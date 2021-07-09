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В Новоуральске толпа ковид-диссидентов выгнала из автобуса женщину в маске

В Новоуральске толпа ковид-диссидентов выгнала из автобуса женщину в маске (2 фото + 1 видео)

Автор:
09 июля 2021 10:34
Сообщество : Жить в России
Метки: автобус   видео   ковид-диссидент   маска   пандемия   скандал   урал   
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А всего-то пассажирка призвала всех быть осторожными и надеть средства индивидуальной защиты.

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Метки: автобус   видео   ковид-диссидент   маска   пандемия   скандал   урал   
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85  комментариев
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34k
AE 2 часа назад
Выгнали ее за то что она вела себя не адекватно
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11k
Artem 7 минут назад
Какой у них всё-таки акцент забавный. Как "реальных пацанов" с ТНТ посмотрел

Думал это по приколу, а они реально так разговаривают
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5k
Дмитрий Горчилин 8 минут назад
Хочешь в маске- надень и сиди тихонечко, никому до тебя дела нет. Решила повыеб.. на весь троллейбус- тут дело ни в маске.
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−93
☣️Месть печенегов☣️ 12 минут назад
Достали эти блогеры. Недавно запарковался у въезда в детский сад. Там небольшая площадь, на которой все паркуются 40 лет. Тут же побежали два раздвараса с камерами, вызвали ГАИ - типа парковка на тротуаре.

Народ с детьми, психи, крики, а эти @#доны контент делают.
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7k
JeanLuk 13 минут назад
Нефиг лезть не в свое дело
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759
Konstantin Anisko Полчаса назад
Автор, ты идиот. Словарь возьми.
Диссиде нт
1. Лицо, отколовшееся от господствующего вероисповедания, вероотступник.
2. Человек, не согласный с господствующей идеологией, инакомыслящий.

Подавляющее большинсво людей в нашей стране против коронабесия и откровенно игнорирует идиотизм с масками и, вообще профанация, с перчатками в Москве.
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20k
Андрей Иванов Полчаса назад
Это говорит о том, что антипрививочников больше, чем дристунов-ковидников
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10k
Иван Васильевич Полчаса назад
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6
The Sinner Полчаса назад
Какой позор, испанский сдыд
у недотраханной бомбит.
Причём здесь маски и ковид?
Народ ей прямо говорит
"вы еб@нутая слегка, иди воспитывай сынка"
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7k
Дмитрий Данилов Полчаса назад
Её выгнали не за то, что она в маске, а за то что она дура раненая
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3k
Вова Полчаса назад
Дебилоиды
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50k
alertol Полчаса назад
Эстония вошла в топ по заражаемости, и что любопытно именно в то время когда маски были обязательными и даже ментам дали права штрафовать, сейчас маски никто не носит, заражаемость в 10 раз ниже (50 человек вместо 500)

Правителсьтво готовиться к 3-й волне пЛандемии (потому что это не пАндемия, это План по вытягиванию кредитов из ЕС на якобы борьбу с несуществующей проблемой)

И да, я не говорю что ковида не существует, он есть, только цифры пишутся от балды когда надо по плану рубить бабло.
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24k
Владимир 36 минут назад
Ништяк может тупой старой перди меньше станет.
Меньше старой перди меньше избирателей путина.

При чем сама власть вакцинацию и просрала.
Ахахаха какая ирония)))
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2k
Алексей 36 минут назад
Правильно её выгнали. Медведев одобряет...
Ссылка www.youtube.com
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17k
babuby 37 минут назад
Думается мне что выгнали её не за то что она была в маске (а ведь именно так автор нам всё представили), а за то что стала эбать всем мозги!
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4k
Борис Карабанов 48 минут назад
Я лично переболел, привит, но масочный режим соблюдаю неукоснительно. Порядок есть порядок, тем более, что соблюсти этот порядок НИЧЕГО НЕ СТОИТ. Когда просят прививаться - ой, мы не хотим, мы боимся. Когда просят надеть маску - ой, мы все привитые. Тьфу! Разболтанность и правовой нигилизм в обществе, выдаваемые за свободу, достигли апогея.
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1k
Acid Snake 52 минуты назад
Скоро всех псин в намордниках везде гонять будут, уже потихоньку начинается, будут они теперь наравне с другими меньшинствами, петухами опущенными. Дебилов только могила с антителами исправит.
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−17
playso 55 минут назад
Вранливая статья обзывающая людей, которые просто хотели ехать.
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−17
playso 55 минут назад
Вранливая статья, обзывающая людей которые просто хотели уехать.
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13k
Михаил Гривин Час назад
Нет уж, вы пишите, как было: "Толпа желающих побыстрее уехать пассажиров выгнала бабу, которая желала повыделываться, а не просто ехать"
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3k
Brataxe Час назад
Ещё интересно, например, 2:00 :
- вы бы молчали, вы вообще без маски находитесь
- у меня прививка есть и отвалите от меня.
Как я и говорил. Все же привитые.
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87
Шурман Brataxe Час назад
На днях такую тему поднимал с местным ментом , говорю вот смотри сертификаты и тесты крови и тесты из носа и нахер маска нужна ? он мне говорит ну получишь 250 евро а дальше прокурору доказывай , к слову менты все привитые и проверку проходят каждые 3-4 дня
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