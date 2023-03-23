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&nbsp;«Ты оказался иудой, который предал Россию»: Валерия Меладзе уже не ждут на Родине

 «Ты оказался иудой, который предал Россию»: Валерия Меладзе уже не ждут на Родине

Автор:
23 марта 2023 17:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Валерий Меладзе   виталий бородин   зароботок   критика   налоги   родина   скандал   
3978
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Хотя он не отказался бы вернуться.

Артиста могут признать иноагентом из-за его поддержки соседней страны. Этого хочет добиться глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

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Ты, Валера, иностранец и не свой. Ты оказался иудой, который предал Россию. Благодаря Российской Федерации тебя знают как Меладзе, скоро станешь как Лобода, которую наши граждане забыли уже. Я уверен, ты еще будешь оправдываться перед нами, но тебе уже никто не поверит. Ты просто иностранец.

Он очень часто высказывается в адрес нашей страны, хотя она дала ему все, чтобы он стал Валерием Меладзе. Здесь он смог заработать имя, деньги, славу, активы. Я считаю, что Меладзе поступил неблагодарно по отношению к России. Думаю, что в ближайшее время контролирующие органы проведут тщательную проверку, и мы сможем доказать, что он получал иностранное финансирование. Нам русофобы точно не нужны в непростое время. Он сам выбрал такой путь, так пусть идет по нему.

Меладзе пока молчит и это никак не комментирует.

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Метки: Валерий Меладзе   виталий бородин   зароботок   критика   налоги   родина   скандал   
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64  комментария
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29k
albedo 2 часа назад
Это только сейчас поняли, что он Иуда?!
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5k
saliamnn 3 минуты назад
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1k
Владимир Теленков 10 минут назад
а можно это в политоту? ну сколько можно
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−16
Ан Чер Полчаса назад
Его родина грузия, и что, там его тоже не ждут?
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11k
Shtoppi 38 минут назад
<<Меладзе пока молчит и это никак не комментирует.>>
---------------
А ему и говорить ничего не надо. Всем, все за него уже итак понятно. Ссучился, продался - будьте добры проследовать нах_й из пельменной.
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6k
Андрей Крылов 43 минуты назад
Забери его, мама, домой! (С)
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4k
Kozlodoev 51 минуту назад
Да пусть в его поступках нет логики!
Ну не умеет он жить по-другому!
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52k
smakido 59 минут назад
А вот его невестка просто "Вера" (бывшая Брежнева) уже вернулась на ТВ после того, как сама выкладывала видео как помогает укладывать помощь для ВСУ. Пролезла уже! Боюсь, что и этот тоже как-то может тоже пытаться вернуться!
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543
Мицелий Грибов Час назад
Притяженья больше нет))
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61k
Андрей Час назад
Слишком мягко, искать какие-то причины ещё..
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2k
ДК Час назад
Нет, ну это же надо было быть таким идиотом! Отказаться от концертов и бабла ради каких-то там убеждений, иметь наглость открыто высказать свое мнение! Таким точно не место на российской эстраде! Пусть убирается подальше от России, было бы отлично, если бы вместе с Шевчуком, Би-2, Арбениной и всеми прочими не прикрытыми врагами народа! Россиянам надо слушать лишь настоящих Артистов с большой буквы - таких как Шаман, Газманов и Киркоров!
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55
Аврашалом Маркович ДК Час назад
С Газмановым я бы был таки поосторожнее. Этот шлимазл ломился к нам год назад, когда началась одна хохма, косил под богоизбранного, вот только детальный осмотр мудебейцал показал обратное. Мутный человечек.
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208
Bolt ДК 50 минут назад
То есть ты отказался бы от убеждений ради денег?
"I'm not gay, but 20 dollar is 20 dollar" ?
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1k
Веселый Пук Час назад
Есть Меладзе или нет Меладзе абсалютно похрен. Кем они себя возомнили? Певуны сраные.
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9k
Axel Час назад
"Меладзе уже не ждут на Родине"

А давно для грузина родившегося и выросшего в Грузии родиной считается Россия?
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1k
lihaci Час назад
А шо такое?!? Бабосы заканчиваются? Так пускай америкосам или немцам погорлопанит какой он "свой иностранец".
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7k
rutt Час назад
Прощай грузинка Валера
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967
Голодранец! 2 часа назад
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1k
Vasiliy 2 часа назад
По моему пора уже составлять список артистов пока ещё не предавших Россию, короче будет
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18k
Robin Hood 2 часа назад
Есть хороший аппаратик для подобных педерастов. Опробовано временем.
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13k
a_komolow 2 часа назад
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2k
Lexx 2 часа назад
Кому он интересен? Его аудитория - бабки пенсионерки и то не все.
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2k
Дон Перец 2 часа назад
Он- просто Г.анд.он!!!
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