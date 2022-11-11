Итальянские ученые воссоздали лицо беременной египетской мумии

В прошлом году польские ученые изучили древнеегипетскую мумию, известную как «таинственная дама», и обнаружили в ее животе признаки зародыша. Исследователи установили, что женщина умерла около 2000 лет назад на 28 неделе беременности в возрасте от 20 до 30 лет. Теперь же на основе ее останков итальянские эксперты создали два изображения, которые показывают, как она могла выглядеть при жизни в первом веке до нашей эры.
«Наши кости и, в частности, череп предоставляют нам много информации о лице, — говорит Шанталь Милани, итальянский судебный антрополог и участница проекта «Варшавская мумия». — Хотя это и нельзя назвать точным портретом, череп, как и многие части анатомии, уникален и демонстрирует набор форм и пропорций, которые в итоге проявляются в лице».
«Лицо, покрывающее костную структуру, следует различным анатомическим правилам, поэтому для его реконструкции могут применяться стандартные процедуры, например, для определения формы носа, — добавила она. — Самым важным элементом является реконструкция толщины мягких тканей в многочисленных точках на поверхности лицевых костей. Для этого у нас есть статистические данные для различных групп населения по всему миру».
«Таинственная дама» была найдена в начале 1800-х в годов царских гробницах в Фивах и принадлежала к фиванской элите. Мумия датируется первым веком до нашей эры, временем, когда Клеопатра была царицей, а Фивы были оживленным городом. Мумию перевезли из Египта в Варшаву в декабре 1826 года, в период важнейших открытий в египетской Долине царей. Первоначально считалось, что это мумия жреца Хор-Джехути, но в 2016 году ученые установили, что тщательно обернутое тканью забальзамированное тело принадлежат женщине. Это первая в истории мумия, содержащая плод, и в настоящее время она выставлена в Национальном музее в Варшаве.
Два судебно-медицинских эксперта вместе с исследователями из Варшавского университета решили «оживить» мумию, используя 2D и 3D -технологии для реконструкции ее лица. Судебно-медицинский эксперт Хью Моррисон сказал: «В основном реконструкция лица применяется в криминалистике, чтобы помочь распознать тело, когда более распространенные средства идентификации, такие как отпечатки пальцев или анализ ДНК, не дают результатов».
«Реконструкция лица человека по его черепу часто считается крайней мерой в попытке установить его личность. — продолжил Моррисон. — Ее также можно использовать в археологическом и историческом контексте, чтобы показать, как древние люди или выдающиеся личности прошлого могли выглядеть в жизни. В историческом контексте этот процесс помогает образно вернуть умершего к жизни, а также развивает уважение и чуткость к умершим, которые либо являются предметом исследований, либо выставляются в музеях».
Доктор Войцех Эйсмонд, археолог из Польской академии наук, добавил: «Для многих людей древние египетские мумии представляют собой диковинку, и некоторые люди склонны забывать, что когда-то это были живые люди, у которых была своя собственная жизнь, любовь и трагедии. Можно сказать, что судебные эксперты предоставляют лица научным данным, поэтому человек больше не является анонимной «диковинкой в витрине». Кроме того, для древних египтян было очень важно сохранить внешность усопшего, чтобы помочь его душе и личности выжить. Итак, с одной стороны, мы, так сказать, «переочеловечиваем» научные данные, а с другой — выполняем желание этих людей не быть анонимными и забытыми».
На реконструкции лица мумии можно посмотреть на выставке в Силезском музее в Катовицах с 3 ноября.
Что же касается плода, то он располагается в нижней части малого таза и частично в нижней части большого таза матери и мумифицировался вместе с ней. На КТ-изображениях плод скрывают окружающие его ткани матки, поэтому ученые смогли измерить лишь окружность его головы. Она составила 24,9 сантиметра, что позволило предположить, что плод находился между 26-й и 30-й неделей жизни. Матку и сам плод не вынули, как в случае с внутренними органами, включая сердце, легкие, печень и кишечник с желудком.
Эксперты проекта «Варшавская мумия» не могут сказать, почему плод не извлекли и не мумифицировали отдельно, как это было в случаях с мертворожденными. «Возможно, считалось, что он все еще является частью тела своей матери, поскольку еще не родился», — говорили ученые в то время. Получается, что, согласно верованиям древних египтян, нерожденный ребенок мог прожить загробную жизнь только в том случае, если отправился на тот свет вместе со своей матерью.
В 2021 году исследователи из Польской академии наук опубликовали статью о первой беременной мумии. Однако в августе среди ученых вспыхнул скандал, когда некоторые из них поставили под сомнение результаты исследования.
Они утверждали, что то, что на рентгеновских снимках и КТ-снимках выглядело как плод, на самом деле было результатом «компьютерной иллюзии и неправильной интерпретации». Они полагают, что в животе женщины находится не плод, а «мумифицированные органы».
Камила Браулинска, соучредитель проекта «Варшавская мумия», заявила, что первоначальный анализ не был «надежным научным исследованием». Лукаш Ковнацкий и Дорота Игнатович-Возняковска также оспаривают результаты исследования.
Но два участника проекта, Маржена Озарек-Шлике и Войцех Эйсмонд, опровергли эти заявления: «Команда проекта «Варшавская мумия» не подтверждает эту информацию. Мумия беременна», — заявили они.
По положению плода и тому, как закрылись родовые пути, исследователи смогли определить, что «таинственная дама» умерла не при родах. В июле выяснилось, что мумифицированная женщина, скорее всего, умерла от рака носоглотки — редкого вида рака, поражающего часть горла, соединяющую заднюю часть носа с задней частью рта. Исследователи Варшавского проекта мумий проводили сканирование черепа древнего трупа, когда обнаружили необычные отметины на кости, указывающие на рак.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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