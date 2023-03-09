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Рэпер Птаха инсценировал своё исчезновение в ДНР шутки ради

Рэпер Птаха инсценировал своё исчезновение в ДНР шутки ради

Автор:
09 марта 2023 23:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ДНР   инсценировка   птаха   рэпер   сво   скандал   стрелковый бой   
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Вчера, пока страна в едином порыве поздравляла прекрасную половину человечества, в телеграм-каналах появились первые сообщения о том, что в прифронтовой зоне на территории ДНР попала под обстрел и не выходит на связь группа Давида Нуриева (рэпер Птаха). А сегодня выяснилось совсем уж неожиданное - стрелковый бой был ... инсценирован самим рэпером. Что? Да.

"Российский рэпер Птаха (Давид Нуриев) попал под обстрел в прифронтовой зоне на территории Донецкой Народной Республики. Об этом 8 марта ТАСС сообщили в силовых ведомствах ДНР:

"Птаха поехал с концертом к бойцам. Известно только, что он попал под обстрел, связь с ним прервалась", — рассказал собеседник агентства.

Последний ролик, выложенный в сеть не обнадёживал:


Неизвестно, сколько слез пролили родные и близкие рэпера, пока он был не на связи, но 9 марта выяснилось неожиданное.

Исполнитель вышел на связь, с ним все в порядке, сообщила пиар-директор артиста Марина Евстифеева.

Кроме того, Птаха выдал видео на полигоне в ДНР за обстрел.

«Птаха и музыкант Андрей 3022 решили потроллить украинских звезд-солдат, которые показательно делают фото/видео на передовой, но шутка явно вышла из-под контроля», — говорится в заявлении Марины Евстифеевой.

Уже 9 марта в сети повилось полное видео, на кадрах которого видно, что после таинственного падения телефона из ослабевших вчера рук, рэпер снова его поднимает и показывает, что он с другом — на пустом полигоне, никакого боя нет, а гениальная инсценировка — мол, демонстрация принципов работы ЦИПСО:

В Госдуме попытку Птахи пошутить над ВСУ тоже не оценили:
В беседе с «Говорит Москва» член комитета нижней палаты парламента по культуре Сергей Соловьёв назвал поведение рэпера «ужасным и бесчеловечным».

«Министерство культуры создаёт агитационные бригады творческих коллективов для поездки и выступления в зоне СВО, главная задача которых — морально-психологическая поддержка наших военных и укрепление боевого духа. Однако есть ещё отдельные, мягко говоря, деятели, такие как Птаха, которые находятся явно в неадекватном восприятии реальности происходящих событий. На мой взгляд, задачи СВО не оставляют места для постановки и пиара на человеческих жертвах и собственной гибели. Даже с их слов из благих побуждений. Всё это выглядит ужасной, бесчеловечной инсценировкой с дурным привкусом мерзости и маразма».

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Метки: ДНР   инсценировка   птаха   рэпер   сво   скандал   стрелковый бой   
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10  комментариев
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27k
Юрьевич Час назад
Ну а что они хотели? Адекватный взрослый человек станет "Рэпером Птаха"?
Только застрявший в детстве переросток...
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428
Вася Васильев Минуту назад
репер? Ну вот пусть по лепесткам и пляшет.
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1k
ОТДЕЛ К 20 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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945
Шурман Полчаса назад
Знакомый сегодня скинул . Я вижу все эти машины каждый день , вот только воевать заставляют нищих а все остальные у нас в Брюсселе .
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11k
kaboza Полчаса назад
у бывщих ЦАО (гуф, птаха) обострение? чото много "новостей" при них...ща про слима заипенят...
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5k
Frank Borman 58 минут назад
Рыперы обычно очень много рыпаются. Чего только не сделаешь ради рекламы.
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20k
иванов дмитрий Час назад
Тут нечего добавить (
Ссылка www.youtube.com
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418
Андрей Понамарев Час назад
Рэп говно, рэпперы биомусор, подражатели ниггеров
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332
ruslan d Андрей Понамарев Час назад
Да фиг бы с ним с рэпом , а чем жителю России не угодили чернокожие ?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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