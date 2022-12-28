Вечные новогодние песни

И какие же зимние праздники без перезвона этих дивных колокольчиков. Изначально незатейливая песенка предназначалась для исполнения на День Благодарения. Её сочинил в 1851 году житель города Медфорда Джеймс Пьерпонт.

Городок был крошечным, и единственное фортепиано в нём имелось в доме местной жительницы миссис Уотерман. Женщина слушала, как автор проигрывает мелодию. И сказала, что она очень похожа на перезвон бубенцов, которые крепят к лошадиной упряжке.