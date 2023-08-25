Мистические огненные мумии Кабаяна

Обычаи погребения некоторых народов выглядят странными и алогичными. Но представители племени ибалои, проживающего на территории Филиппин, могут претендовать на лидерство в этой части.
Гробницы с останками, возраст которых превышает 1000 лет, на территории муниципалитета Кабаян (отсюда и название мумий) случайно обнаружила бригада лесорубов в 1970-х годах. Тела, помещенные в гробы овальной формы, сохранились с учётом возраста отлично. У них были не только зубы и волосы, но и внутренние органы, что полностью перевернуло представления научного мира о бальзамировании.
Ведь до этого на многочисленных примерах египетских мумий считалось, что сохранить их невозможно. Но ибалои, верившие, что при сохранении тела предки могут помогать потомкам – наставлять, решать проблемы и делиться опытом, подошли к процессу очень и очень серьёзно, превратив в искусство.
Ещё бы, ведь на обработку тела уходило больше двух лет. Происходило это следующим образом:
- Тело тщательно мыли, после чего размещали над тлеющими углями. Выглядит жутко, но останки в буквальном смысле вялились (отсюда и название – огненные). Оставаясь в процессе целыми, но с потерей всех жидкостей организма.
- Для сохранения внутренних органов через рот вдували дым определённых растений. Затем мумию натирали специальными травами, помещали в небольшой гроб яйцевидной формы в сидячем виде. Подход преследовал сугубо практические цели – так в пещерах можно было разместить больше тел.
- Есть даже предположение, что отличную сохранность обеспечивал дополнительный жёсткий способ. Чувствующий приближение смерти человек выпивал соляной раствор, который начинал высушивать тело и органы ещё до смерти, готовя к красивому посмертию.
К сожалению, пещеры, где обнаружили мумии, никак не охранялись. Естественно, многие подверглись разграблению. Власти страны вернули только несколько тел. Да и то после того как обратились к мировому сообществу и пристыдили вандалов.
Тем более что имел место неприятный случай с одним воришкой – местным пастором, выкравшим мумию вождя. Все, кто, так или иначе, был причастен к похищению и перепродаже, погибли при странных обстоятельствах. В лучших, так сказать, традициях похитителей тел. А мумию вождя вернули в пещеру, проведя все необходимые ритуалы.
Сейчас захоронение Апо Анну закрыто решётками. Туристам открыт доступ, но добраться до пещер можно только с гидом и по очень сложной горной тропе. Ибалои перестали мумифицировать останки своих покойников, поэтому огненные мумии – это не только часть жизни отдельного племени, но и важный общекультурный артефакт.
Источник:
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