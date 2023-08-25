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Мистические огненные мумии Кабаяна

Мистические огненные мумии Кабаяна

Автор:
25 августа 2023 10:20
Сообщество : Исторические факты
Метки: Кабаян   Культура   мумия   наука   обработка   огонь   племя   тело   филиппины   
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Обычаи погребения некоторых народов выглядят странными и алогичными. Но представители племени ибалои, проживающего на территории Филиппин, могут претендовать на лидерство в этой части.

Гробницы с останками, возраст которых превышает 1000 лет, на территории муниципалитета Кабаян (отсюда и название мумий) случайно обнаружила бригада лесорубов в 1970-х годах. Тела, помещенные в гробы овальной формы, сохранились с учётом возраста отлично. У них были не только зубы и волосы, но и внутренние органы, что полностью перевернуло представления научного мира о бальзамировании.

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Ведь до этого на многочисленных примерах египетских мумий считалось, что сохранить их невозможно. Но ибалои, верившие, что при сохранении  тела предки могут помогать потомкам – наставлять, решать проблемы и делиться опытом, подошли к процессу очень и очень серьёзно, превратив в искусство.

Ещё бы, ведь на обработку тела уходило больше двух лет. Происходило это следующим образом:

  1. Тело тщательно мыли, после чего размещали над тлеющими углями. Выглядит жутко, но останки в буквальном смысле вялились (отсюда и название – огненные). Оставаясь в процессе целыми, но с потерей всех жидкостей организма.
  2. Для сохранения внутренних органов через рот вдували дым определённых растений. Затем мумию натирали специальными  травами, помещали в небольшой гроб яйцевидной формы в сидячем виде. Подход преследовал сугубо практические цели – так в пещерах можно было разместить больше тел.
  3. Есть даже предположение, что отличную сохранность обеспечивал дополнительный жёсткий способ. Чувствующий приближение смерти человек выпивал соляной раствор, который начинал высушивать тело и органы ещё до смерти, готовя к красивому посмертию.

К сожалению, пещеры, где обнаружили мумии, никак не охранялись. Естественно, многие подверглись разграблению. Власти страны вернули только несколько тел. Да и то после того как обратились к мировому сообществу и пристыдили вандалов.

Тем более что имел место неприятный случай с одним воришкой – местным пастором, выкравшим мумию вождя. Все, кто, так или иначе, был причастен к похищению и перепродаже, погибли при странных обстоятельствах. В лучших, так сказать, традициях похитителей тел. А мумию вождя вернули в пещеру, проведя все необходимые ритуалы.

Сейчас захоронение Апо Анну закрыто решётками. Туристам открыт доступ, но добраться до пещер можно только с гидом и по очень сложной горной тропе. Ибалои перестали мумифицировать останки своих покойников, поэтому огненные мумии – это не только часть жизни отдельного племени, но и важный общекультурный артефакт.

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Метки: Кабаян   Культура   мумия   наука   обработка   огонь   племя   тело   филиппины   
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2  комментария
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Борис Карабанов Час назад
Короче, солили, а потом коптили... Понятненько. А интересно.... Впрочем, ладно, проехали.
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МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 41 минуту назад
Вероятно ждали воскрешения....
Зловещие мертвецы - 38 серия.
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