«Империя на табуретках»: пенсионерку выбросили из автобуса за критику государства и СВО

И раз уж разговор зашёл о галошах, то можно предположить, что женщина, рассказывающая о резиновых сапогах, не так уж и не права. Просто она увидела фото российских бойцов во время распутицы, когда резиновые сапоги по колено — единственный адекватный вариант, поскольку любая другая обувь при таких условиях и промокает, и превращается в груду грязи.



И ещё интересное. Неделю назад военканалы сообщили, что ВС РФ вместо морально устаревших берец начали оснащать современной мембранной обувью. Процесс этот пока не массовый, всех сразу не обуешь. Но Минобороны уже начало закупки отечественных ботинок для оснащения армии. И у некоторых подразделений они уже есть. Во всяком случае, так утверждают военкоры.