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Вечные новогодние песни

Вечные новогодние песни

Автор:
28 декабря 2022 15:12
Сообщество : RealFishki
Метки: Jingle Bells   В лесу родилась ёлочка   Музыка   Три белых коня   зима   настроение   новый год   песня   праздник   хит   
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Кажется, что нет людей, которые не знали бы этих песен. Даже иностранным народ радостно подпевает, не зная языка. Ведь они несут особый заряд, уникальную и кажется даже осязаемую энергетику волшебства.

Эту песню точно знают все, от мала до велика. Стихи сочинила ещё в начале прошлого века поэтесса Раиса Кудашева. Леонид Бекман адаптировал часть текста, переложил на музыку и сделал подарок своим дочкам. Бекман был музыкантом-любителем. И о коммерческой составляющей речи не шло. Кстати, если бы ноты не записала и не сохранила его жена Елена, то «Ёлочки» сегодня могло и не быть.

Поэтесса узнала, что её стихи превратили в песню только через 8 лет. Да и то в негативном ключе, поскольку после революции как раз подвергли остракизму всё, что было до. В опалу попал и Дед Мороз, упоминавшийся в песне.


Некоторые критики обвиняли Бекмана и Кудашеву в плагиате, считая, что авторы использовали за основу какую-то старинную немецкую или шведскую песню. Но весомых доказательств предоставлено не было. Поэтому «Ёлочку» можно считать исконно нашим русским произведением.

И какие же зимние праздники без перезвона этих дивных колокольчиков. Изначально незатейливая песенка предназначалась для исполнения на День Благодарения. Её сочинил в 1851 году житель города Медфорда Джеймс Пьерпонт.

Городок был крошечным, и единственное фортепиано в нём имелось в доме местной жительницы миссис Уотерман. Женщина слушала, как автор проигрывает мелодию. И сказала, что она очень похожа на перезвон бубенцов, которые крепят к лошадиной упряжке.

One-horse Open Sleigh (дословно «Однолошадные открытые сани») переименовали в Jingle Bells, и песня стала главным европейским рождественским шлягером. Не перепел её только ленивый, но самым, пожалуй, запоминающимся вариантом стала версия Фрэнка Синатры.

Участники легендарного шведского квартета Бьерн Ульвеус и Бенни Андерссон совместно с Джоном Клизом из «Монти Пайтона» озадачились созданием мюзикла с философским подтекстом. Герои должны были поразмышлять о жизни перед грядущими  праздниками.

Первая версия была забракована Клизом. И песню Daddy Don’t Get Drunk on Christmas Day переписали на более лирический лад и изменили название. Выстрел оказался невероятно точным. Многие даже уверены, что Happy New Year – это такой гимн подведения итогов года и воспоминаний о несбывшихся планах, передающий минорное настроение людей перед праздником.

Песня, прозвучавшая в фильме «Чародеи», стала настоящим  новогодним хитом. Первую версию композитор Евгений Крылатов забраковал. Её исполнила юная Светлана Степченко, голос которой был ещё по-детски острым. Крылатов видел исполнение более нежным и проникновенным, но при этом глубоким. Выбор пал на Ларису Долину. И оказался беспроигрышным. Именно в её исполнении песня прославилась и не потеряла актуальности в наши дни.

Ещё одна зимне-праздничная песня, которую знают и дети, и взрослые. Написана поэтом Юрием Энтиным и композитором Евгением Крылатовым для мультфильма «Зима в Простоквашино».

Крылатов рассказал, что постарался сделать звучание максимально магическим:

Если музыка пишется для мультипликационного кино, это накладывает на неё определенные свойства: музыка должна быть «более сказочная», то есть, более условная… В большом кино у музыки драматургическая роль. А в мультипликации музыка как бы чуть-чуть «игрушечная».

А какие ещё песни вы бы включили в этот новогодний список?

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Метки: Jingle Bells   В лесу родилась ёлочка   Музыка   Три белых коня   зима   настроение   новый год   песня   праздник   хит   
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10  комментариев
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11k
Андрей А Час назад
Земляки))) Почти четверть века уже песне. Оригинал

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45k
Максим Т. 8 минут назад
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91k
sapér Vodička 14 минут назад
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24k
Serg2001 38 минут назад
Помню, помню своё недоумение, когда писклявая шепелявая девочка вдруг запела взрослым хорошо поставленным голосом про трёх белых коней... )) Оказывается вот оно что... Долина на тот момент почти на 20 лет старше была. А песня замечательная!... )
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8k
Борис Карабанов 41 минуту назад
"Никого не будет в доме...", "Такого снегопада...", "Как показать зиму." в исполнении Е.Камбуровой. Да мало ли.
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Егор 51 минуту назад
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1k
Змей Горыныч 53 минуты назад
"С первого по тринадцатое..."
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Егор 55 минут назад
Ссылка coub.com
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au3 Час назад
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