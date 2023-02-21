Котик, который всегда с тобой: американцы придумали гаджет для снижения стресса

А аффективное прикосновение, известное также как социальное или эмоциональное, уменьшает уровень стресса. Мозг воспринимает поглаживание или почёсывание как ласку, запуская выработку эндорфинов.

Тестовая группа из 24 человек, в состав которой вошли добровольцы в возрасте от 21 года до 52 лет, доказала, что эффект от использовании гаджета есть. У испытуемых снизилась степень тревожности от ощущений, которые они сравнили с прикосновением сахарной ваты, птичьего пера или лапы домашнего питомца.