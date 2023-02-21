Котик, который всегда с тобой: американцы придумали гаджет для снижения стресса

Что нужно сделать, чтобы избавиться от последствий напряжённого дня, сбросить негатив, успокоиться и расслабиться? Погладить кота. А как было бы здорово, если бы котик сам тебя погладил…
Но пушистые создания довольно самолюбивы. Заниматься такими глупостями не станут. И учёные из Корнелльского университета (США) решили эту проблему, подойдя к этому довольно оригинальным способом – изобрели меховой гаджет-антистресс.
В основе действия устройства заложен принцип аффективного прикосновения. Приспособление небольшое – 170 × 50 × 25 миллиметров и очень лёгкое – всего 27 граммов. Фиксируется на предплечье липучками. На внутренней части крепится кусок искусственного меха, который с помощью пружины и электропривода медленно поглаживает кожу, перемещая мех вперёд-назад.
А аффективное прикосновение, известное также как социальное или эмоциональное, уменьшает уровень стресса. Мозг воспринимает поглаживание или почёсывание как ласку, запуская выработку эндорфинов.
Тестовая группа из 24 человек, в состав которой вошли добровольцы в возрасте от 21 года до 52 лет, доказала, что эффект от использовании гаджета есть. У испытуемых снизилась степень тревожности от ощущений, которые они сравнили с прикосновением сахарной ваты, птичьего пера или лапы домашнего питомца.
Практически все назвали действие прибора успокаивающим, а многие посчитали похожим на эмоциональную поддержку от близкого человека.
Результаты теста порадовали создателей. И на настоящий момент они занимаются разработкой портативной версии устройства, которая уже скоро может поступить в продажу. Не исключено, что в условиях постоянно растущего уровня стресса прибор будет пользоваться бешеной популярностью, и стоит задуматься о предзаказе.
Купили бы такую штуковину? Или это бессмысленная трата денег, и кошки, прогулки и сеансы медитации гораздо эффективнее?
Источник:
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