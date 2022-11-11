FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 1813 постов • 726 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука
Итальянские ученые воссоздали лицо беременной египетской мумии

Итальянские ученые воссоздали лицо беременной египетской мумии

Автор:
11 ноября 2022 18:34
Сообщество : Наука
Метки: Ynews   антропология   древний египет   мумия   наука   новости науки   
876
12
1

В прошлом году польские ученые изучили древнеегипетскую мумию, известную как «таинственная дама», и обнаружили в ее животе признаки зародыша. Исследователи установили, что женщина умерла около 2000 лет назад на 28 неделе беременности в возрасте от 20 до 30 лет. Теперь же на основе ее останков итальянские эксперты создали два изображения, которые показывают, как она могла выглядеть при жизни в первом веке до нашей эры.

«Наши кости и, в частности, череп предоставляют нам много информации о лице, — говорит Шанталь Милани, итальянский судебный антрополог и участница проекта «Варшавская мумия». — Хотя это и нельзя назвать точным портретом, череп, как и многие части анатомии, уникален и демонстрирует набор форм и пропорций, которые в итоге проявляются в лице».

«Лицо, покрывающее костную структуру, следует различным анатомическим правилам, поэтому для его реконструкции могут применяться стандартные процедуры, например, для определения формы носа, — добавила она. — Самым важным элементом является реконструкция толщины мягких тканей в многочисленных точках на поверхности лицевых костей. Для этого у нас есть статистические данные для различных групп населения по всему миру».

«Таинственная дама» была найдена в начале 1800-х в годов царских гробницах в Фивах и принадлежала к фиванской элите. Мумия датируется первым веком до нашей эры, временем, когда Клеопатра была царицей, а Фивы были оживленным городом. Мумию перевезли из Египта в Варшаву в декабре 1826 года, в период важнейших открытий в египетской Долине царей. Первоначально считалось, что это мумия жреца Хор-Джехути, но в 2016 году ученые установили, что тщательно обернутое тканью забальзамированное тело принадлежат женщине. Это первая в истории мумия, содержащая плод, и в настоящее время она выставлена ​​в Национальном музее в Варшаве.

Два судебно-медицинских эксперта вместе с исследователями из Варшавского университета решили «оживить» мумию, используя 2D и 3D -технологии для реконструкции ее лица. Судебно-медицинский эксперт Хью Моррисон сказал: «В основном реконструкция лица применяется в криминалистике, чтобы помочь распознать тело, когда более распространенные средства идентификации, такие как отпечатки пальцев или анализ ДНК, не дают результатов».

«Реконструкция лица человека по его черепу часто считается крайней мерой в попытке установить его личность. — продолжил Моррисон. — Ее также можно использовать в археологическом и историческом контексте, чтобы показать, как древние люди или выдающиеся личности прошлого могли выглядеть в жизни. В историческом контексте этот процесс помогает образно вернуть умершего к жизни, а также развивает уважение и чуткость к умершим, которые либо являются предметом исследований, либо выставляются в музеях».

Доктор Войцех Эйсмонд, археолог из Польской академии наук, добавил: «Для многих людей древние египетские мумии представляют собой диковинку, и некоторые люди склонны забывать, что когда-то это были живые люди, у которых была своя собственная жизнь, любовь и трагедии. Можно сказать, что судебные эксперты предоставляют лица научным данным, поэтому человек больше не является анонимной «диковинкой в витрине». Кроме того, для древних египтян было очень важно сохранить внешность усопшего, чтобы помочь его душе и личности выжить. Итак, с одной стороны, мы, так сказать, «переочеловечиваем» научные данные, а с другой — выполняем желание этих людей не быть анонимными и забытыми».

На реконструкции лица мумии можно посмотреть на выставке в Силезском музее в Катовицах с 3 ноября.

Что же касается плода, то он располагается в нижней части малого таза и частично в нижней части большого таза матери и мумифицировался вместе с ней. На КТ-изображениях плод скрывают окружающие его ткани матки, поэтому ученые смогли измерить лишь окружность его головы. Она составила 24,9 сантиметра, что позволило предположить, что плод находился между 26-й и 30-й неделей жизни. Матку и сам плод не вынули, как в случае с внутренними органами, включая сердце, легкие, печень и кишечник с желудком.

