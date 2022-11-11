Итальянские ученые воссоздали лицо беременной египетской мумии

«Наши кости и, в частности, череп предоставляют нам много информации о лице, — говорит Шанталь Милани, итальянский судебный антрополог и участница проекта «Варшавская мумия». — Хотя это и нельзя назвать точным портретом, череп, как и многие части анатомии, уникален и демонстрирует набор форм и пропорций, которые в итоге проявляются в лице».

«Лицо, покрывающее костную структуру, следует различным анатомическим правилам, поэтому для его реконструкции могут применяться стандартные процедуры, например, для определения формы носа, — добавила она. — Самым важным элементом является реконструкция толщины мягких тканей в многочисленных точках на поверхности лицевых костей. Для этого у нас есть статистические данные для различных групп населения по всему миру».