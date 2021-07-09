В Новоуральске толпа ковид-диссидентов выгнала из автобуса женщину в маске

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А всего-то пассажирка призвала всех быть осторожными и надеть средства индивидуальной защиты.
На Урале люди столь суровы, что даже в общественных местах, в частности, в транспорте не всегда носят маски. Более того, готовы порвать на британский флаг любого, кто им предложит надеть средство индивидуальной защиты.
Местная жительница зашла в автобус и увидела, что и водитель, и пассажиры в салоне сидят без масок. Она потребовала их надеть, однако встретила отпор. После долгих препирательств, едва не закончившихся потасовкой, девушке предложили покинуть автобус.
"Я так понимаю, что в Новоуральске люди в маске теперь считаются прокаженными и им нельзя ездить в общественном транспорте и посещать людные места?" - удивляется Елена, которой пришлось покинуть автобус Кстати, оставлять ситуацию она не намерена. Елена. Она заявила, что попытается найти руководство автобуса и потребовать соблюдения медицинских мер в общественном транспорте. "«Надо решить проблему с предпринимателями нашего города и содействовать препятствию распространения инфекции", — уверена она.
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Думал это по приколу, а они реально так разговаривают
Народ с детьми, психи, крики, а эти @#доны контент делают.
Диссиде нт
1. Лицо, отколовшееся от господствующего вероисповедания, вероотступник.
2. Человек, не согласный с господствующей идеологией, инакомыслящий.
Подавляющее большинсво людей в нашей стране против коронабесия и откровенно игнорирует идиотизм с масками и, вообще профанация, с перчатками в Москве.
у недотраханной бомбит.
Причём здесь маски и ковид?
Народ ей прямо говорит
"вы еб@нутая слегка, иди воспитывай сынка"
Правителсьтво готовиться к 3-й волне пЛандемии (потому что это не пАндемия, это План по вытягиванию кредитов из ЕС на якобы борьбу с несуществующей проблемой)
И да, я не говорю что ковида не существует, он есть, только цифры пишутся от балды когда надо по плану рубить бабло.
Меньше старой перди меньше избирателей путина.
При чем сама власть вакцинацию и просрала.
Ахахаха какая ирония)))
- вы бы молчали, вы вообще без маски находитесь
- у меня прививка есть и отвалите от меня.
Как я и говорил. Все же привитые.
Я говорю про наплевательское отношение. Врачи рекомендуют даже после прививки использовать маски, а люди плюют. И после прививки открыто говорят, я привился, нах маска, несмотря на то, что так же могут разносить и болеть.
О чем я ранее и говорил.