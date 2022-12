Вечные новогодние песни

Первая версия была забракована Клизом. И песню Daddy Don’t Get Drunk on Christmas Day переписали на более лирический лад и изменили название. Выстрел оказался невероятно точным. Многие даже уверены, что Happy New Year – это такой гимн подведения итогов года и воспоминаний о несбывшихся планах, передающий минорное настроение людей перед праздником.