2017 году - в древние времена она была намного выше. Так что, возможно, смерть женщины была как-то связана с беременностью.
Материнская смертность высока даже сегодня: по данным Всемирной организации здравоохранения, 295000 женщин умерли во время и после беременности и родов в 2017 году - в древние времена она была намного выше. Так что, возможно, смерть женщины была как-то связана с беременностью.
Захоронения беременных женщин выявляются редко, и до нынешнего открытия у ученых не было материала для проведения первых исследований, связанных с родовыми осложнениями древности и проверкой трупов на использование древних медицинских методов лечения. «Эта мумия открывает новую возможность для изучения беременности в древние времена, развития плода и изменений в матке, - пишут авторы исследования. - Тот факт, что до сих пор проводилось только неинвазивное исследование этой мумии, означает, что она не повреждена и может быть предметом будущих междисциплинарных исследований. Например, анализ содержимого кишечника плода можно сравнить с текущими результатами исследования бактериальной колонизации для сбора информации о развитии иммунной системы человека », - написала команда ученых.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Загадки истории Национальный музей Варшавы археология беременность древний египет история мумия наука
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А вообще занятно, их хоронили для вечной жизни в загробном мире, а сейчас растащили по всей планете и ковыряются в них.
неужели этим археологам понравилось бы что из выкопали и сложили в картонную коробку чтобы потом пылиться на каком нибудь складе музея?
Что вообще нового хотят увидеть, глядя на мертвое тело человека эти самые расхитители могил которые называют себя археологами ?