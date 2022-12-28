Вечные новогодние песни

Кажется, что нет людей, которые не знали бы этих песен. Даже иностранным народ радостно подпевает, не зная языка. Ведь они несут особый заряд, уникальную и кажется даже осязаемую энергетику волшебства.
Эту песню точно знают все, от мала до велика. Стихи сочинила ещё в начале прошлого века поэтесса Раиса Кудашева. Леонид Бекман адаптировал часть текста, переложил на музыку и сделал подарок своим дочкам. Бекман был музыкантом-любителем. И о коммерческой составляющей речи не шло. Кстати, если бы ноты не записала и не сохранила его жена Елена, то «Ёлочки» сегодня могло и не быть.
Поэтесса узнала, что её стихи превратили в песню только через 8 лет. Да и то в негативном ключе, поскольку после революции как раз подвергли остракизму всё, что было до. В опалу попал и Дед Мороз, упоминавшийся в песне.
Источник:
Некоторые критики обвиняли Бекмана и Кудашеву в плагиате, считая, что авторы использовали за основу какую-то старинную немецкую или шведскую песню. Но весомых доказательств предоставлено не было. Поэтому «Ёлочку» можно считать исконно нашим русским произведением.
И какие же зимние праздники без перезвона этих дивных колокольчиков. Изначально незатейливая песенка предназначалась для исполнения на День Благодарения. Её сочинил в 1851 году житель города Медфорда Джеймс Пьерпонт.
Городок был крошечным, и единственное фортепиано в нём имелось в доме местной жительницы миссис Уотерман. Женщина слушала, как автор проигрывает мелодию. И сказала, что она очень похожа на перезвон бубенцов, которые крепят к лошадиной упряжке.
Источник:
One-horse Open Sleigh (дословно «Однолошадные открытые сани») переименовали в Jingle Bells, и песня стала главным европейским рождественским шлягером. Не перепел её только ленивый, но самым, пожалуй, запоминающимся вариантом стала версия Фрэнка Синатры.
Участники легендарного шведского квартета Бьерн Ульвеус и Бенни Андерссон совместно с Джоном Клизом из «Монти Пайтона» озадачились созданием мюзикла с философским подтекстом. Герои должны были поразмышлять о жизни перед грядущими праздниками.
Источник:
Первая версия была забракована Клизом. И песню Daddy Don’t Get Drunk on Christmas Day переписали на более лирический лад и изменили название. Выстрел оказался невероятно точным. Многие даже уверены, что Happy New Year – это такой гимн подведения итогов года и воспоминаний о несбывшихся планах, передающий минорное настроение людей перед праздником.
Песня, прозвучавшая в фильме «Чародеи», стала настоящим новогодним хитом. Первую версию композитор Евгений Крылатов забраковал. Её исполнила юная Светлана Степченко, голос которой был ещё по-детски острым. Крылатов видел исполнение более нежным и проникновенным, но при этом глубоким. Выбор пал на Ларису Долину. И оказался беспроигрышным. Именно в её исполнении песня прославилась и не потеряла актуальности в наши дни.
Источник:
Ещё одна зимне-праздничная песня, которую знают и дети, и взрослые. Написана поэтом Юрием Энтиным и композитором Евгением Крылатовым для мультфильма «Зима в Простоквашино».
Источник:
Крылатов рассказал, что постарался сделать звучание максимально магическим:
Если музыка пишется для мультипликационного кино, это накладывает на неё определенные свойства: музыка должна быть «более сказочная», то есть, более условная… В большом кино у музыки драматургическая роль. А в мультипликации музыка как бы чуть-чуть «игрушечная».
А какие ещё песни вы бы включили в этот новогодний список?
Источник:
- Нетолерантненько: в школе Нью-Йорка запретили песню Джингл-бэллз из-за расизма
- Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников
- Греховность и сердечность в хитах Pet Shop Boys
- Группа Vaya Con Dios и история одного хита
- Доктор Албан: где теперь исполнитель самого известного поп-хита 90-х