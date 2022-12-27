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«Сзади он – да, не очень выглядит»: в сибирском городе поставили необычную новогоднюю скульптуру

«Сзади он – да, не очень выглядит»: в сибирском городе поставили необычную новогоднюю скульптуру

Автор:
27 декабря 2022 16:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Снегурочка   жители   мэрия   новый год   праздник   сибирь   скульптура   
1369
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Жители уже в шутку сравнивают её с известной частью тела, но мэрия упорно отрицает любые намеки и совпадения.

К этому Новому году в разных городах нашей Родины установили ледяные скульптуры. Некоторые из них, мягко говоря, странные.

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Ну а другие ничего кроме смеха не вызывают. И штука в том, что их создатели никаких намеков и скабрезностей при их изготовлении не закладывали. Но получилось, как получилось.

Такое чудо появилось на площади сибирского города Мегион:

На первый взгляд - никаких претензий быть не может. Вполне себе милая зверушка. А теперь вид сзади:

Вот как это объяснили в мэрии города:

«В принципе там всё красиво, и спереди зайчик красивенький, его просто сверху снегом занесло, и он стал очень своеобразно выглядеть сзади. Там ушки сделаны очень странно и сзади он – да, не очень выглядит.

Обращений граждан мы не видели ещё официальных по поводу зайца, в мегионской группе [«ВКонтакте»] – да, похихикали, что он напоминает орган, и всё, а жалоб конкретных не было.

К 31-му должны успеть. И заяц снова станет зайцем - и спереди, и сзади.

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Метки: Снегурочка   жители   мэрия   новый год   праздник   сибирь   скульптура   
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11k
Ivan Час назад
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Директор свежего воздуха 11 минут назад
"Киса, я тебя как художник художника спрашиваю, ты рисовать умеешь?" (Ц)
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732
Lex 22 минуты назад
Кто что хочет то и видит...
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28k
koleos72 24 минуты назад
Ухи бы дорисовали повыше, да и всё!
А так - подтекст! Видно скульптору недоплатили!
Бывает хуже.
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4k
Евгений Д Полчаса назад
уши зайца подвели
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9k
Antonium Час назад
Какой год, такой и заяц)
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1k
Odynokiy_dyx Час назад
Заяц у которого нос от собаки, это мутант!
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40k
Сергей Час назад
Заяц у которого уши висят, это дохлый заяц!
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