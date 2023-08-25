Мистические огненные мумии Кабаяна

Гробницы с останками, возраст которых превышает 1000 лет, на территории муниципалитета Кабаян (отсюда и название мумий) случайно обнаружила бригада лесорубов в 1970-х годах. Тела, помещенные в гробы овальной формы, сохранились с учётом возраста отлично. У них были не только зубы и волосы, но и внутренние органы, что полностью перевернуло представления научного мира о бальзамировании.