«Сзади он – да, не очень выглядит»: в сибирском городе поставили необычную новогоднюю скульптуру

Вот как это объяснили в мэрии города:

«В принципе там всё красиво, и спереди зайчик красивенький, его просто сверху снегом занесло, и он стал очень своеобразно выглядеть сзади. Там ушки сделаны очень странно и сзади он – да, не очень выглядит.

Обращений граждан мы не видели ещё официальных по поводу зайца, в мегионской группе [«ВКонтакте»] – да, похихикали, что он напоминает орган, и всё, а жалоб конкретных не было.

К 31-му должны успеть. И заяц снова станет зайцем - и спереди, и сзади.