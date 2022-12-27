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«Империя на табуретках»: пенсионерку выбросили из автобуса за критику государства и СВО

«Империя на табуретках»: пенсионерку выбросили из автобуса за критику государства и СВО

Автор:
27 декабря 2022 13:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Долгопрудное   автобус   видео   коррупция   критика   сво   скандал   
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Впрочем, не факт, что женщина пострадала за оппозиционные речи. Скорее всего, она просто всех достала своим скрипучим голосом.

Вчера в городе Долгопрудном Московской области произошёл неприятный инцидент с пожилой женщиной. Пенсионерку грубо выволокли из автобуса из-за того, что она затеяла спор с пассажиркой, в котором доказывала, что из-за коррупции российские военные отправились в зону СВО в резиновых сапогах.

«Всё разворовано! В галошах пошли воевать, в резиновых сапогах, и танки на табуретках. Российские танки на табуретках едут. Это империя такая на табуретках. Я говорю: это империя такая «на табуретках», — заявила женщина своей оппонентке в автобусе.

Как только остановился транспорт, иноагента женщину взяли под руки двое крепких мужчин и выволокли из автобуса. По ходу действия женщину уронили и немного протерли ею пол. Судя по видео, женщина травм не получила.

И раз уж разговор зашёл о галошах, то можно предположить, что женщина, рассказывающая о резиновых сапогах, не так уж и не права. Просто она увидела фото российских бойцов во время распутицы, когда резиновые сапоги по колено — единственный адекватный вариант, поскольку любая другая обувь при таких условиях и промокает, и превращается в груду грязи.

И ещё интересное. Неделю назад военканалы сообщили, что ВС РФ вместо морально устаревших берец начали оснащать современной мембранной обувью. Процесс этот пока не массовый, всех сразу не обуешь. Но Минобороны уже начало закупки отечественных ботинок для оснащения армии. И у некоторых подразделений они уже есть. Во всяком случае, так утверждают военкоры.

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Метки: Долгопрудное   автобус   видео   коррупция   критика   сво   скандал   
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25  комментариев
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61k
Александр Ломовицкий Час назад
чаще всего хочется начистить рожу тем кто делится своим мнением когда его вообще не спрашивали . причем это касается всех сфер жизни а не только политики государства . так что кликушу правильно вышвырнули , только надо было на ходу выкидывать вместе с табуреткой . такие мнят себя кладезем мудрости вселенской и жаждут поделиться ей с теми кому они нахер не интересны, а если их не слушают начинают говном кидаться как полоумные обезьяны.
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1k
Довер Иванович 16 секунд назад
По тихоньку что то это начинает напоминать.
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41
Александр Шевченко 9 минут назад
Я просто оставлю это здесь, а каждый прочтёт для себя своё. Хорошо описывает наше время.
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233
Sergiu Александр Шевченко 4 минуты назад
Это написал британец живший в США.
Написал про будущее США и не надо примеривать это на всех.
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−7
Sovest9999 12 минут назад
Обычно такие бабки как раз и поддерживают "власть". По тиливизеру жеж не будут врать, что фсе хахлы фашисты
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−7
ynfgteo.info 14 минут назад
Плешивый х / уй !
Как много в этом звуке для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось! ...
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41k
Aleksandr 14 минут назад
Мудрость не всегда приходит со старостью.
Иногда старость приходит одна... (с)
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20k
nobody® 15 минут назад
Про табуретки - это что? Есть доступная расшифровка, или немного фляга свистит? Может не стоило так грубо.
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1k
Fiverknot Полчаса назад
Да не. Скорее всего мужика просто достал нескончаемый, громкий звиздёж этой бабки всю дорогу, и он не выдержал.
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12k
harlamov Полчаса назад
Бабуля блоггер из 90-х. Выступает олдскульно, в разговорном жанре.
А блоггеры и так уже всем надоели.
Сидишь за компом на работе, читаешь новости, все плохо. С работы едешь, опять негатив транслируют в маршрутке. Вот народ и не выдержал. Забанил ее))
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32k
russger Полчаса назад
"Российские танки на табуретках едут"

Вот откуда они это берут?
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2k
Инквизитор РФ 42 минуты назад
У в нас в Долгопе не забалуешь
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15k
K7OO 43 минуты назад
Сильно смахивает на постанову. Некоторые пенсионеры часто гундят по самым различным поводам, так было всегда. Но никому в голову не придет их даже пальцем тронуть. Если уж совсем расколбас пойдет, могут обматерить, да и то маловероятно. Проще хрен забить. Но чтобы какой-то мужик, ни слова не говоря, вдруг завалил бабку и зачем-то поволок ее из автобуса, зарабатывая себе стопроцентную уголовку - это чушь собачья. Не верю! (С)
Особой "достоверности" этому видео добавляет то, что выложил его канал, созданный безвременно почившим "Эхо Москвы". Господа, не забываем об элементарной информационной гигиене.
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13k
Kucher Час назад
Надо её обменять на бабульку, которую из автобуса во Львове выкинули, за то, что хохлов критиковала.
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7k
Том Сойер Час назад
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6k
Copycat Час назад
Так я вижу как эта бабка бросилась на собеседницу) чуть драку не устроила
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9k
GROMOZEKA Час назад
Я так понимаю, эта же бабуля, что безоговорочно верит Малахову и Мясникову?
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