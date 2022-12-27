«Империя на табуретках»: пенсионерку выбросили из автобуса за критику государства и СВО

Впрочем, не факт, что женщина пострадала за оппозиционные речи. Скорее всего, она просто всех достала своим скрипучим голосом.
Вчера в городе Долгопрудном Московской области произошёл неприятный инцидент с пожилой женщиной. Пенсионерку грубо выволокли из автобуса из-за того, что она затеяла спор с пассажиркой, в котором доказывала, что из-за коррупции российские военные отправились в зону СВО в резиновых сапогах.
«Всё разворовано! В галошах пошли воевать, в резиновых сапогах, и танки на табуретках. Российские танки на табуретках едут. Это империя такая на табуретках. Я говорю: это империя такая «на табуретках», — заявила женщина своей оппонентке в автобусе.
Как только остановился транспорт,
иноагента женщину взяли под руки двое крепких мужчин и выволокли из автобуса. По ходу действия женщину уронили и немного протерли ею пол. Судя по видео, женщина травм не получила.
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И раз уж разговор зашёл о галошах, то можно предположить, что женщина, рассказывающая о резиновых сапогах, не так уж и не права. Просто она увидела фото российских бойцов во время распутицы, когда резиновые сапоги по колено — единственный адекватный вариант, поскольку любая другая обувь при таких условиях и промокает, и превращается в груду грязи.
И ещё интересное. Неделю назад военканалы сообщили, что ВС РФ вместо морально устаревших берец начали оснащать современной мембранной обувью. Процесс этот пока не массовый, всех сразу не обуешь. Но Минобороны уже начало закупки отечественных ботинок для оснащения армии. И у некоторых подразделений они уже есть. Во всяком случае, так утверждают военкоры.
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Написал про будущее США и не надо примеривать это на всех.
Как много в этом звуке для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось! ...
Иногда старость приходит одна... (с)
А блоггеры и так уже всем надоели.
Сидишь за компом на работе, читаешь новости, все плохо. С работы едешь, опять негатив транслируют в маршрутке. Вот народ и не выдержал. Забанил ее))
Вот откуда они это берут?
Особой "достоверности" этому видео добавляет то, что выложил его канал, созданный безвременно почившим "Эхо Москвы". Господа, не забываем об элементарной информационной гигиене.