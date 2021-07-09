В Новоуральске толпа ковид-диссидентов выгнала из автобуса женщину в маске

"Я так понимаю, что в Новоуральске люди в маске теперь считаются прокаженными и им нельзя ездить в общественном транспорте и посещать людные места?" - удивляется Елена, которой пришлось покинуть автобус Кстати, оставлять ситуацию она не намерена. Елена. Она заявила, что попытается найти руководство автобуса и потребовать соблюдения медицинских мер в общественном транспорте. "«Надо решить проблему с предпринимателями нашего города и содействовать препятствию распространения инфекции", — уверена она.

2021-07-09T10:34:01+03:00