Рэпер Птаха инсценировал своё исчезновение в ДНР шутки ради



Неизвестно, сколько слез пролили родные и близкие рэпера, пока он был не на связи, но 9 марта выяснилось неожиданное.

Исполнитель вышел на связь, с ним все в порядке, сообщила пиар-директор артиста Марина Евстифеева.

Кроме того, Птаха выдал видео на полигоне в ДНР за обстрел.

«Птаха и музыкант Андрей 3022 решили потроллить украинских звезд-солдат, которые показательно делают фото/видео на передовой, но шутка явно вышла из-под контроля», — говорится в заявлении Марины Евстифеевой.

Уже 9 марта в сети повилось полное видео, на кадрах которого видно, что после таинственного падения телефона из ослабевших вчера рук, рэпер снова его поднимает и показывает, что он с другом — на пустом полигоне, никакого боя нет, а гениальная инсценировка — мол, демонстрация принципов работы ЦИПСО: