«Сзади он – да, не очень выглядит»: в сибирском городе поставили необычную новогоднюю скульптуру

Жители уже в шутку сравнивают её с известной частью тела, но мэрия упорно отрицает любые намеки и совпадения.
К этому Новому году в разных городах нашей Родины установили ледяные скульптуры. Некоторые из них, мягко говоря, странные.
Ну а другие ничего кроме смеха не вызывают. И штука в том, что их создатели никаких намеков и скабрезностей при их изготовлении не закладывали. Но получилось, как получилось.
Такое чудо появилось на площади сибирского города Мегион:
На первый взгляд - никаких претензий быть не может. Вполне себе милая зверушка. А теперь вид сзади:
Вот как это объяснили в мэрии города:
«В принципе там всё красиво, и спереди зайчик красивенький, его просто сверху снегом занесло, и он стал очень своеобразно выглядеть сзади. Там ушки сделаны очень странно и сзади он – да, не очень выглядит.
Обращений граждан мы не видели ещё официальных по поводу зайца, в мегионской группе [«ВКонтакте»] – да, похихикали, что он напоминает орган, и всё, а жалоб конкретных не было.
К 31-му должны успеть. И заяц снова станет зайцем - и спереди, и сзади.
Источник:
- 30 кадров с питомцами, которые словили новогоднее настроение
- Типичный Новый год: смешные ситуации, которые с нами повторяются каждый раз
- Не только «Иронией» единой: что традиционно смотрят на Рождество и Новый год в разных странах мира?
- Когда жизнь – боль, но Новый год праздновать надо
- За Снегурочку ответишь: в Нижневартовске установили суровые новогодние скульптуры
А так - подтекст! Видно скульптору недоплатили!
Бывает хуже.