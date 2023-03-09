Рэпер Птаха инсценировал своё исчезновение в ДНР шутки ради

Вчера, пока страна в едином порыве поздравляла прекрасную половину человечества, в телеграм-каналах появились первые сообщения о том, что в прифронтовой зоне на территории ДНР попала под обстрел и не выходит на связь группа Давида Нуриева (рэпер Птаха). А сегодня выяснилось совсем уж неожиданное - стрелковый бой был ... инсценирован самим рэпером. Что? Да.
"Российский рэпер Птаха (Давид Нуриев) попал под обстрел в прифронтовой зоне на территории Донецкой Народной Республики. Об этом 8 марта ТАСС сообщили в силовых ведомствах ДНР:
"Птаха поехал с концертом к бойцам. Известно только, что он попал под обстрел, связь с ним прервалась", — рассказал собеседник агентства.
Последний ролик, выложенный в сеть не обнадёживал:
Неизвестно, сколько слез пролили родные и близкие рэпера, пока он был не на связи, но 9 марта выяснилось неожиданное.
Исполнитель вышел на связь, с ним все в порядке, сообщила пиар-директор артиста Марина Евстифеева.
Кроме того, Птаха выдал видео на полигоне в ДНР за обстрел.
«Птаха и музыкант Андрей 3022 решили потроллить украинских звезд-солдат, которые показательно делают фото/видео на передовой, но шутка явно вышла из-под контроля», — говорится в заявлении Марины Евстифеевой.
Уже 9 марта в сети повилось полное видео, на кадрах которого видно, что после таинственного падения телефона из ослабевших вчера рук, рэпер снова его поднимает и показывает, что он с другом — на пустом полигоне, никакого боя нет, а гениальная инсценировка — мол, демонстрация принципов работы ЦИПСО:
В Госдуме попытку Птахи пошутить над ВСУ тоже не оценили:
В беседе с «Говорит Москва» член комитета нижней палаты парламента по культуре Сергей Соловьёв назвал поведение рэпера «ужасным и бесчеловечным».
«Министерство культуры создаёт агитационные бригады творческих коллективов для поездки и выступления в зоне СВО, главная задача которых — морально-психологическая поддержка наших военных и укрепление боевого духа. Однако есть ещё отдельные, мягко говоря, деятели, такие как Птаха, которые находятся явно в неадекватном восприятии реальности происходящих событий. На мой взгляд, задачи СВО не оставляют места для постановки и пиара на человеческих жертвах и собственной гибели. Даже с их слов из благих побуждений. Всё это выглядит ужасной, бесчеловечной инсценировкой с дурным привкусом мерзости и маразма».
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