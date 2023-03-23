 «Ты оказался иудой, который предал Россию»: Валерия Меладзе уже не ждут на Родине

Хотя он не отказался бы вернуться.
Артиста могут признать иноагентом из-за его поддержки соседней страны. Этого хочет добиться глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Ты, Валера, иностранец и не свой. Ты оказался иудой, который предал Россию. Благодаря Российской Федерации тебя знают как Меладзе, скоро станешь как Лобода, которую наши граждане забыли уже. Я уверен, ты еще будешь оправдываться перед нами, но тебе уже никто не поверит. Ты просто иностранец.
Он очень часто высказывается в адрес нашей страны, хотя она дала ему все, чтобы он стал Валерием Меладзе. Здесь он смог заработать имя, деньги, славу, активы. Я считаю, что Меладзе поступил неблагодарно по отношению к России. Думаю, что в ближайшее время контролирующие органы проведут тщательную проверку, и мы сможем доказать, что он получал иностранное финансирование. Нам русофобы точно не нужны в непростое время. Он сам выбрал такой путь, так пусть идет по нему.
Меладзе пока молчит и это никак не комментирует.
Источник:
- Кайли Дженнер раскритиковали за любовь к частным самолётам и "отрыв от реальности"
- Скандального Канье Уэста признали «антисемитом года»
- «Империя на табуретках»: пенсионерку выбросили из автобуса за критику государства и СВО
- Валерия Меладзе лишили основного источника доходов
- «Хаматова не выходила из роли даже тогда, когда получала высокие награды из рук Путина»: дрессировщик Запашный раскритиковал уехавшую актрису
---------------
А ему и говорить ничего не надо. Всем, все за него уже итак понятно. Ссучился, продался - будьте добры проследовать нах_й из пельменной.
Ну не умеет он жить по-другому!
"I'm not gay, but 20 dollar is 20 dollar" ?
Все, о чем я прочитал - это желание некоего чиновника доказать что Меладзе получал иностранное финансирование и запретить его концерты (которых все равно нет). И тут мнения и чиновника, и мое, и даже самого Меладзе полностью совпадают: не будет в нынешней России его концертов!
Короче, странный какой-то этот Меладзе, примерно такой же, каким был и Кикабидзе (тот тоже от концертов и ордена отказался...), так что я соглашусь со всеми остальными комментаторами - он точно не настоящий русский!
А давно для грузина родившегося и выросшего в Грузии родиной считается Россия?