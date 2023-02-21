FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 1875 постов • 734 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Наука
Котик, который всегда с тобой: американцы придумали гаджет для снижения стресса

Котик, который всегда с тобой: американцы придумали гаджет для снижения стресса

Автор:
21 февраля 2023 13:26
Сообщество : Наука
Метки: гаджет   ласка   наука   ощущение   прибор   приспособление   психология   стресс   устранение   устройство   
891
6

Что нужно сделать, чтобы избавиться от последствий напряжённого дня, сбросить негатив, успокоиться и расслабиться? Погладить кота. А как было бы здорово, если бы котик сам тебя погладил…

×
×

Но пушистые создания довольно самолюбивы. Заниматься такими глупостями не станут. И учёные из Корнелльского университета (США) решили эту проблему, подойдя к этому довольно оригинальным  способом – изобрели меховой гаджет-антистресс.

В основе действия устройства заложен принцип аффективного прикосновения. Приспособление небольшое – 170 × 50 × 25 миллиметров и очень лёгкое – всего 27 граммов. Фиксируется на предплечье липучками. На внутренней части крепится кусок искусственного меха, который с помощью пружины и электропривода медленно поглаживает кожу, перемещая мех вперёд-назад.

А аффективное прикосновение, известное также как социальное или эмоциональное, уменьшает уровень стресса. Мозг воспринимает поглаживание или почёсывание как ласку, запуская выработку эндорфинов.

Тестовая группа из 24 человек, в состав которой вошли добровольцы в возрасте от 21 года до 52 лет, доказала, что эффект от использовании гаджета есть. У испытуемых снизилась степень тревожности от ощущений, которые они сравнили с прикосновением сахарной ваты, птичьего пера или лапы домашнего питомца.

Практически все назвали действие прибора успокаивающим, а многие посчитали похожим на эмоциональную поддержку от близкого человека.

Результаты теста порадовали создателей. И на настоящий момент они занимаются разработкой портативной версии устройства, которая уже скоро может поступить в продажу. Не исключено, что в условиях постоянно растущего уровня стресса прибор будет пользоваться бешеной популярностью, и стоит задуматься о предзаказе.

Купили бы такую штуковину? Или это бессмысленная трата денег, и кошки, прогулки и сеансы медитации гораздо эффективнее?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: гаджет   ласка   наука   ощущение   прибор   приспособление   психология   стресс   устранение   устройство   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Приклей мех на вибратор и ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
28k
Ваня Полчаса назад
променять на бездушную тварь, совсем кукуха поехала...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
turyst Час назад
Ссылка m.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

73638



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 февраля
Набирающие популярность в сообществах
Д’Артаньян был негром
Д’Артаньян был негром
Есть и хорошие новости
Есть и хорошие новости
Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000
Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Этот мир не обречён

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#животные#автомобили#картинки#дети#позитив#аварии#США#авто аварии
#Юмор#факты#интересное#Приколы#Жизнь#дтп#СССР#Еда#Фотографии#удивительно
#интересно#в мире#история#автомир#Москва#кино#подборка#люди#улыбнуло#Ynews
Пользователи пожаловались на выгорающий экран iPhone 14 (2 фото) Пользователи пожаловались на выгорающий экран iPhone 14 (2 фото) Почему наш организм жаждет нездоровой пищи Почему наш организм жаждет нездоровой пищи Случайные объятия: необычный эксперимент фотохудожника Случайные объятия: необычный эксперимент фотохудожника Почему в детстве время тянется, а в старости несётся? Почему в детстве время тянется, а в старости несётся? Нестандартный эксперимент Кэлхуна доказал, что трудности – наше всё Нестандартный эксперимент Кэлхуна доказал, что трудности – наше всё Когда жизнь – боль, но Новый год праздновать надо Когда жизнь – боль, но Новый год праздновать надо

На что жалуетесь?

Вернуться