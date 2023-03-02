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Полиция изъяла 800-летнюю мумию у перуанца, считавшего её своей девушкой

Полиция изъяла 800-летнюю мумию у перуанца, считавшего её своей девушкой

Автор:
02 марта 2023 18:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: дичь   мумия   нарочно не придумаешь   новости   перу   странные новости   
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26-летний Хулио Сезар Бермехо заявил, что мумия «Хуанита» досталась ему от отца и «живет» в его доме уже более тридцати лет. Мужчина также признался, что спит с ней в одной постели. Однако любителя женщин постарше ждало разочарование: «Это не Хуанита, это Хуан», — заключили специалисты.

Полицейские подошли к Бермехо на смотровой площадке Мантаро в перуанском городе Пуно, известном своим важным археологическим значением. По предварительным оценкам, возраст мумифицированного человека, которого Бермехо, бывший курьер, носил с собой в сумке-холодильнике и звал своей девушкой, составляет от 600 до 800 лет. «Дома она [«живет»] в моей комнате, она спит со мной. Я забочусь о ней», — говорит он в видео, которое завирусилось в социальных сетях. Бермехо останется под стражей, пока полиция расследует дело, сообщили в правительстве

Бермехо рассказал местным СМИ, что мумия, которую он звал «Хуанита», была «вроде как его девушкой по духу», хотя, по сообщениям властей, это останки взрослого мужчины. Парень утверждает, что его отец принёс мумию домой 30 или 40 лет назад, поскольку музей не принял ее в дар. По словам бывшего курьера, его семья купила его за 2000 перуанских солей — по тем временам «огромную сумму».

По данным министерства культуры Перу, доиспанская реликвия является «мумифицированным взрослым мужчиной». Он жил «предположительно в восточной части Пуно», региона в перуанских Андах, примерно в 1300 километрах к юго-востоку от Лимы. Останки хорошо сохранились, что позволяет предположить, что мужчина скончался в эпоху уже довольно эффективных методов бальзамирования.

«Это не Хуанита, это Хуан», — подтвердил специалист министерства культуры, добавив, что мумия принадлежит мужчине, которому на момент смерти было не менее 45 лет.

Полиция обнаружила останки в сумке Бермехо в субботу, патрулируя парк в городе Пуно, где мужчина отдыхал с друзьями. Сообщается, что Бермехо с двумя другими мужчинами употреблял алкоголь, и именно поэтому к нему подошли полицейские.

Тело было найдено завернутым в бинты в позе эмбриона внутри сумки с логотипом PedidosYa, службы доставки в странах Латинской Америки. Однако Бермехо отрицал, что пытался продать мумию, и сказал, что носит ее с собой, потому что «друзья хотели ее увидеть».

Министерство культуры заявило, что изъяло мумифицированные останки «с целью защиты и сохранения этого наследия».

Пуно находится недалеко от пустыни Атакама вдоль западного побережья Чили и Перу, области крайней засушливости, в которой сохранились человеческие останки и культурные материалы тысячелетней давности.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дичь   мумия   нарочно не придумаешь   новости   перу   странные новости   
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15  комментариев
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3k
Platinum 45 минут назад
Учись, Галкин
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10k
GROMOZEKA 8 минут назад
Зато молчаливая
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15k
Краюхин Тихон 12 минут назад
Этот чувак и Чужого бы вы.еб, глазом не моргнув.
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13k
a_komolow 16 минут назад
Слов нет, одни эмоции
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2k
Replicant Полчаса назад
Чистил Фред колодец свой,
И под мутною водой
В платье девичьем скелет
Обнаружил Фред.
И зачем-то, вот вопрос,
В дом к себе его отнёс.
Утром беды начались
Ноги отнялись.

Бедный Фред от горя
Помешался вскоре,
Стал свою находку
Называть судьбою.

Быть хочу всегда с тобой!
Представлять тебя живой,
Неземную красоту
Вижу пред собой я, как в бреду...
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1
Александр Полчаса назад
Так и это не Хулио , а Педро...
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692
bad-bubble Полчаса назад
Да это же ущемление европейских "ценностей". Ущемляют мумиеёба-гея. Возмутительно.
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43k
Карандаш 43 минуты назад
Да-а-а, о вкусах не спорят! Кто то фамильные драгоценности из поколения в поколение передаёт, а эти 800 лет мумию из поколения в поколение шпилили.
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1k
KE2646 50 минут назад
Не по Хуану сомбреро...
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74k
Viktor 51 минуту назад
Кукуха конкретно отлетела!
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1k
GoInDown Час назад
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7k
перевозчик 2 часа назад
как скучно я живу....
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28k
Ego sum qui sum 2 часа назад
убили большую любовь
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