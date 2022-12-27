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Когда жизнь – боль, но Новый год праздновать надо

Когда жизнь – боль, но Новый год праздновать надо

Автор:
27 декабря 2022 12:54
Сообщество : Психология
Метки: депрессия   настроение   новый год   праздник   психология   рекомендация   совет   устранение   хандра   
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Далеко не у всех по разным причинам есть праздничное настроение. Да, биться в фальшивом экстазе от счастья – это не выход. Но и портить настрой окружающим – родным и близким тоже как-то не хочется. Как поступить?

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Хочется свернуться в рулончик, тупить в телефон и не шевелиться, но поступило приглашение пойти в гости? Есть смысл переступить через депрессию, которая начинает поднимать свою опасную головку, и пойти. Зовут искренне (и не факт, что после отказа снова позовут), будут близкие люди, вкусная еда, какие-то развлечения. В общем, вариант вполне рабочий.

Но и вторая сторона медали – отметить приход праздника наедине с собой тоже имеет право на существование. Эмоциональное выгорание особенно характерно для людей публичных профессий. И вполне логично, что продавец, с резиновой улыбкой до последнего обслуживавший покупателей, или воспитатель, отплясавший с подопечными несколько утренников, могут ничего уже не хотеть.

О состоянии правильно и честно заранее сказать близким. Во избежание ожиданий искрящегося счастья и обеспокоенных вопросов за столом в стиле «Что случилось?», «Как ты себя чувствуешь?» и прочих.

Традиционно конец года и начало нового – это время подведения итогов и создания новых планов на будущее. Может, стоит подвинуть пока традиции и ничего не подводить и не подсчитывать? Когда организм обнаружит в себе ресурс, тогда и можно будет это сделать.

Стол такой, ёлка такая, наряды эдакие и 333 особых блюда. Почему? Ну, надо. Традиция такая. Ёлку можно вообще не ставить, ограничившись гирляндой и парой безделушек. И заказать пиццу вместо набивших оскомину салатов. Новый год наступит в любом случае. И никакой связи этот факт с огромным количеством еды, которую потом приходится поглощать через силу, не имеет.

Стремление взвалить на себя всё и сразу тоже провоцирует выгорание. Поэтому нет ничего плохого в том, чтобы распределить и частично делегировать обязанности – домашним, гостям, родственникам. И встречать праздник не загнанной лошадью, а относительно свежим и бодрым человеком. Пусть всё пройдёт и не так идеально, как хотелось бы.

Шампанское – это такой же общепризнанный атрибут Нового года как Дед Мороз, ёлка и мандарины. А если не хочется или нельзя? Опять же, всё наступить вне зависимости, будет ли пузыристый сладенький напиток выпит или нет. С пользой для здоровья его можно заменить безалкогольным аналогом или безалкогольным коктейлем.

А как вы справляетесь с предпраздничной хандрой? И есть ли смысл вообще с ней бороться, или лучше оставить всё как есть?

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Метки: депрессия   настроение   новый год   праздник   психология   рекомендация   совет   устранение   хандра   
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4  комментария
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29k
Dobry vojak Svejk Z Час назад
Было дело - один отмечал. Покурил на балконе и спать лёг. Подумалось ещё, пока куранты стучат - сигареты есть, ну и норм... ))))
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32k
russger 23 минуты назад
"Но и портить настрой окружающим – родным и близким тоже как-то не хочется"

А то всякое бывает

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5k
Компьютер DELL монитором 47 минут назад
Я тоже один буду , выпью рюмку и спать .
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127
MrRudderman Компьютер DELL монитором 13 минут назад
Если еврей решил выпить рюмку водки, то ни бог, ни талмуд, не запретят ему выпить две.
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