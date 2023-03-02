Полиция изъяла 800-летнюю мумию у перуанца, считавшего её своей девушкой

По данным министерства культуры Перу, доиспанская реликвия является «мумифицированным взрослым мужчиной». Он жил «предположительно в восточной части Пуно», региона в перуанских Андах, примерно в 1300 километрах к юго-востоку от Лимы. Останки хорошо сохранились, что позволяет предположить, что мужчина скончался в эпоху уже довольно эффективных методов бальзамирования.

«Это не Хуанита, это Хуан», — подтвердил специалист министерства культуры, добавив, что мумия принадлежит мужчине, которому на момент смерти было не менее 45 лет.