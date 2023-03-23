 «Ты оказался иудой, который предал Россию»: Валерия Меладзе уже не ждут на Родине

Ты, Валера, иностранец и не свой. Ты оказался иудой, который предал Россию. Благодаря Российской Федерации тебя знают как Меладзе, скоро станешь как Лобода, которую наши граждане забыли уже. Я уверен, ты еще будешь оправдываться перед нами, но тебе уже никто не поверит. Ты просто иностранец.

Он очень часто высказывается в адрес нашей страны, хотя она дала ему все, чтобы он стал Валерием Меладзе. Здесь он смог заработать имя, деньги, славу, активы. Я считаю, что Меладзе поступил неблагодарно по отношению к России. Думаю, что в ближайшее время контролирующие органы проведут тщательную проверку, и мы сможем доказать, что он получал иностранное финансирование. Нам русофобы точно не нужны в непростое время. Он сам выбрал такой путь, так пусть идет по нему.