Эксперты проекта «Варшавская мумия» не могут сказать, почему плод не извлекли и не мумифицировали отдельно, как это было в случаях с мертворожденными. «Возможно, считалось, что он все еще является частью тела своей матери, поскольку еще не родился», — говорили ученые в то время. Получается, что, согласно верованиям древних египтян, нерожденный ребенок мог прожить загробную жизнь только в том случае, если отправился на тот свет вместе со своей матерью.

В 2021 году исследователи из Польской академии наук опубликовали статью о первой беременной мумии. Однако в августе среди ученых вспыхнул скандал, когда некоторые из них поставили под сомнение результаты исследования.

Они утверждали, что то, что на рентгеновских снимках и КТ-снимках выглядело как плод, на самом деле было результатом «компьютерной иллюзии и неправильной интерпретации». Они полагают, что в животе женщины находится не плод, а «мумифицированные органы».

Камила Браулинска, соучредитель проекта «Варшавская мумия», заявила, что первоначальный анализ не был «надежным научным исследованием». Лукаш Ковнацкий и Дорота Игнатович-Возняковска также оспаривают результаты исследования.

Но два участника проекта, Маржена Озарек-Шлике и Войцех Эйсмонд, опровергли эти заявления: «Команда проекта «Варшавская мумия» не подтверждает эту информацию. Мумия беременна», — заявили они.

По положению плода и тому, как закрылись родовые пути, исследователи смогли определить, что «таинственная дама» умерла не при родах. В июле выяснилось, что мумифицированная женщина, скорее всего, умерла от рака носоглотки — редкого вида рака, поражающего часть горла, соединяющую заднюю часть носа с задней частью рта. Исследователи Варшавского проекта мумий проводили сканирование черепа древнего трупа, когда обнаружили необычные отметины на кости, указывающие на рак.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: Ynews   антропология   древний египет   мумия   наука   новости науки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
60k
Опиум для народа Час назад
Беременная мумия - это, сука, сильно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Yus 19 минут назад
Мумия беременной женщины, я понимаю. НО беременная мумия, это сильно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Владимир 23 минуты назад
Беременная мумия это охренеть. Интересно, кто не испугался и смог?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов Час назад
А здорово поляки на Качиньском поднаторели в этом деле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

71202



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Блогера Некоглая, поглумившегося над русским солдатом, задержали в Москве
Блогера Некоглая, поглумившегося над русским солдатом, задержали в Москве
20 фактов о фильмах Марка Захарова
20 фактов о фильмах Марка Захарова
Набирающие популярность в сообществах
Мигранты угрожали зарезать известного тульского журналиста Сергея Старикова
Мигранты угрожали зарезать известного тульского журналиста Сергея Старикова
С добрым утром!&nbsp;
С добрым утром! 
Ты вся в белом, это смело
Ты вся в белом, это смело
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Зачем я это сделал?

Лучшие демотиваторы
Эконом версия

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#СССР#аварии#люди#картинки#улыбнуло#грузовик#женщина за рулем
#Юмор#Прикол#автомобили#автомир#позитив#подборка#кино#авто аварии#истории из жизни#знаменитости
#интересно#интересное#дтп#история#Ynews#в мире#сарказм#Россия#дети#истории
Ты вся в белом, это смело Ты вся в белом, это смело Металлическую пластину в голове перуанского воина назвали древнейшей операцией на черепе Металлическую пластину в голове перуанского воина назвали древнейшей операцией на черепе Трое пациентов с параличом снова могут ходить благодаря имплантату спинного мозга Трое пациентов с параличом снова могут ходить благодаря имплантату спинного мозга В карибских болотах обнаружили крупнейшую в мире бактерию, которую видно невооруженным глазом В карибских болотах обнаружили крупнейшую в мире бактерию, которую видно невооруженным глазом Ученые создали рыбу-робота из клеток сердца человека Ученые создали рыбу-робота из клеток сердца человека NASA ликует: Телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул основное зеркало в космосе NASA ликует: Телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул основное зеркало в космосе

На что жалуетесь?

Вернуться