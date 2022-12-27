Когда жизнь – боль, но Новый год праздновать надо

Шампанское – это такой же общепризнанный атрибут Нового года как Дед Мороз, ёлка и мандарины. А если не хочется или нельзя? Опять же, всё наступить вне зависимости, будет ли пузыристый сладенький напиток выпит или нет. С пользой для здоровья его можно заменить безалкогольным аналогом или безалкогольным коктейлем.